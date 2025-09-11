Chiasso, sequestrate duecentomila sigarette: indagato uno svizzero

Chiasso, 11 settembre 2025 – Sono oltre duecentomila le sigarette contrabbandate in Svizzera e rivendute su diverse piattaforme online, s equestrate dagli inquirenti dell’antifrode doganale dell’Ufficio federale svizzero della dogana e della sicurezza dei confini.

Un contrabbando per il quale è stato indagato un cittadino svizzero.

Il traffico contestato riguarda il periodo dal 2021 al 2024, e oltre alle sigarette ha interessato 119 chili di tabacco da shisha e 855 stecche di stick di tabacco, destinati all’utilizzo in dispositivi elettronici di riscaldamento. Nel mirino anche un centinaio di pastiglie di Kamagra, farmaco per disfunzioni sessuali. Tutta la merce è stata importata in Svizzera in omissione delle dichiarazioni doganali.

I prodotti venivano rivenduti online, tramite piattaforme o il sito internet della società costituita appositamente dall'indagato. Infine una parte della merce veniva consegnata a negozi specializzati. All’uomo sono stati contestati tributi elusi per un importo di quasi 90mila franchi, su cui dovrà pagare una sanzione.

Nello specifico, l’uomo ha contrabbandato nell’arco di diversi anni 1178 stecche di sigarette di varie marche, 119 chili di tabacco da shisha e 855 stecche di stick di tabacco destinati all’utilizzo in dispositivi elettronici di riscaldamento. Le importazioni illegali erano effettuate da lui, oppure da un parente domiciliato all’estero.

Oltre a vendere attraverso siti terzi, aveva realizzato un sito internet appositamente dedicato agli articoli a base di tabacco. Oltre al contrabbando di tabacco, gli inquirenti hanno accertato l’importazione in Svizzera di 23 confezioni di Kamagra per un totale di 92 pastiglie, acquistati in Giordania e importati in Svizzera in omissione delle formalità doganali.