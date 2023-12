Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez e Sophie Codegoni: i gossip del 2023

Milano, 26 dicembre 2023 – Nuovi amori, nascite e matrimoni. Ma anche crisi e relazioni al capolinea. Ecco le notizia di cronaca rosa che hanno incuriosito ed emozionato in questo anno che volge ormai al termine. E chissà cosa accadrà nel 2024...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati definitivamente dopo che a inizio anno avevano tentato di recuperare la loro storia d’amore. Ma la showgirl argentina ha ritrovato il sorriso con un nuovo compagno: Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano e amico di vecchia data con cui ora non si separa mai. Lo scorso novembre, la modella ha anche condiviso sul suo profilo Instagram la foto di un anello sulla sua mano con un semplice “SI” in maiuscolo come didascalia: la coppia convolerà a nozze? Quest’anno, Belen ha anche deciso di cambiare casa e sono spuntate sui social alcune fotografie del nuovo appartamento: un attico con ampio terrazzo (e veranda) in pieno centro a Milano.

Belen Rodriguez con il futuro marito Elio Lorenzoni e l'anello della proposta

Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto un momento difficile dopo il Festival di Sanremo 2023, dove l’imprenditrice digitale ha affiancato Amadeus per due serate. Il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston aveva scatenato le polemiche e i dubbi di molti. Lui si era allontanato dai social e lei aveva lasciato intendere di essere piuttosto arrabbiata.

Fedez e Chiara Ferragni litigano sul palco di Sanremo dopo il bacio con Rosa Chemical

Poi, sono tornati a mostrarsi insieme e innamorati. La coppia ha dimostrato di essere forte anche in altri molti complicati, come l’improvviso ricovero di Fedez a causa di un’ulcera e il caso ‘Balocco’ esploso poco prima di Natale. A dicembre i Ferragnez hanno traslocato e si sono trasferiti in una nuova casa di tre piani nel quartiere CityLife a Milano.

I Ferragnez nella nuova casa (Foto Instagram)

Francesca Ferragni ha sposato il fidanzato Ricky Nicoletti, lo scorso settembre, nel Castello dei Conti Zanardi Landi di Rivalta, in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna. La coppia – insieme da più di 15 anni – ha già un bimbo di nome Edoardo, di un anno. Lei ha 34 anni ed è odontoiatra, lavora nello studio dentistico di suo padre, il dottor Marco Ferragni. Suo marito ha 40 anni ed è un musicista di Cremona, città di origine della compagna. Suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e dal suo profilo Linkedin, risulta responsabile organizzativo della società LPS Electronics. Damigelle della sposa le sorelle Chiara e Valentina.

Gli sposi con Marco Ferragni, Marina Di Guardo, Chiara e Valentina

A marzo Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Il piccolo è nato alle 13 del 30 marzo, nella Clinica Sant'Anna di Sorengo (Svizzera), nonostante la coppia viva a Milano. Ad annunciare il lieto evento era stato Goffredo Cerza con una story su Instagram nel quale immortalava il pugno suo e quello del piccolo che si toccano con una semplice scritta: "Ave Cesare". E subito dopo aveva pubblicato una fotografia dove baciava Aurora subito dopo la nascita del piccolo. La stessa neo mamma aveva poi commentato con “Bff” ovvero “Best friends forever” la foto del pugno d’intesa fra padre e figlio appena nato.

Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare Augusto (Foto Instagram)

Intanto i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono usciti allo scoperto con i loro nuovi amori. Per il cantante una relazione con Dalila Gelsomino, mentre la presentatrice tv è innamorata di Alessandro Carollo. Dalila Gelsomino ha 34 anni e vive in Messico da oltre sei anni. In Sudamerica è arrivata dopo aver conseguito una laurea all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, successivamente ha poi completato il suo percorso di studi con una borsa di studio alla New York University Al Albany. Ed è dopo questa esperienza negli Stati Uniti che si è trasferita, lasciando Milano dove torna appena le è possibile. Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano e lavora come osteopata e fisioterapista a Roma e Milano.

Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti (Foto Instagram)

A maggio Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori di Celine Blue. Per la showgirl si tratta della prima figlia, mentre il suo compagno ha già un maschietto, nato da una relazione precedente. La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip: il loro amore è cresciuto sempre di più, fino alla decisione di andare a vivere insieme a Milano.

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la piccola Celine Blue (Foto Instagram)

Nel settembre del 2022, il modello e imprenditore, si era inginocchiato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e aveva donato un anello alla sua fidanzata. Purtroppo, però, lo scorso ottobre, la storia d’amore è arrivata al capolinea e i due giovani si sono lasciati.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Festival di Venezia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati mamma e papà. La coppia, lo scorso luglio, ha stretto tra le sue braccia la loro piccola Ginevra. L’influencer valtellinese e il modello pugliese si sono conosciuti a ‘Uomini e Donne’ nel 2019: Zelletta era il tronista e Natalia una delle corteggiatrici. I due si scelsero e da quel momento non si sono più lasciati, tranne che durante il periodo in cui il dj ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta, Natalia Paragoni e la loro piccola Ginevra (Foto Instagram)

Fiori d'arancio nella famiglia Balotelli. Enock Barwuah, ex concorrente del Grande Fratello Vip e fratello di Mario Balotelli, ha sposato la sua fidanzata Giorgia Migliorati. La proposta era avvenuta lo scorso gennaio, nel corso di una festa circondati dai fuochi d'artificio e dall'amore di amici e parenti. Il sì è stato pronunciato lo scorso giugno, nella chiesa parrocchiale di Castegnao, nel Bresciano e Super Mario è stato il testimone di nozze dello sposo. Giorgia Migliorati è titolare di un salone di bellezza e di un brand di cosmetici ed è legata ad Enock Barwuah dal 2020. La scorso novembre, la coppia ha annunciato ai fan che presto diventeranno genitori. “Questo è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia”.

Il matrimonio tra Enock Barwuah e Giorgia Migliorati (Foto Instagram)

Luisa Corna ha sposato Stefano Giovino. La cantante e presentatrice tv bresciana è convolata a nozze lo scorso settembre, nella chiesa del santuario della Madonna di Lourdes a Palazzolo sull’Oglio. Stefano Giovino è un ufficiale dei Carabinieri. Dal 2014 al 2018 è stato comandante della Compagnia di Chiari, per poi essere trasferito a Brindisi e successivamente a Livorno dove lavora tuttora come comandante del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania. Lo sposo ha 42 anni, 15 in meno della sua compagna (lei ha 57 anni). E’ già stato sposato e ha due figli nati da una precedente relazione.

Brescia, Palazzolo matrimonio Luisa Corna

L'amore tra Giovanni Terzi e Simona Ventura è stato il protagonista di una delle ultime puntate di ‘Ballando con le Stelle’, in cui entrambi erano concorrenti. Un amore grande, che a breve si suggellerà con un matrimonio. Nel corso della trasmissione TV, il giornalista milanese ha chiesto alla compagna di sposarlo e hanno annunciato la data del loro matrimonio: il 6 luglio 2024. Anche se le nozze erano nell'aria da tempo, Terzi dopo l'esibizione della compagna, si è fatto coraggio, avanzando verso di lei: “Volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato la vita, me l'ha cambiata anche accogliendo tutti i miei difetti: il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie?”. Una commossa Simona Ventura ha accolto la proposta tra le lacrime: "Sì, va bene" e ha ricevuto l’anello.