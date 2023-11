Belen Rodriguez sposa Elio Lorenzoni: l’annuncio con la foto dell’anello e un “sì”

Belen Rodriguez ha detto sì. E ha voluto farlo sapere a tutto il mondo, pubblicando una foto dell'anello sul suo profilo Instagram con una caption ("SI" tutto maiuscolo) breve e che non lascia spazio a nessun dubbio: la showgirl argentina ha accettato la proposta di matrimonio del nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, un 40enne imprenditore bresciano.

La coppia in questi giorni si trovava in un resort di lusso su una fantastica spiaggia delle Maldive: un'occasione perfetta per una proposta da sogno. Una situazione estremamente romantica che conferma quanto Belen ha fatto filtrare nell'ultimo periodo sulla loro relazione: i due sembrano davvero innamorati, tanto che la modella negli ultimi tempi si era lasciata andare a diverse esternazioni di gioia dopo un periodo, quello della seconda rottura con l’ex marito De Martino (che la showgirl non ha mai ufficializzato) in cui non aveva nascosto di aver sofferto parecchio, tanto da dimagrire di diversi chili.