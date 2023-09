Il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: tutte le foto degli abiti

Milano, 10 settembre 2023 – Come accade per ogni matrimonio, almeno al tempo dei social, il giorno dopo la cerimonia, una volta finiti i festeggiamenti, sposi e invitati hanno il tempo di pubblicare le immagini più significative. Ed ecco che anche per le nozze di Francesca Ferragni, sorella più defilata (ma neanche troppo) di Chiara e Valentina, con Ricky Nicoletti, oggi è il giorno giusto per scoprire qualcosa di più grazie proprio alle tante foto pubblicate su Instagram (a conferma del fatto che non ci fosse nessun diktat, come era stato riportato da alcuni siti di informazione).

In particolare, scopriamo gli outfit scelti dagli sposi e dagli invitati più celebri per la cerimonia che si è svolta ieri, 9 settembre, al Castello dei Conti Zanardi Landi di Rivalta, in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna.

L'abito da sposa di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni, 34 anni, odontoiatra nello studio del papà Marco Ferragni, ha scelto un abito fiabesco di Atelier Emé. Bianco avorio, in pizzo, con corpetto bustier e gonna con un lungo e scenografico strascico. Manicotti in pizzo e un bouquet molto semplice con fiorellini bianchi, a richiamare il tema bucolico della festa. Niente velo, ma una pettinatura raccolta. Ai piedi, scarpe di raso a punta, sempre bianca avorio. Poi il cambio d’abito, tolto quello da principessa, Ferragni ha scelto un abito comunque molto lavorato ma più “da party”: con una bella scollatura, un “oblò” sul lato destro e un lungo spacco. Ai piedi, sandali argento glitterati bassi.

Francesca col secondo abito, sempre Atelier Emé

Il secondo abito di Francesca Ferragni

Lo sposo con il figlioletto Edoardo e i genitori

Riccardo Nicoletti ha indossato un bell’abito blu di Luigi Bianchi, molto elegante con le scarpe nere lucide. Anche il piccolo Edoardo, il figlio della coppia, che a giugno ha compiuto un anno, era vestito come il papà: dolcissimo.

La sposa con i genitori

Partiamo dal papà, Marco Ferragni: elegantissimo, impeccabile nel suo completo blu. Mamma Marina Di Guardo, vestita anche lei da Atelier Em, invece ha scelto di non voler passare inosservata: un lungo vestito fasciante, color rosa antico, spalle scoperte, scollo importante con spacco tattico fin quasi all’ombelico, ma coperto da tulle trasparente. Non bastasse: tutto il vestito era tempestato di pietre.

La sposa con le damigelle

Gli sposti con Marco Ferragni, Marina Di Guardo, Chiara e Valentina

Valentina e Chiara Ferragni per una volta non erano al centro dell’attenzione e hanno optato per due abiti, sempre firmati Atelier Emé ma disegnati anche da Fabio Maria Damato, general manager e braccio destro di Chiara Ferragni.

Entrambe con abiti di seta lunghi, color celeste, per Chiara uno spacco importante e uno scollo all’americana, per Valentina (presente col nuovo fidanzato Matteo Napoletano) invece scollo con spalline sottili.

Una volta terminata la cerimonia e iniziata la festa, anche le damigelle si sono cambiate, sempre con creazioni Atelier Emé. Abito blu da cerimonia ma con scollatura generosa per Valentina, abito nero con inserti in rete argentata per Chiara.