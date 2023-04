Aurora Ramazzotti, le foto dei primi giorni a casa con Cesare Augusto

Milano, 13 aprile 2023 – Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare Augusto: prime foto di famiglia a quattordici giorni dalla nascita del bimbo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva avvisato i suoi fan, tramite social, di aver bisogno di un po’ di tempo per capire bene cosa fosse successo nella sua vita, ma ora è tornata. Anche in un nuovo ruolo, quello di mamma.

“Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, ha scritto la 26enne sul suo profilo Instagram, accanto ad alcune fotografie che la immortalano con il compagno Goffredo e il loro primo figlio Cesare Augusto. Nel primo scatto si vede la giovane mamma seduta sul divano di casa (la coppia vive a Milano ndr) mentre allatta il piccolino, poi sempre lei mentre lo tiene in braccio e lo guarda, al tavolo di un ristorante. E infine un selfie della famiglia sorridente al completo. Non mancano neppure fotografie di Goffredo sdraiato sul letto con Cesare che dorme appoggiato sul suo petto.

Inutile dire che le immagine hanno subito raccolto una pioggia di like, cuoricini e messaggi. “Meravigliosi” “Siete bellissimi”, “Che teneri”, si legge. E ancora: “Auri, sei più bella del solito”, “Hai un’altra luce negli occhi”, “E’ bellissimo il piccolo Cesare e tu, Aurora, sei una mamma dolcissima”.

Cesare è nato alle 13 del 30 marzo 2023, nella Clinica Sant'Anna di Sorengo (Svizzera). Ad annunciare il lieto evento era stato Goffredo Cerza con una story su Instagram nel quale immortalava il pugno suo e quello del piccolo che si toccano con una semplice scritta: "Ave Cesare". E subito dopo aveva pubblicato una fotografia dove baciava Aurora subito dopo la nascita del piccolo. La stessa neo mamma aveva poi commentato con “Bff” ovvero “Best friends forever” la foto del pugno d’intesa fra padre e figlio appena nato.

Pochi giorni dopo la nascita, il bimbo è stato battezzato. La cerimonia, riservata, si è svolta nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo. Oltre ai genitori e a pochi parenti stretti, era presente Michelle Hunziker, nonna del piccolo, ma non il nonno Eros Ramazzotti.

Aurora e Goffredo hanno scelto di chiamare loro figlio Cesare Augusto, stesso nome del primo imperatore romano. Non solo l'ambizione che il piccolo possa eccellere nella vita - ogni genitore nutre sogni di gloria per il proprio figlio -, ma probabilmente anche un legame viscerale con Roma. Città nella quale è nato e cresciuto Goffredo Cerza e della quale è sempre stato un simbolo anche Eros Ramazzotti. Il legame della famiglia con la Città Eterna è quindi evidente. Per non parlare del fatto che "Cesare Cerza" dal punto di vista della musicalità è un mix fra nome e cognome decisamente azzeccato. E, si sa, in casa Ramazzotti la musica è di famiglia praticamente da sempre.