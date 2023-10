Belen rimane a Milano: la showgirl mostra la nuova casa sui social

Niente Brescia per Belen Rodriguez. Dopo l’ufficialità del fidanzamento con il bresciano Elio Lorenzoni, si era pensato che l’argentina avrebbe lasciato Milano un po’ per seguire il nuovo compagno, un po’ per voltare pagina e lasciarsi alle spalle l’ennesima, dolorosa, rottura con Stefano De Martino.

La showgirl però ha smentito tutte le voci postando sul suo profilo Instagram alcune immagini della sua nuova casa che, secondo quanto filtra, dovrebbe essere ancora a Milano, in zona Sempione. La scelta di cambiare rafforzerebbe l’ipotesi che la showgirl aveva bisogno di cambiare aria: la vecchia abitazione portava alla mente i ricordi con De Martino.

Belen Rodriguez mostra la nuova casa su Instagram

Così ieri “l’inaugurazione social” della casa appena acquistata: nessuna festa o cerimonia ufficiale per il momento. Solo una “visita guidata” con la mamma e la sorella Cecilia. Si tratti di un super attico nel centro della città. Seppur la casa sembri ancora in fase di ristrutturazione, dalle foto e dal breve video postato da Belen si può vedere il grandissimo terrazzo, piastrellato con un laminato grigio e già arredato con qualche pianta, che circonda tutto il perimetro dell’abitazione.

Impossibile non notare il grande dehor a vetri sul terrazzo: un luogo perfetto da cui potrer godere della vista mozzafiato garantita dall’attico anche nei mesi più freddi.