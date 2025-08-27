Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto, le vincite in Lombardia e come incassare i soldi

Milano, 27 gennaio 2025 - Continua la caccia al jackpot del Superenalotto che per il concorso di domani sera, giovedì 28 agosto, mette a disposizione del "6" 43 milioni e.500mila euro. Anche ieri, martedì 26 agosto, nessuno ha centrato il bersaglio pieno ma la Lombardia si consola con alcune vincite più che discrete al Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Se hai bisogno di controllare una giocata consulta il nostro archivio delle estrazioni.
Superenalotto
Nell’estrazione di martedì 25 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, un “5” da 40.032,50 euro presso Non Solo Fumo in via Alcide De Gasperi, 12.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 26 agosto, sale a 43,5 milioni di euro.
Come incassare la vincita al Superenalotto?:
- I tempi: Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è d i 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso
- Vincita fino a 520 euro : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: in un qualsiasi punto vendita Sisal; presso gli Uffici Premi di Sisal.
- Vincita da 520 euro e fino ai 5.200 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso il punto vendita che ha effettuato la convalida; presso i Punti Pagamento Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
- Vincita oltre 5.200 euro e fino a 52.000 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso i Punti Pagamenti Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
- Vincita oltre i 52.00 0 euro: consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita negli Uffici Premi di Sisal. Ecco dove sono: Ufficio Premi di Sisal SpA , viale Sacco e Vanzetti, 89 a Roma. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Ufficio Premi di Sisal SpA , via Ugo Bassi, 6 a Milano. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
10eLotto
Nell’ultimo concorso vinti 20mila euro a Parabiago, in provincia di Milano, grazie a un 8 Doppio Oro centrato in via Piemonte.
Come incassare la vincita al Lotto e 10eLotto?
- I tempi: anzitutto ricordati che Il termine per chiedere il pagamento della vincita è sempre di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria
- Fino a 561,80 euro: potrai ritirare il premio in qualsiasi ricevitoria.
- Tra 561,80 e 2.300 euro: possono essere ritirate in contanti presso la ricevitoria dove è stata effettuata la giocata o prenotate presso qualsiasi ricevitoria.
- Fino a 10.500 euro: prenota il ritiro del premio in qualsiasi ricevitoria, presentando lo scontrino vincente. Una volta forniti i tuoi dati potrai scegliere se riscuotere il premio tramite conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso un qualunque sportello di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Oltre 10.500,00 euro: presenta lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A o all'Ufficio Premi aperto al Pubblico in Via del Campo Boario 56/d 00154 - Roma. Porta con te un documento d'identità in corso di validità, il Codice Fiscale, compila la richiesta di pagamento indicando i tuoi dati e la forma di pagamento preferita: bonifico su conto corrente bancario o postale, assegno di traenza presso qualsiasi sportello Banca Intesa Sanpaolo S.p.A . Ritira la fotocopia dello scontrino e la copia del modulo di richiesta. Se hai scelto di ritirare il premio in banca, presenta dopo due settimane, insieme al tuo documento d'identità in corso di validità, la copia della richiesta di pagamento e la fotocopia dello scontrino vincente presso lo sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A dove hai prenotato la vincita.