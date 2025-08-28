Tragico incidente a San Benedetto Po, l’auto sbanda e si inabissa nel fiume: morti Rubens Grandi e Marisa Aldrighi

San Benedetto Po (Mantova), 28 agosto 2025 – Sono stati recuperati intorno alle 12,30 i corpi dei due occupanti dell’auto che questa mattina poco dopo le 9 è uscita di strada dall'argine del Po ed è finita nel fiume a San Benedetto Po, nel Mantovano. Nulla da fare, dunque, per le due persone – Marisa Aldrighi, 78 anni, e Rubens Grandi di 79 anni – che erano dispersi dalle prime ore di oggi.

I carabinieri e i vigili del fuoco a San Benedetto Po

L’incidente

Come detto, l’incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 9, a San Benedetto Po, sulla strada Argine Nord prima della frazione di Brede arrivando dal ponte, nel Mantovano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’automobile con le due persone a bordo – una Fiat Panda bianca – è finita fuori strada ed è scivolata giù dall’argine nell’unico punto in quella zona senza vegetazione, finendo nel fiume, gonfio per le precipitazioni. La mancanza di alberi ha impedito all’auto di fermarsi prima di finire in acqua. L’ipotesi è che la pioggia, caduta copiosa nelle ultime ore, abbia fatto perdere il controllo dell'auto al conducente.

L’allarme

A lanciare l’allarme è stato un testimone, che ha visto l’auto finire nel fiume. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Le ricerche

A quel punto, un elicottero del 118 da Brescia si è attivato nelle ricerche della vettura sorvolando il fiume e, nel frattempo, si sono mobilitati anche i sommozzatori da Milano. Nonostante la situazione fosse complicata dal maltempo, l’autovettura è stata individuata sul fondale del fiume e all’interno c’erano i corpi delle due persone a bordo. Con difficoltà i sommozzatori sono riusciti a portare in superficie le vittime, mentre la macchina verrà recuperata nei prossimi giorni.

Le vittime

Con probabilità l’incidente si è verificato a causa di un malore del conducente dell’autovettura, non essendo state trovate tracce di frenate sull’asfalto, tra l’altro asciutto. L’uomo, Rubens Grandi, era nato a Revere di Borgo Mantovano nel 1946, la donna che era con lui, Marisa Aldrighi, era nata ad Ostiglia nel 1947. I due, entrambi vedovi, abitavano assieme. Le salme sono state restituite ai familiari.