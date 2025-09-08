Tre battiti di cuore

Mauro Cerri
Tre battiti di cuore
Cremona
Giorgio ArmaniDelitto di GarlascoAtterraggio d'emergenza Morto sul lavoroUcciso da poliziotto ubriacoSfreccia a 225 all'ora
CronacaIncidente a Cremona, auto si schianta contro un camion: morta la 42enne Agata Ottardi
8 set 2025
DANIELE RESCAGLIO
Cronaca
  4. Incidente a Cremona, auto si schianta contro un camion: morta la 42enne Agata Ottardi

Incidente a Cremona, auto si schianta contro un camion: morta la 42enne Agata Ottardi

Impiegata all'ospedale Maggiore e addetta ai trasporti, aveva appena caricato medicinali e li stava portando a Casalmaggiore

L'impatto tra l'auto e il mezzo pesante è stato violentissimo

Cremona, 8 settembre 2025 –  Tragico schianto alle porte di Cremona intorno alle 14.30 di oggi. Lungo la Giuseppina, una delle arterie che portano alla città, una Lancia Y condotta da un 42enne, Agata Ottardi, dipendente di ASST si è schiantata contro un automezzo pesante.

Lo schianto

L’utilitaria stava viaggiando in direzione Sospiro, quando per ragioni che rimangono al vaglio della Polizia Stradale di Casalmaggiore intervenuta per i rilievi, si è scontrata con il camion.

cremona incidente mortale via giuseppina 08 09 2025
L'incidente mortale avvenuto in via Giuseppina

Sul posto sono scattati i soccorsi con l’intervento dei vigili del fuoco di Cremona e il personale del 118 di Cremona, purtroppo per la 42enne non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione stradale. In quel punto purtroppo anche nel recente passato si sono verificati altri scontri sempre con conseguenze drammatiche.

L’altra tragedia

Dopo i due ragazzi morti a Grandate sabato sera, è un altro motociclista di 26 anni a perdere la vita ieri sera alle 23.30 dopo un incidente in via Vittorio Veneto, al confine tra Rovello Porro e Turate, a pochi metri dal rondò che immette sulla A9.

