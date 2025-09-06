Ishaele Mammone, da Crema al Mondiale dei parrucchieri

Crema (Cremona) – C’è anche la Nazionale dei parrucchieri, esiste da parecchi anni e si misura con quelle degli altri Paesi in incontri internazionali. E in squadra c’è un parrucchiere che lavora a Crema: Ishaele Mammone (nella foto), 24 anni palermitano. Ishaele ha già vestito la maglia azzurra due anni fa, quando il ct Mario Piccinino, che lo aveva notato a mezzo social, lo aveva chiamato. Quest’anno l’esperienza azzurra per Ishaele si ripete, dal 15 settembre a Parigi.

Come mai hai scelto di fare il parrucchiere?

“In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente, ho scelto di dedicarmi a un’arte che richiede tempo, precisione e rispetto”.

Come è arrivato a Crema e alla Nazionale?

“Il mio percorso non è stato immediato né facile. Mi sono formato a mie spese, investendo con determinazione in ogni fase della mia crescita professionale. Ho il privilegio di lavorare in un salone di Crema che non è solo un ambiente di lavoro, ma una vera famiglia professionale. Il nostro team, composto da dieci persone, rappresenta per me un riferimento costante”.

E la Nazionale?

“La partecipazione al Campionato Mondiale di Barberia, l’Omc Hairworld, in programma a Parigi è un traguardo che considero un onore immenso. Non si tratta solo di una gara: è un simbolo di quanto sia possibile costruire con impegno, costanza e amore per il proprio mestiere. Devo moltissimo ai miei colleghi, al titolare del salone, e a tutti coloro che mi hanno sostenuto e spronato lungo la strada”.