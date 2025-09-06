Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
Cremona
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloPoliziotto arrestatoCamera ardente ArmaniRisucchiato dalla digaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaIshaele Mammone, da Crema al Mondiale dei parrucchieri
6 set 2025
PIER GIORGIO RUGGERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cremona
  3. Cronaca
  4. Ishaele Mammone, da Crema al Mondiale dei parrucchieri

Ishaele Mammone, da Crema al Mondiale dei parrucchieri

Il 24enne convocato con la Nazionale per i campionati di Parigi. La passione per il suo lavoro: “In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente, ho scelto di dedicarmi a un’arte che richiede tempo, precisione e rispetto”

Ishaele Mammone

Ishaele Mammone

Per approfondire:

Crema (Cremona) – C’è anche la Nazionale dei parrucchieri, esiste da parecchi anni e si misura con quelle degli altri Paesi in incontri internazionali. E in squadra c’è un parrucchiere che lavora a Crema: Ishaele Mammone (nella foto), 24 anni palermitano. Ishaele ha già vestito la maglia azzurra due anni fa, quando il ct Mario Piccinino, che lo aveva notato a mezzo social, lo aveva chiamato. Quest’anno l’esperienza azzurra per Ishaele si ripete, dal 15 settembre a Parigi.

Come mai hai scelto di fare il parrucchiere?

“In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente, ho scelto di dedicarmi a un’arte che richiede tempo, precisione e rispetto”.

Come è arrivato a Crema e alla Nazionale?

“Il mio percorso non è stato immediato né facile. Mi sono formato a mie spese, investendo con determinazione in ogni fase della mia crescita professionale. Ho il privilegio di lavorare in un salone di Crema che non è solo un ambiente di lavoro, ma una vera famiglia professionale. Il nostro team, composto da dieci persone, rappresenta per me un riferimento costante”.

E la Nazionale?

“La partecipazione al Campionato Mondiale di Barberia, l’Omc Hairworld, in programma a Parigi è un traguardo che considero un onore immenso. Non si tratta solo di una gara: è un simbolo di quanto sia possibile costruire con impegno, costanza e amore per il proprio mestiere. Devo moltissimo ai miei colleghi, al titolare del salone, e a tutti coloro che mi hanno sostenuto e spronato lungo la strada”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata