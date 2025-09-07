Tragedia a Grandate, due giovani morti nello schianto tra moto: lutto per Laerte Gauli e Fabio Crescitelli

Grandate, 7 settembre 2025 – Drammatico incidente questa notte in via Mantero a Grandate, dove due giovani sono morti, apparentemente in uno scontro tra almeno due moto. Le vittime si chiamavano Laerte Gauli, ventenne residente a Luisago, e Fabio Crescitelli, un ragazzo di 17 anni che viveva a Oltrona Di San Mamette.

Dinamica incerta

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 23.30 di sabato sul rettilineo che scorre parallelo al tratto di A9: i soccorsi sono stati immediatamente chiamati e mandati sul posto, ma per i due ragazzi non si poteva fare più nulla, morti sul colpo in un impatto, o in una caduta, la cui dinamica è ancora da comprendere.

Distruzione

Le moto coinvolte erano a terra completamente distrutte, a pochissima distanza, distese sull'asfalto, le due giovanissime vittime. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimettere in sicurezza il tratto stradale, e per recuperare i mezzi, mentre i soccorritori del 118 con il medico cercavano di rianimare i due ragazzi, in un estremo tentativo che non è servito a nulla. I carabinieri della compagnia di Cantù stanno lavorando per capire come sia avvenuto lo scontro e per ricostruire la dinamica, che al momento appare ancora non chiara.