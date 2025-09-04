Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Cremona
CronacaPersico Dosimo, è morto l'operaio 46enne precipitato dal tetto di una cascina: fatale il volo di 8 metri
4 set 2025
DANIELE RESCAGLIO
Cronaca
Persico Dosimo, è morto l'operaio 46enne precipitato dal tetto di una cascina: fatale il volo di 8 metri

L’uomo, residente nel Mantovano, stava eseguendo un sopralluogo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici quando un abbaino è ceduto, facendolo precipitare a terra. Il decesso al pronto soccorso di Cremona

L'uomo di 46 anni è stato portato in ambulanza a Cremona dove è poi spirato (foto di repertorio)

L'uomo di 46 anni è stato portato in ambulanza a Cremona dove è poi spirato (foto di repertorio)

Persico Dosimo (Cremona) – Non ce l’ha fatta l’operaio 46enne che questa mattina, giovedì 4 settembre, è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in una cascina in località Barbiselle.

Il sopralluogo

L’uomo, residente nel Mantovano, stava svolgendo un sopralluogo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di una porcilaia all’interno della cascina. Era salito con una scala sul tetto, probabilmente ritenendo che non vi fossero particolari rischi: doveva verificare se fosse possibile effettuare l'installazione dell’impianto su quella copertura.

La ricostruzione

A quanto sembra da una prima ricostruzione avrebbe appoggiato il piede su un abbaino che ha ceduto facendolo precipitare per circa otto metri. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di un agricoltore che era arrivato lì proprio per parlare con lui, in sostanza lo stava aspettando per accompagnarlo poi presso la sua azienda e verificare la fattibilità dell'installazione di un altro impianto.

L'ospedale Maggiore di Cremona
L'ospedale Maggiore di Cremona dove il 46enne è deceduto

I soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi con l’intervento del personale del 118 di Cremona, che ha effettuato sul posto delle manovre di rianimazione, in quanto il 46enne era in arresto cardiocircolatorio a seguito della caduta. Poi la corsa presso il pronto soccorso del Maggiore, ma poco dopo il ricovero la situazione è precipitata e il 46enne è deceduto. Le indagini sono seguite dai carabinieri della Stazione di Vescovato e Cremona. sul posto anche i tecnici dell’Ats Valpadana.

