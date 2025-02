Cremona sotto choc per la morte di Elisa Marchesini, uccisa dal bus a 15 anni: “Era buona con tutti, amava recitare e nuotare”

CREMONA – “Siamo profondamente addolorati per la tragedia avvenuta. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio ai genitori di Elisa, ai familiari, agli amici e compagni di scuola e a tutti coloro che stanno vivendo questo dolore. Come amministrazione ci siamo impegnati da subito nell’offrire piena collaborazione per accertare la dinamica di quanto accaduto. La nostra polizia locale, insieme con i vigili del fuoco, è al lavoro per i tutti i rilievi e gli accertamenti e per dare il necessario supporto alla famiglia”. Così il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio ha espresso il suo cordoglio per la tragedia avvenuta ieri mattina alle 7.40 all’incrocio tra via Dante e via Brescia.

A perdere la vita è stata Elisa Marchesini, 15 anni, studentessa di Cremona che frequentava la seconda classe del liceo economico sociale “Anguissola” di via Palestro a Cremona. Sarebbe passate in prossimità delle strisce, al passaggio pedonale regolato dal semaforo. L’autista di un autobus carico di altri studenti, un 55enne cremonese, l’ha investita. I soccorsi, subito arrivati, non hanno potuto far nulla per la povera ragazza. L’autista ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo di vederla arrivare - ha affermato il dirigente scolastico Roberto Calabrese, - in ritardo, ma sana e salva. Tutti avevamo appreso del tragico incidente, ma speravamo che la persona coinvolta non fosse Elisa”. “Era buona e sempre disponibile – hanno raccontato due amiche –. Sempre puntale, mai fatto una assenza. Le piaceva recitare, infatti frequentava un corso di teatro e poi andava in piscina per nuotare”.

“L’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la comunità scolastica – le parole del dirigente Imerio Chiappa –. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo attorno ai suoi cari, ai compagni di classe, ai docenti e a tutto il personale scolastico del Liceo Anguissola. Invitiamo tutte le scuole del territorio a osservare un momento di raccoglimento in sua memoria”. Il corpo della giovane è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Cremona, a disposizione del magistrato. I funerali si svolgeranno lunedì alle 11 nella chiesa parrocchiale del quartiere Zaist.