Cade dal tetto e precipita per 6 metri: grave incidente in un’azienda agricola del Cremonese

Cremona
CronacaCade dal tetto e precipita per 6 metri: grave incidente in un’azienda agricola del Cremonese
4 set 2025
REDAZIONE CREMONA
Infortunio a Persico Dosimo, l’uomo è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cremona. Sul posto anche i carabinieri

L'intervento di un'ambulanza (foto d'archivio)

Persico Dosimo (Cremona), 4 settembre 2025 – Grave infortunio sul lavoro in un’azienda agricola di Persico Dosimo, nel Cremonese,

Un uomo è caduto dal tetto di un capannone, precipitando al suolo da un’altezza di circa 6 metri. All’intervento dei soccorritori, intervenuti con automedica e ambulanza, l’uomo riportava numerosi traumi in tutto il corpo e, soprattutto, era in arresto circolatorio.

I soccorritori hanno cosi cominciato le manovre di rianimazione, proseguite poi nel corso del trasporto all’ospedale di Cremona dove il paziente è giunto in codice rosso.

L’incidente si è verificato alle 11 di oggi giovedì 4 settembre ed è avvenuto nell’azienda Fioni di via 4 novembre, dove oltre ai soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. 

