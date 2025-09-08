Montodine, ubriaco finisce fuori strada: feriti gli amici a bordo, lui illeso ma nei guai

Montodine (Cremona) – È finito fuori strada in auto, con a bordo tre amici rimasti feriti. Guai per il 53enne che sabato sera era alla guida di un’auto lungo la Sp 591 a Montodine, l’uomo infatti aveva un tasso alcolemico doppio rispetto al massimo consentito per legge. In auto con lui c'erano due donne e un altro uomo, tutti rimasti feriti fortunatamente leggermente, mentre il 53enne è uscito illeso.

La dinamica

Il conducente, secondo quanto accertato dai carabinieri, mentre percorreva quella strada da Ripalta Cremasca a Montodine, in prossimità della curva sulla sinistra che immette nel paese, aveva perso il controllo dell'auto che era finita fuori strada dopo aver abbattuto vari cartelli, terminando la sua corsa nel campo adiacente alla strada. Il conducente era illeso, mentre un uomo e una donna sono stati portati all’ospedale di Crema ed un’altra donna è stata accompagnata all’ospedale di Cremona dove sono stati medicati per le contusioni riportate.

I rilievi

Durante i rilievi, i militari hanno accertato che il conducente era in stato di alterazione psicofisica e lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato valori di oltre 1,00 g/l, il doppio del consentito. Avuto il riscontro del suo stato, tenuto conto delle aggravanti dell’orario notturno e dell’avere provocato un sinistro stradale con feriti, i Carabinieri hanno denunciato il 53enne all’Autorità Giudiziaria, la sua patente è stata immediatamente ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni.