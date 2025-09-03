Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Cremona
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
CronacaDeborah Venturelli e la promessa a Papa Francesco mantenuta: “Ho raggiunto Roma a piedi”
3 set 2025
PIER GIORGIO RUGGERI
Cronaca
Deborah Venturelli e la promessa a Papa Francesco mantenuta: “Ho raggiunto Roma a piedi”

La 37enne lodigiana ha percorso 1.306 chilometri lungo la Via Francigena, Partita il 13 luglio, è arrivata nella capitale il 26 agosto dopo 45 tappe

Deborah Venturelli alla partenza dal Gran San Bernardo lo scorso 13 luglio

Deborah Venturelli alla partenza dal Gran San Bernardo lo scorso 13 luglio

Per approfondire:

Capergnanica (Cremona) – “E gli ultimi cinque chilometri dalla stazione di Crema a casa mia, a Capergnanica, li ho voluti anche questi fare a piedi”. E che vuoi che siano per Deborah Venturelli, 37 anni da Capergnanica, appena rientrata dalla sua sfida annuale.

Lei, ex pallavolista con problemi alla schiena, poi risolti, è arrivata a Roma. A Piedi. Seguendo la via Francigena, partendo dal Gran San Bernardo. Il 13 luglio si è fatta accompagnare al punto di partenza e poi, via di buona lena. Alla fine sono state 45 tappe, una ogni giorno, che hanno attraversato sette regioni per arrivare a Roma, dove è giunta il 26 agosto, come da programma. “Sì, ce l’ho fatta. È stato impegnativo, ma ce l’ho fatta”.

Problemi durante il cammino?

“La via Francigena in alcuni punti non è segnata e mi sono dovuta aiutare con una cartina. Però me la sono cavata”.

Lo zaino era pesante?

“Portare 11 chili in spalla per 1.306 chilometri è senz’altro impegnativo”.

Dove si dorme?

“Le varie tappe sono costellate di ostelli e “donativi“, che sono i posti dove si può dormire lasciando poi un’offerta, 10/15 euro. Devo dire che non ci sono mai state difficoltà”.

E a Roma?

“Mi ero ripromessa di andare da Papa Francesco, quando ho pianificato il viaggio. Tutto è successo a metà dicembre quando ero stata a Roma ricevuta dal Papa in occasione dell’udienza dei pellegrini. Papa Francesco ha avuto parole illuminanti per me e alla fine del suo discorso ha chiesto ai presenti chi sarebbe tornato per il Giubileo. E io ho alzato la mano e gli ho detto che sarei venuta, ma a piedi. Poi il Papa ci ha lasciato, ma io ho ritenuto di mantenere la promessa. Sono arrivata a Roma, in piazza San Pietro e ho assistito all’udienza del nuova papa Leone XIV. Emozionante, ma il mio viaggio, la mia promessa, non finiva lì. Così ho ripreso lo zaino e mi sono recata in Santa Maria Maggiore dove ho lasciato un fiore sulla tomba di papa Francesco”.

Il ritorno?

“In treno fino a Crema e poi a piedi, gli ultimi cinque chilometri, con il zaino in spalla, verso casa”.

Costo dell’impresa?

“Ho speso in tutto 1,400 euro”

Adesso si torna al lavoro...

"Sono istruttrice di pilates e tengo corsi a Lodi e Bagnolo Cremasco”.

Si fermerà adesso? “Solo per un po’ e poi penserò al prossimo viaggio. Sempre a piedi”.

