Rivolta d’Adda, furgone contromano nella zona industriale: centra un motociclista e lo scaraventa a terra

Rivolta d’Adda (Cremona), 9 settembre 2025 – Hanno imboccato contromano la strada, probabilmente per arrivare a destinazione con qualche minuto d’anticipo. Una manovra azzardata, oltre che vietata e pericolosa, che è costata cara al conducente di un furgone che questa mattina, a Rivolta d’Adda, ha travolto in pieno un motociclista scaraventandolo a terra. È successo all’alba di questa mattina nella zona industriale di Rivolta, nel Cremasco, a ridosso della provinciale Rivoltana .

Quando è successo

Erano le 6,30 circa quando all’altezza di un distributore di benzina il furgone – assieme al conducente c’erano a bordo due muratori bresciani – ha preso la strada contromano. Una manovra compiuta forse pensando che a quell’ora, in quella zona, non ci fosse nessuno. Calcolo errato: proprio in quegli istanti stava sopraggiungendo un motociclista, che in sella al suo scooter Beverly 300 è stato travolto in pieno e buttato a terra.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate ambulanze, automedica e carabinieri. Il motociclista ha subito dei traumi alle gambe, e dopo le prime cure sul posto è stato portato in ospedale a Crema, in codice giallo, per degli ulteriori accertamenti. Il Radiomobile del comando cremasco si è invece occupato dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell’incidente, anche se è apparsa subito chiara la responsabilità del conducente del furgone.