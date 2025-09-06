Castelleone, furto e rapina: doppia denuncia per un 30enne

Castelleone (Cremona), 6 settembre 2025 – E’ un trentenne con precedenti l’autore di un'aggressione a scopo di rapina avvenuta la notte tra il 31 agosto e il primo settembre.

La vittima è una ragazza, la quale poco dopo la mezzanotte era stata soccorsa all’interno di un parcheggio di un locale, con diverse contusioni, tanto che era dovuta ricorrere alle cure del 118. La vicenda aveva visto l’intervento sul posto dei carabinieri della stazione di Soncino, che avevano avviato le indagini. Alla fine la donna si era presentata in caserma raccontando che la sera si era trattenuta nel locale, insieme ad una parente e ad altre persone, tra cui 30enne. Poco dopo la mezzanotte la ragazza è uscita, seguita dal 30enne che l’avrebbe poi aggredita, facendola cadere e impossessandosi del suo cellulare e di un borsellino. Il cellulare che poi avrebbe consegnato ai carabinieri intervenuti sul posto. Al termine degli accertamenti per il 30enne è scattata la denuncia per rapina e lesioni personali.

Lo stesso è risultato anche essere protagonista di un altro episodio, avvenuto l’11 agosto scorso quando, poco dopo le 13, il 30enne si sarebbe recato in un locale pubblico e, dopo avere consumato, sarebbe stato visto uscire di corsa con qualcosa in mano. I titolari ed i dipendenti del locale non avevano capito cosa fosse accaduto, ma avevano notato questo strano atteggiamento. Solo più tardi si erano accorti che dal bancone mancava il contenitore delle mance che, prima dell’ingresso dell’uomo, era presente e conteneva la somma di circa 70 euro.

Alcuni giorni dopo, l’uomo era tornato nel locale e aveva restituito, vuoto, il contenitore delle mance di cui si sarebbe impossessato. I militari di Castelleone avevano avviato le indagini, accertando che all’interno del locale non erano presenti le telecamere, ma sulla via di fuga erano presenti alcuni impianti di videosorveglianza e avevano acquisito le immagini registrate dalle quali avevano visto che il 30enne, subito riconosciuto dai militari, aveva tra le sue mani il contenitore delle mance di cui si sarebbe impossessato nel locale. Per tale motivo è stato denunciato per furto.