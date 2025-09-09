Donna muore nel frontale con un camion

Ancora sangue sulla via Giuseppina. Nel primo pomeriggio di ieri, alle porte di Cremona, Agata Ottardi, Ilaria per gli amici, ha perso la vita dopo che la Lancia Ypsilon dell’Asst di Cremona su cui viaggiava si è schiantata contro un camion. La donna, 42enne di Cremona, era una dipendente dell’Asst. Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, era partita da pochi minuti e stava uscendo da Cremona, in direzione Sospiro. Subito dopo il cavalcavia, all’altezza della cascina Santa Maria del Campo, la piccola utilitaria avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta finendo frontalmente contro il mezzo pesante che viaggiava verso Cremona. Lo schianto è stato violentissimo tanto che la Ypsilon è andata distrutta contro il muso del camion. Sul posto sono scattati subito i soccorsi con l’intervento del personale del 118 di Cremona e i vigili del fuoco di Cremona. Purtroppo per la 42enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente invece non ha riportato ferite. Agata Ottardi da un annetto era dipendente della Asst, ieri pomeriggio si stava dirigendo verso l’Ospedale Oglio Po per consegnare del materiale alla guida dell’auto aziendale. Cordoglio e dolore all’Asst dove la 42enne lavorava. "I colleghi dell’Asst sono increduli. Ricordano Ilaria come una professionista molto seria e affidabile. Sempre disponibile a collaborare, con il sorriso. Era una persona gentile. Ci mancherà moltissimo", ha detto a nome di tutti Giacomo Giatti direttore del Servizio Acquisti.

Daniele Rescaglio