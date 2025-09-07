Il negozio di alimentari spegne cento candeline

Domani il negozio di alimentari dei fratelli Bianchessi in via Roma compie cento anni. Alle 18 la festa con aperitivo indetta da Giuseppe, Maria Stella, Eligio e Federico con la moglie Patrizia, le nipoti Clelia e Lucia, e la mamma Paola Garatti, vailatese d’origine e pieranichese d’adozione.

"Sono arrivata a Pieranica che ero giovane – ricorda la signora Garatti, ancora oggi punto di riferimento per una famiglia molto unita – La gente del paese mi ha accolto benissimo e mi ha sempre voluto bene". "A cominciare quest’attività – racconta Giuseppe Bianchessi – è stato mio nonno Giuseppe, sempre qui in via Roma. Dopo di lui hanno proseguito i nostri genitori: Elia e per l’appunto Paola. Rimasta vedova giovane, nostra madre ha avuto la forza e la costanza di mandare avanti il negozio. Poi siamo subentrati noi fratelli con Patrizia".

Un negozio aperto da un secolo rappresenta la principale memoria storica del paese e inevitabilmente le tre generazioni dei Bianchessi sono diventate un simbolo di Pieranica. Dietro al bancone hanno attraversato epoche, hanno visto cambiare usi e costumi ma hanno sempre saputo mantenersi al passo con i tempi, ampliando i locali per ben tre volte. Ogni generazione, in pratica, ha aggiunto all’esercizio commerciale un nuovo pezzo. "Abbiamo puntato tanto sulla qualità del servizio – sottolinea Giuseppe – La clientela chiede merce scelta e va soddisfatta. Solo facendo in questo modo si può rimanere competitivi sul mercato. Ringraziamo i clienti che ci supportano e ci sopportano, e li aspettiamo domani pomeriggio per fare festa assieme a noi".

Pier Giorgio Ruggeri