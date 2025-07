Tragico incidente a Bagnolo Cremasco: motociclista 39enne muore dopo lo schianto contro il guardrail

Bagnolo Cremasco (Cremona), 5 luglio 2025 – Un 39enne di Crespiatica, cittadina in provincia di Lodi, è morto sabato mattina in un incidente stradale sulla statale 235, all'altezza di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona.

Nonostante i tentativi di rianimazione operati dal personale sanitario, il motociclista è deceduto in ospedale, dove era stato trasferito in condizioni critiche. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

La dinamica

Il 39enne, in sella al suo scooter, arrivava da Crespiatica, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e impattando contro il guardrail. Lo scooterista è stato sbalzato dalla sella. La carreggiata interessata dall'incidente è stata chiusa per un paio d'ore.

Il precedente

Poche ore prima a Milano si è registrato un incidente alquanto simile ma con bilancio per fortuna diverso: in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce, un 22enne ha perso il controllo della moto, finendo a terra insieme alla passeggera, una ragazza di 19. Il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, l’amica è invece finita al San Raffaele.