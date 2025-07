I tifosi della Fiorentina omaggiano Cappellini

SONCINO (Cremona)Un premio per Renato Cappellini. Solo l’ultimo dei tanti per l’ex attaccante soncinese che negli anni ’60 e ’70 calcò i campi più famosi della Serie A. Questa volta ad attribuirlo a lui e a tutta la rosa della squadra della Fiorentina 1975, è stata l’associazione Storia Viola, in occasione del 50° anniversario della conquista da parte della Fiorentina della Coppa Italia, vinta a Roma il 28 giugno 1975, in una finale giocata contro il Milan, che alla fine venne battuto per 3-2 con reti di Casarsa (rigore), Guerini e Paolo Rosi. Per la verità Renato Capellini alla Fiorentina fece una fugace apparizione di poche settimane e non entrò mai in campo. Tuttavia nel periodo della conquista della Coppa Italia era a tutti gli effetti un giocatore viola.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato sera al centro tecnico federale di Coverciano (Firenze), presenti moltissimi dei calciatori protagonisti di quella cavalcata, ma anche tanti esponenti del calcio fiorentino e una rappresentanza della curva Fiesole. A ritirare il premio per conto di Renato c’era il figlio Gianluca. Oggi 81enne, Renato Cappellini restò in maglia viola per un breve periodo, prima di passare al Como. Nella sua lunga carriera è ricordato soprattutto con le maglie di Inter, Genoa e Roma. In nazionale vanta due presenze e un gol.

P.G.R.