Cinisello Balsamo, sbalzati dalla moto lungo viale Fulvio Testi: gravissimo 22enne, ferita passeggera di 19 anni

Cinisello Balsamo (Milano), 5 luglio 2025 – Incidente nella notte tra venerdì 4 luglio e sabato 5 luglio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco prima delle 3. Nell’incidente, avvenuto alle porte di Milano, sono rimasti feriti due ragazzi (un ragazzo di 22 e una ragazza di 19 anni) a causa di una caduta in moto la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale.

Secondo quanto ricostruito i due stavano percorrendo viale Fulvio Testi quando il conducente, un 22enne, ha perso il controllo del mezzo. Entrambi sono stati sbalzati a terra: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, la passeggera, di 19 anni, in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Sul posto il personale sanitario inviato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, con due ambulanze e due automediche. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Al momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti.