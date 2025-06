Ciclista travolto e ucciso sul ponte del Lambro: l’investitore fugge, poi va a costituirsi con il papà

Pieve Emanuele, 14 giugno 2025 - Ha perso la vita un uomo di 56 anni residente a Locate Triulzi, travolto mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano. L’incidente è avvenuto sul ponte che scavalca il Lambro Meridionale, al confine tra Siziano (provincia di Pavia) e Pieve Emanuele.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo – M.C. sono le sue iniziali – non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Le circostanze esatte del tragico impatto restano al momento ancora da chiarire.

È certo che il conducente dell'auto investitrice, una Renault Clio condotta da un giovane dopo l'impatto, ha proseguito senza fermarsi a prestare soccorso. Poco dopo, accompagnato dal padre, il giovane alla guida è tornato sul posto e si è costituito. Sono i corso accertamenti anche per capire se la vittima sia deceduta per l'impatto dopo essere stato investito dall'auto oppure perché successivamente travolto da altre auto in transito.