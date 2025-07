Hashish e soldi in cameretta. Arrestata una diciottenne

Teneva la droga da vendere nascosta nella sua cameretta. Una ragazza appena diciottenne è stata arrestata domenica pomeriggio dagli uomini della Volante. I poliziotti stavano svolgendo servizi di controllo in centro a Cremona quando si sono imbattuti nella ragazza il cui comportamento li ha insospettiti. Così hanno deciso di effettuare un controllo. La ragazza aveva addosso alcune dosi di hashish e banconote. A quel punto è scattato il controllo anche nella sua abitazione dove, proprio nella sua camera da letto, sono stati trovati circa mille euro in contanti e altra droga, per un quantitativo complessivo di circa due etti di hashish. Sulla base degli elementi raccolti, la ragazza è stata arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in attesa del processo.

In queste ultime settimane sono state diverse le operazioni che hanno portato all’arresto di piccoli spacciatori, operativi soprattutto nel centro cittadino. Il due giugno la polizia aveva arrestato una coppia dedita allo spaccio, soprattutto eroina: in casa dei due erano stati trovati oltre 17 grammi di eroina. E poi un paio di giorni dopo la polizia aveva arrestato un 50enne che spacciava nella propria abitazione: in casa sequestrati 25 grammi di cocaina. E infine l’arresto della ragazza che sicuramente colpisce di più per via della giovanissima età.

Daniele Rescaglio