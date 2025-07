Coppia ferita e tir fuoristrada in poche ore

Scontro a un incrocio e tir fuoristrada. Due incidenti hanno caratterizzato la mattinata di ieri con mobilitazione dell’ elisoccorso e ambulanze e il traffico in tilt.

Il primo incidente (nella foto) è avvenuto a Castelleone dove poco dopo le 9 una Suzuky Jimny sulla quale viaggiavano due coniugi di Soresina, 61 anni alla guida e una 58enne, ha imboccato viale Europa per proseguire verso Soresina, non accorgendosi che stava sopraggiungendo, con diritto di precedenza, una Kia sulla quale viaggiava una persona di 78 anni di Castelleone.

Lo scontro è stato piuttosto violento tra le due vetture con la Jimny che ha perso l’assetto e si è fermata su un fianco. La coppia che viaggiava sulla Suzuky ha riportato ferite e la centrale del 118 ha allertato un’eliambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Poliambulanze di Brescia, dove i medici l’hanno ricoverata in codice giallo. Anche il marito ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato con un’ambulanza in codice giallo all’ospedale di Cremona. Nessuna conseguenza per il 78enne alla guida della Kia.

L’altro sinistro sulla Cassanese, stretta provinciale 90 che da Pandino va a Rivolta d’Adda e poi prosegue per Cassano. Sul rettilineo che arriva a Rivolta d’Adda.

Un pesante camion che trasporta ghiaia si è avvicinato troppo al margine della carreggiata che ha ceduto e il mezzo si è rovesciato nel campo. Fortunatamente l’autista è uscito con le sue gambe dal mezzo con solo qualche contusione e che non intendeva andare in ospedale. Traffico rallentato per permettere i rilievi ai carabinieri e poi fermato per il recupero del pesante mezzo.

