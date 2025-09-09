Tasse evase per 7,5 milioni di euro, poi il crac dell’azienda: 4 imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta

Cremona, 9 settembre 2025 – I Finanzieri del Comando provinciale di Cremona, hanno notificato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona nei confronti dei 4 imprenditori indagati, a vario titolo, per più fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto di una società cremonese operante nel settore delle costruzioni meccaniche, posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Cremona nel mese di luglio 2023.

Conti bancari sotto la lente

Le indagini condotte dal Nucleo polizia economico-finanziaria di Cremona (Sezione tutela economia), anche attraverso un'approfondita analisi dei conti bancari, hanno permesso di far venire a galla gravi e ripetute ipotesi di bancarotta fraudolenta, per gli anni 2022 e 2023. Nel dettaglio, gli indagati avrebbero occultato le scritture contabili allo scopo di ostacolare la ricostruzione degli accadimenti societari; distratto dalle casse della società in liquidazione giudiziale rilevanti risorse finanziarie, anche attraverso il pagamento di fatture per consulenze emesse ad hoc, a favore di società comunque riconducibili agli indagati.

L'indagine per bancarotta fraudolenta riguarda il biennio 2022-2023

Passivo stratosferico

Infine, in maniera preordinata e sistematica, hanno omesso di versare all'erario le imposte nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali per oltre 4 milioni di euro. Tali condotte, reiterate nel tempo, hanno portato la società al dissesto accumulando un passivo della procedura concorsuale di circa 7,5 milioni di euro.