Il monito

di Delpini

Michele Mezzanzanica
Il monito di Delpini
Cremona
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Eredità ArmaniMatteo BaroneMorti a GrandateRitirata ghiacciai
Acquista il giornale
CronacaTasse evase per 7,5 milioni di euro, poi il crac dell’azienda: 4 imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta
9 set 2025
REDAZIONE CREMONA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cremona
  3. Cronaca
  4. Tasse evase per 7,5 milioni di euro, poi il crac dell’azienda: 4 imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta

Tasse evase per 7,5 milioni di euro, poi il crac dell’azienda: 4 imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta

Cremona, le indagini delle Fiamme Gialle hanno fatto venire a galla un sofisticato stratagemma di fatture false per eludere versamenti dovuti e oneri previdenziali. La società del settore meccanico è fallita nel 2023

L'indagine è stata portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza cremonese

L'indagine è stata portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza cremonese

Per approfondire:

Cremona, 9 settembre 2025 – I Finanzieri del Comando provinciale di Cremona, hanno notificato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona nei confronti dei 4 imprenditori indagati, a vario titolo, per più fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto di una società cremonese operante nel settore delle costruzioni meccaniche, posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Cremona nel mese di luglio 2023. 

Approfondisci:

Evasione fiscale, Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia: solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024

Evasione fiscale, Milano guida la lotta ai furbetti in Lombardia: solo 76 Comuni premiati dallo Stato nel 2024

Conti bancari sotto la lente 

Le indagini condotte dal Nucleo polizia economico-finanziaria di Cremona (Sezione tutela economia), anche attraverso un'approfondita analisi dei conti bancari, hanno permesso di far venire a galla gravi e ripetute ipotesi di bancarotta fraudolenta, per gli anni 2022 e 2023. Nel dettaglio, gli indagati avrebbero occultato le scritture contabili allo scopo di ostacolare la ricostruzione degli accadimenti societari; distratto dalle casse della società in liquidazione giudiziale rilevanti risorse finanziarie, anche attraverso il pagamento di fatture per consulenze emesse ad hoc, a favore di società comunque riconducibili agli indagati.  

L'indagine per bancarotta fraudolenta riguarda il biennio 2022-2023
L'indagine per bancarotta fraudolenta riguarda il biennio 2022-2023

Passivo stratosferico 

Infine, in maniera preordinata e sistematica, hanno omesso di versare all'erario le imposte nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali per oltre 4 milioni di euro. Tali condotte, reiterate nel tempo, hanno portato la società al dissesto accumulando un passivo della procedura concorsuale di circa 7,5 milioni di euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata