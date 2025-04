Ville aperte in Lombardia 2025: ecco palazzi, giardini e percorsi tematici da scoprire tra il 3 e l'11 maggio

“Ville Aperte è una manifestazione che valorizza, in modo concreto, il patrimonio culturale della Lombardia aprendo al pubblico luoghi straordinari spesso poco conosciuti”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, in occasione dell’edizione primaverile 2025 della rassegna ‘Ville Aperte", in programma dal 3 all’11 maggio.

“L’iniziativa – ha aggiunto Francesca Caruso – riguarda anche quest’anno numerosi siti che coinvolgono diverse città e comuni, distribuiti tra le province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Lecco e Como“. “Ville, palazzi, giardini storici e percorsi tematici – ha sottolineato l’assessore – aperti e fruibili offrono un’occasione unica per scoprire il territorio, promuovendo cultura, turismo di prossimità e partecipazione”. “Una manifestazione – ha concluso l’assessore – che è dedicata a luoghi simbolici e percorsi spesso insoliti e curiosi, tra arte e natura. Un’occasione straordinaria per immergersi nei nostri tesori storico-artistici”. Per tutte le informazioni si può visitare il sito ufficiale.