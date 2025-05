Milano è più sostenibile: parte la raccolta differenziata in sei parchi della città

Milano, 8 maggio 2025 – La raccolta differenziata anche in sei parchi della città: è stato presentato oggi presso il Parco Trotter il nuovo progetto per le aree verdi previsto dal nuovo contratto di servizio tra il Comune di Milano e Amsa e che conferma l’impegno condiviso nell’individuare soluzioni concrete e diffuse per migliorare sempre di più la qualità della vita nei quartieri e nei luoghi di maggiore aggregazione sociale.

Alla presentazione hanno partecipato l’Assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi e l’Amministratore Delegato di Amsa Marcello Milani. Con l’obiettivo di valutare l’efficacia e la funzionalità delle nuove soluzioni per la raccolta differenziata partendo dai parchi milanesi più frequentati, l'avvio prevede una prima fase in sei aree verdi urbane, attraverso l’introduzione di due configurazioni differenziate in base alle caratteristiche dei luoghi coinvolti, oltre che delle tipologie di rifiuti maggiormente prodotte dai cittadini e dalle cittadine.

Al parco Sempione, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli e Trotter sono state installate diverse isole ecologiche, composte da tre cestoni dedicati alla raccolta di carta, plastica e rifiuti indifferenziati; in particolare, presso il Parco Trotter ne sono state collocate cinque, che si aggiungono agli oltre 90 cestini già presenti nell’area.

I tre cestoni per la raccolta differenziata nei parchi di Milano

Nei parchi d ella Lambretta, delle Cave e Franco Verga, invece, saranno collocati cestoni ad alta capacità - 240 litri, oltre il doppio dei modelli tradizionali - per carta, plastica e vetro, in affiancamento ai contenitori esistenti per l’indifferenziato.

Integrare strumenti come questi nei parchi significa valorizzare ogni spazio pubblico attraverso gesti di responsabilità condivisa e attenzione concreta all’ambiente, estendendo il servizio in un contesto già virtuoso a livello italiano e internazionale.

I numeri

Con il 62% di raccolta differenziata e oltre 640mila tonnellate di rifiuti gestite, Milano si pone al di sopra delle principali metropoli europee sopra al milione di abitanti: Madrid arriva al 52%, Barcellona al 40%, Londra al 32,7% e Parigi al 27,1%.

“Insieme ad Amsa, puntiamo a diffondere sempre più soluzioni in città per migliorare il frazionamento dei rifiuti, nella prospettiva, prevista anche dal Piano Aria Clima, di aumentare dell’1,5% la raccolta differenziata ogni anno”, ha detto ha detto l’Assessora all’Ambiente e Verde. “Estendere la raccolta differenziata nei parchi significa portare le nostre attività là dove cittadini e famiglie vivono la città ogni giorno”, ha l’ad di Amsa