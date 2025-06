Giorgio Chieribicco morto in un dirupo: la gita con gli amici, la moto fuori controllo e la tragica caduta nel vuoto

Passo Maniva (Brescia), 22 giugno 2025 – Tragedia lungo le strade del bresciano oggi (domenica 22 giugno) attorno alle 12.30. Un motociclista è morto precipitando in un burrone. La vittima è Giorgio Chieribicco, 55 anni, originario di Flero (in provincia di Brescia). Il dramma si è consumato mentre il centauro si trovava in compagnia di alcuni amici, anche loro in sella a una moto. I fatti sono accaduti lungo la strada intervalliva che congiunge il passo del Maniva a quello del Baremone: un itinerario parzialmente sterrato particolarmente amato da ciclisti e motociclisti perché offre panorami bellissimi sulle due valli bresciane: la Val Trompia e la Valle Sabbia.

La strada è stata riaperta da poco: a fine maggio non è transitabile tutti i giorni a causa di alcuni lavori. Lo è però nei festivi. La dinamica dell’incidente è da ricostruire. Secondo quanto appreso un uomo di 55 anni stava percorrendo a velocità contenuta la parte più alta della strada quando circa sotto Cima Caldoline e il bivacco Tita Secchi è accaduta la tragedia. Il centauro, difatti, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, oltre il tracciato.

Non è escluso che l’uomo abbia trovato un tratto di strada con delle asperità. Nelle scorse ore, difatti, è piovuto molto e quindi potrebbero essersi formate alcune buche. Anche per questo motivo è sempre consigliato percorrere la strada tra il Maniva e la il rifugio rosa a velocità ridotta e con la massima attenzione, anche per la presenza di precipizi. Dopo avere perso il controllo del suo mezzo il 55enne è precipitato nel vuoto per diverse decine di metri. È morto sul colpo. Sul posto per le operazioni di soccorso ci sono gli operatori del 118 con l’eliambulanza e un’ambulanza, il Soccorso Alpino e Speleologico della V delegazione Bresciana e i carabinieri di Collio.