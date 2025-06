Assalto alla villa di Marko Arnautovic a Cantù: l’aggressione a bastonate e il tentato furto sventato da una coppia filippina

Como – Tentato assalto alla villa del calciatore Marko Arnautovic, da parte di due ladri che sono stati messi in fuga dai custodi. L’incursione nella villa, che si trova nella zona residenziale di via delle Ginestre a Cantù, è avvenuta sabato sera verso le 23, quando due ladri hanno cercato di entrare, forse senza immaginare chi fossero i residenti e quanto l’abitazione fosse presidiata, non solo da sistemi di allarme ma anche dai custodi, in servizio in quel momento, che sono subito intervenuti, bloccando i ladri.

Ne è nata una violenta colluttazione, secondo quanto riferito in una prima ricostruzione dell’accaduto. Poi i due ladri sono fuggiti a mani vuote. In casa non c’erano né il calciatore né i suoi familiari, ma solo i due custodi, una coppia di nazionalità filippina che si è poi barricata in casa e ha chiamato le forze dell'ordine e il 118.

All’arrivo dei carabinieri, i ladri erano già scappati, e le prime ricerche in zona non hanno dato esito. Il custode è stato ferito a una spalla, forse da una bastonata. Il calciatore austriaco, che ha concluso la sua esperienza con la maglia dell’Inter e non parteciperà al Mondiale per Club negli Stati Uniti, non si trovava in Italia al momento dell’incidente.