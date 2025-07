Gite in bicicletta in Lombardia, 6 escursioni gratuite tra i Parchi della Valle Olona

Lungo il fiume Olona, tra le provincia di Milano, Como e Varese, si possono incontrare tesori storici, artistici e naturalistici: il modo migliore per conoscere e assaporare questi luoghi è attraverso percorsi lenti, alla portata di tutte e tutti, seguendo la ciclopedonale e le strade dei paesi cresciuti lungo questo importante fiume. Per farlo, i Parchi ATE Insubria-Olona propongono, in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella promozione dei beni culturali della provincia di Varese, un programma di sei escursioni in bicicletta per esplorare questi territori.

“L’Olona in biciletta. Tante storie, senza fretta” è un programma di escursioni gratuite in bicicletta che si svolgerà tra luglio e novembre e regala la possibilità di conoscere la storia di alcuni paesi ed edifici del territorio. Per chi non avesse una bicicletta, Archeologistics mette a disposizione un servizio di noleggio di e-bike al Monastero di Torba. Tutte le visite guidate sono gratuite grazie al finanziamento dei parchi Insubria-Olona. È nperò ecessario iscriversi tramite il modulo online.