Week-end 17, 18 e 19 novembre 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano – C’è chi ha già iniziato a pensare al Natale e chi sta cercando di prendere ancora tempo prima di tuffarsi nei preparativi per le feste. Ma in molte città addobbi e lucine stanno già facendo capolino. Un po’ come certi appuntamenti durante il fine settimana: dai villaggi ai mercatini di Natale fino alle piste di pattinaggio. Ma non mancano sagre, mostre occasioni per far divertire grandi e bambini. Ecco qualche idea per venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre.

Dal 4 al 26 novembre si ‘rimette in moto’ Cammina Foreste Urbane, la campagna di Legambiente ed Ersaf (Ente regionale per lo sviluppo) con il sostegno di Lipu, CAI e Federparchi, che punta a far conoscere le aree boschive urbane e periurbane della Lombardia, promuovere nuove piantumazioni, coinvolgere i cittadini in una corretta percezione del capitale naturale. Quest’anno sono in programma oltre sessanta eventi gratuiti e accessibili a tutti, organizzati dalle quantacinque realtà territoriali e da ventiquattro circoli di Legambiente con lo scopo di far capire il ruolo centrale delle foreste nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana. Tutti gli appuntamenti.

EVENTI

Sabato 18 novembre, dalle 8:30 alle 16:30, piazza Duomo a Milano si trasformerà in un coloratissimo “Villaggio del donatore” animato dagli stand e dalle unità mobili delle quattro associazioni che, grazie ai loro volontari e alla presenza di Fedez, incontreranno la cittadinanza per promuovere un gesto semplice ma fondamentale: il dono del sangue e del plasma. L’iniziativa punta a sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni che, sulla base dei recenti dati nazionali, sono sempre meno propense a donare. Dalle 8:30 i donatori iscritti all’Avis Comunale di Milano potranno, inoltre, donare su una delle autoemoteche presenti in piazza. Sarà necessario prenotarsi nei giorni precedenti, contattando direttamente l’Avis Comunale via mail, all’indirizzo servizio.donatori@avismi.it, oppure telefonicamente al numero 02.70635020 interno 1. La donazione sarà aperta, fino a esaurimento posti, anche ai nuovi donatori che nei giorni precedenti si siano sottoposti alla visita d’idoneità nella sede di Avis Comunale di Milano in via Bassini 26, previa prenotazione all’indirizzo comunicazione@avismi.it. Tutte le informazioni.

‘La Magia Del Natale’ arriva al Carroponte di Sesto San Giovanni, nel Milanese: dal 18 novembre al 7 dicembre 2024. Un villaggio unico e spettacolare che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina. Un milione di luci colorate illuminerà ogni angolo del villaggio, che si estenderà su più di 25 mila metri quadrati di superficie. Varcando l’ingresso, si troveranno la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio postale, la Fabbrica dei Giocattoli, un’antica giostra di cavalli a due piani e il colorato Borgo degli Elfi. Ma anche due maestose Spiegletent. Tutte le informazioni riguardo le attrazioni e i biglietti.

Da giovedì 16 a domenica 19 novembre l’appuntamento col Natale è in piazza Beccaria a Milano. A meno di 40 giorni dalla più attesa festività dell’anno, apre i battenti uno speciale Temporary Store che anticipa la magica atmosfera di ‘A Christmas Magic’, l’incredibile mondo dedicato natalizio che prenderà vita a Milano dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo. Ad accogliere i visitatori all’interno dello store una grande slitta scintillante su cui salire e scattare la propria foto delle feste, indossando l’esclusivo merchandising in vendita, un assaggio della speciale collezione A Christmas Magic Store presente nel villaggio. In loco anche un punto vendita dedicato ai biglietti, disponibili solo nello store e solo nei tre giorni di apertura ad una tariffa privilegiata. Tutte le informazioni.

Sabato 18 novembre – fino all’8 gennaio 2024 – la magia del Natale invade la città di Milano con il Villaggio delle Meraviglie conosciuto anche come Milano Christmas Village. All'interno del Villaggio sarà possibile far incontrare i più piccini con Babbo Natale prenotando l'incontro per accedere alla Casa di Babbo Natale sulla sezione dedicata del sito ufficiale. Sarà possibile incontrare il Re del Natale all'interno della sua dimora fino al 25 dicembre. Milano Christmas Village è anche un parco di divertimenti dove troverete tante giostre e giochi a cui partecipare, come: "Le pazze slitte volanti", "La pesca del pinguino", "L'arrampicata sui ghiacciai", "La magica fattoria degli Elfi". Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21 con ingresso gratuito.

Ogni anno in novembre, in tempo di Avvento secondo il rito Ambrosiano, torna la festa ‘Aspettando il Natale’ al convento dei Frati Cappuccini missionari di Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5, e quest’anno il programma, da sabato 18 a domenica 20 novembre, è ancora più ricco: celebrazioni, presepi, una mostra, ricette della tradizione lombarda, laboratori, un concerto, una lotteria con ricchi premi, il mercatino, cori natalizi, insomma attrazioni per tutte le età, dai nonni ai bambini, per condividere la gioia dell’attesa di Gesù sostenendo i progetti benefici dei Cappuccini Missionari di Milano nel mondo. Quest’anno il progetto pilota “Adotta una classe” mira a sostenere le scuole gestite completamente dalle parrocchie nella diocesi di Harar, in Etiopia.

Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli, arriva a Milano ENTRAinGIOCO, una celebrazione dei giochi in scatola in tutte le forme possibili e immaginabili, con ben 30 editori italiani e internazionali, e in compagnia dei veri protagonisti del gioco da tavolo. Si parte alle 10 di sabato 18 novembre e si giocherà fino alle 23. E poi ancora domenica 19, dal mattino e fino alle 19. Più di 20 ore per divertirsi con tantissimi giochi in scatola, di carte e di ruolo, puzzle e rompicapo compresi, e condividere con passione quella sana competizione che accomuna ogni partita. Dai grandi classici amati da tutta la famiglia come Monopoly e RisiKo! ai giochi in scatola più recenti e ingaggianti, a misura di Millennial e Gen Z come I Ratti di Wistar o HeroQuest. Appuntamento al Superstudio Maxi di Milano (Via Moncucco, 35) ed è aperto proprio a tutti, adulti e bambini, hardcore e casual gamer, appassionati, collezionisti e famiglie intere, nonni compresi. Tutte le informazioni.

Al via la 13° edizione del Festival “Il diritto di essere bambini”, un appuntamento annuale per accendere l’attenzione sulla Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza ONU del 1989. La rassegna di eventi che andrà in scena dal 18 al 20 novembre è organizzata dall’Università Milano-Bicocca e dal Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, insieme a Curiosamente - la rassegna culturale della biblioteca di Ateneo - con il patrocinio del Municipio 9 e la collaborazione del Bicocca Village che ospita il Festival nelle prime due giornate. L’edizione di quest’anno avrà il carattere di un Festival diffuso sul territorio grazie alla collaborazione di alcune realtà presenti nel quartiere Bicocca e non solo, associazioni e cooperative quali: Bicocca Village, UCI Cinemas, Teatro Arcimboldi Milano, Comitato Bicocca, Cooperativa Diapason, Il Castelletto, Academy FrancoAngeli Bicocca, MUSA, PROSesto, Viva Vittoria, Phoebe Zeigeist e la partecipazione di alcune scuole e centri di formazione di Milano. Tutte le informazioni e gli appuntamenti.

Dal 16 al 19 novembre torna a BASE Milano PhotoVogue Festival, il primo festival di fotografia di moda consapevole incentrato sugli elementi in comune tra etica ed estetica, giunto alla ottava edizione. What Makes Us Human? Image In The Age Of A.I. è il titolo dell'edizione che si concentra sull'impatto dell'intelligenza artificiale (A.I.) sull'esistenza umana e la creazione di immagini. Con un simposio di tre giorni e una serie di mostre ed eventi, il festival offre anche letture di portfolio e tavole rotonde online sulla piattaforma PhotoVogue, e da la possibilità agli studenti di CondéFuture – programma di Condé Nast rivolto a studenti delle scuole superiori provenienti da comunità sottorappresentate – di esporre alcune delle proprie fotografie e video.

DRINK E FOOD

Appuntamento sabato 18 e domenica 19 novembre per il coinvolgente showcooking organizzato da Il Centro di Arese, uno degli shopping mall più grandi d’Europa alle porte di Milano, e Al.ta Cucina, una delle più grandi food community italiana con oltre 5.5 milioni di appassionati di cucina. Un’esplosione di sapori natalizi, ma soprattutto idee e suggerimenti da portare in tavola animeranno le due giornate per accompagnare tutti gli appassionati di cucina verso le festività natalizie, rendendo l’atmosfera ancora più speciale. Gli Chef, Marco Meschini e Nonna Lalla, animati dalla loro passione creeranno menù natalizi, a quattro mani, dall’antipasto al dolce per insegnare alcuni segreti di piatti tradizionali e creativi, deliziosi e sorprendenti. Lo Chef Marco Meschini guiderà le ricette più contemporanee mentre la tradizione sarà affidata a Chef Nonna Lalla. Al piano terra dello shopping mall, presso Piazza Primark, verrà creato un suggestivo allestimento che trasporterà tutti i clienti in uno straordinario ambiente di ispirazione culinaria. La partecipazione è gratuita, basta presentarsi alle 17 del 18 e del 19 novembre.

Domenica 19 novembre, si svolge a Cinisello Balsamo, una giornata dedicata al re dei dolci natalizi per eccellenza: il panettone. L'evento si chiama Panettoniamoci e si svolge a Villa Casati Stampa di Soncino (piazza Soncino 6) con la partecipazione di 26 espositori provenienti da tutta la Lombardia e anche oltre. Accanto ai maestri pasticcieri partecipanti è in programma anche a un goloso concorso per decretare il miglior panettone tradizionale. Oltre ai panettoni è anche possibile degustare e acquistare altri prodotti d’eccellenza come vini, salse e conserve artigianali, miele, aceti balsamici, oli, cioccolato e molto altro. Ingresso libero.

Dal 17 al 19 novembre, Sagra Cacio & Pepe, Carbonara, Amatriciana All you can eat alla Contrada San Domenico di Legnano in via Nino Bixio 6. Prenotazioni consigliate: 3495382384.

Domenica 19 novembre, Pranzo della Cassoeula alla Contrada San Bernardino a Legnano. Menù: Cassoeula con polenta, formaggi e sorbetto. Disponibile menù alternativo: costine al forno con polenta, formaggi e sorbetto Al momento della prenotazione viene richiesto di specificare la tipologia di menù desiderata. Possibilità di asporto. Prenotazione 3400558011.

MERCATINI

East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, compie 9 anni. L’appuntamento di domenica 19 novembre per festeggiare il compleanno comprende i consueti 300 selezionati espositori da tutta Italia, tra migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Acquisti e divertimento, che guardano però anche all’ambiente. East Market da sempre valorizza la cultura e la consapevolezza del riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità, contrastando la sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento. Con il motto “Everything Old Is New Again” vuole sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage. Accompagnano il market le aree food & beverage. East Market Diner. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato. Appuntamento domenica 19 novembre, dalle 10 alle 21, Via Mecenate, 88/A – Milano. Ingresso Euro 5.

Dal 15 al 26 novembre, torna a Milano il festival dell'economia circolare Giacimenti Urbani, decima edizione della kermesse ideata dall’Associazione Giacimenti Urbani in programma presso la Cascina Cuccagna (sede principale, via Cuccagna 2/4) e presso Aria Ex Macello (viale Molise 62).

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano nell’area della Martesana/Adda, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda, in un appuntamento tanto atteso per il pubblico locale. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 18 novembre a Cassano d’Adda, nella centrale location di Via Vittorio Veneto, in un’attesa iniziativa con il patrocinio del Comune, dalle 8 alle 19.

TEATRO

Dall'8 al 19 novembre andrà in scena al Teatro Oscar, "Condomino Mon Amour" il nuovo spettacolo di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Lo spettacolo racconta, in un susseguirsi di situazioni comiche e poetiche a ritmo incalzante, l’immensa confusione che vive oggi il mondo del lavoro. In questo mondo incontriamo la giungla degli inglesismi tra rider, smart working, pet sitter, media manager e chi più ne ha più ne metta. Ultimo e non ultimo il grande Convitato di pietra: l’intelligenza artificiale, una sorta di fantasma che sembra un giorno dover seppellire ogni relazione umana e ogni capacità critica. Il tutto è raccontato dal punto di vista di Angelo e Caterina. I due si scambiano di continuo i ruoli di vittima e carnefice, in un piccolo condominio, spaccato rappresentativo della nostra vita di ogni giorno.

Giovedì 16 novembre ha debuttato al Teatro Martinitt ‘Se mi ricordo ti sposo’ commedia scritta da I pezzi di Nerd con Mirko Cannella, Michele Iovane, Nicolò Innocenzi, Jey Libertino e Giulia di Turi regia di Marco Simeoli. Andrea e Liliana, stanno organizzando il loro tanto sognato matrimonio. Di ritorno dall’addio al celibato, Andrea ha un incidente che gli provoca la perdita della memoria a breve termine cancellando ogni ricordo di lei. Gli amici, insieme alla futura moglie, cercheranno di fargli tornare la memoria prima delle imminenti nozze ripercorrendo i momenti salienti del loro rapporto… Tra di loro si aggira anche un losco individuo dalla identità ignota che cercherà di sabotare i loro piani. Riuscirà Andrea a rinsavire e sposare Liliana? Lo spettacolo è in scena fino al 26 novembre.

Sabato 18 novembre, alle 21, al Politeama di Milano andrà in scena ‘Clichè’ di Silvia Beillard, con Cinzia Brugnola. Nello spettacolo, Eva è una donna ironica e acuta, che smantella la matrice fastidiosa e ripetitiva che da forma al Cliché, esprimendo liberamente la sua identità autentica. Riesce ad affrontare ridendo, i temi dello stereotipo femminile in un racconto che sta in bilico tra il dramma e la farsa. La parte musicale, originale e inedita, eseguita da un quartetto d’archi, crea un’atmosfera surreale, fuori dal tempo e accompagna la vita della protagonista, come una voce interna o un ricordo che la definisce. Si tratta del secondo appuntamento della stagione della Rassegna Teatrale “A tutto Palco” ideata lo scorso anno, dall’attrice e autrice milanese Ketty Capra, che ne cura anche la direzione artistica.

Da giovedì 16 a domenica 19 novembre (ore 20.00, tranne domenica ore 16.00) va in scena all'EcoTeatro di via Fezzan 11 a Milano lo spettacolo Anfitrione di Jean Baptiste Moliere, a sua volta elaborato da una delle divertenti commedie di Plauto. In scena Enrico Beruschi, affiancato da Mirko Ranù e Luca Arcangeli, per un adattamento moderno e intrigante in chiave arcobaleno dell'Anfitrione: la piccante storia di Giove/Anfitrione e Mercurio/Sosia viene interpretata da un gruppo di attori/cantanti con ritmo irrefrenabile e spensierato all'insegna del buon umore e dell'ironia.

Dal 15 novembre al 10 dicembre fa tappa al Teatro Nazionale di Milano (via Giordano Rota 1) il tour di Cabaret: the Musical, nuova produzione targata Fabrizio Di Fiore Entertainment che trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni Trenta ad un passo dall’avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane, in un momento storico distante ma nello stesso tempo anche molto attuale. Protagonisti dello spettacolo sono Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo, con Cristian Catto, Christine Grimandi, Fabio Bussotti, Giulia Ercolessi e Niccolò Minonzio; la regia è di Arturo Brachetti e Luciano Cannito. Le scene sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori.

MUSICA

Sabato 18 novembre all'Alcatraz arriva un imperdibile party con Cristina D'Avena e i Gem Boy dedicato ai mitici anni '90 e 2000. Protagonisti della serata saranno Cristina D’Avena ed i mitici Gem Boy, che storpieranno in modo demenziale e divertente le nostre sigle preferite. A seguire e ad accompagnare il pubblico nella nottata ci sarà "90vs2000 Party" con i dj’s dell'Alcatraz. Alle 20.15 apertura porte Fanclub; alle 20.30 apertura porte pubblico. Alle 22 inizio show.

Dopo il successo del concerto evento sold out di domenica 14 maggio al Mediolanum Forum di Milano, Elodie ha annunciato date nei palasport il prossimo autunno. Napoli, Milano e Roma saranno le mete musicali dell'artista nel suo primo tour nei palazzetti “Elodie Show 2023”, rispettivamente sabato 18, martedì 21 e sabato 25 novembre 2023.

Sbato 18 novembre Mr. Rain si esibirà in concerto al Mediolanum Forum di Assago. La tappa milanese dell'artista e rapper chiuderà, con un grandissimo spettacolo di musica, il "Supereroi Tour", che ha toccato numerose città italiane.

MOSTRE E MUSEI

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Il primo Next Museum d’Italia ha aperto i battenti a Milano con l’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia: dal 21 ottobre al 28 gennaio 2024 presso il Next Museum di via Granelli 1 a Sesto San Giovanni è aperta al pubblico la mostra Klimt: The Gold Experience, mostra immersiva è dedicata a Gustav Klimt. Il percorso sarà composto da cinque aree principali. Si inizia con la conoscenza della vita di Klimt, con la sua timeline, per far comprendere al pubblico i fatti più salienti che hanno condizionato la sua vita e la sua arte, rendendolo il maggiore esponente della Secessione Viennese. A seguire l’imponente area immersiva di oltre 300 metri quadri dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svanisce per sciogliersi in un mare d’oro. Grazie alla tecnologia del videomapping e ad un sistema di proiettori ad alta definizione quadri iconici come “Il Bacio”, “L’Albero della Vita”, “La Speranza”, “Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato per un lungo momento di armonia e bellezza. di proiettori ad alta definizione quadri iconici come Il Bacio, L’Albero della Vita, La Speranza e Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato per un lungo momento di armonia e bellezza. La mostra prosegue con la sezione di virtual reality (contenuti realizzati in collaborazione con Metrohive), facoltativa e con biglietto accessorio, che consente di vedere con gli occhi di Klimt, intento ad osservare il mondo e trarre ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere. Presente anche una zona dedicata alle selfie opportunities - Il Bacio e L'Albero della Vita - da condividere sui social, utilizzando i canali ufficiali della mostra. Infine, prima dell’area bookshop, un laboratorio didattico dove adulti e bambini dare libero sfogo al proprio estro creativo e creare in stile Klimt: una volta realizzato, il disegno può essere scannerizzato ed essere condiviso, visibile a tutti, sullo schermo in mostra.

Dal 29 settembre al 31 dicembre, torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, il Wildlife Photographer of the Year, quest’anno con importanti novità: la nuova sede dell'esposizione è l'Hangar21 di via Tortona 27 (Superstudiopiù) e le immagini sono presentate per la prima volta su light panel di grandi dimensioni che le rendono vive e ne fanno uno spettacolo della natura ancora più coinvolgente e immersivo.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

A distanza di più di trent’anni dall’ultima rassegna, Milano dedica una grande mostra a Giorgio Morandi per celebrare il rapporto elettivo tra la città e il pittore bolognese: dal 5 ottobre al 4 febbraio 2024 gli spazi espositivi di Palazzo Reale a Milano (piazza Duomo 12) ospitano la mostra Morandi 1890-1964, una delle più importanti e complete retrospettive sull'artista realizzate negli ultimi decenni. Un corpus espositivo di circa 120 capolavori ripercorre l’intera opera di Giorgio Morandi - cinquant’anni di attività, dal 1913 al 1963 - attraverso prestiti eccezionali da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, a partire da quelli fondamentali del Museo Morandi di Bologna e delle raccolte milanesi.

Dal 13 ottobre al 20 dicembre, è aperta al pubblico presso gli spazi espositivi di Maurizio Nobile Fine Art a Milano, a Palazzo Bagatti Valsecchi, la mostra Morandi e la contemporaneità, che affronta un legame che testimonia la continua - e mai sopita - attualità della poetica del grande maestro bolognese. Poetica che si fonda sul silenzio e sul mistero inquieto che si nasconde dietro la realtà apparente.

Dall'11 ottobre all'11 febbraio 2024 gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale a Milano ospitano la mostra El Greco: per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614). Il progetto presenta oltre 40 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l'opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro.

A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) una ampia mostra che si articola in due sedi espositive - Palazzo Reale e Triennale di Milano - e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città. L’esposizione propone complessivamente oltre 500 opere, partendo dall’attraversamento della città di Milano in Triennale per guardare e arrivare al Mondo a Palazzo Reale. L’esposizione resterà a aperta fino all’11 febbraio 2024.

Il 18 e 19 novembre torna Trevino, l'appuntamento per gli amanti del buon vino e delle prelibatezze gastronomiche italiane organizzato a TreviglioFiera da VALe20 – Eventi e Comunicazione di Busto Arsizio, che andrà in scena dalle 11 alle 22 di sabato 18 novembre e dalle 11 alle 20 di domenica 19 novembre. Con più 100 produttori provenienti da tutta Italia e le oltre 800 etichette proposte, Trevino è un evento di riferimento per tutti gli appassionati del buon vino e delle specialità culinarie del nostro paese. Durante i due giorni, i partecipanti potranno degustare liberamente le eccellenze vinicole (e non solo) del territorio italiano a fronte del pagamento di un biglietto di ingresso in fiera di 12 euro. Per gli amanti del cibo da strada saranno presenti food trucks, vere e proprie cucine su ruote, che soddisferanno anche i palati più esigenti con le loro golose proposte culinarie. Per la gioia di grandi e piccini sarà presente il mini club gratuito dove poter lasciare i bambini in tutta serenità mentre gli adulti si godono il giro in fiera e un buon bicchiere di vino.

Festa Siciliana a cura di A’ Vucciria Sicilia Street Food nel parcheggio del parco Goisis, dal 17 al 19 novembre (ore 10-24). Intrattenimento, foto e autografi con l’attore Tony Sperandeo. Prodotti tipici, street food, folclore, intrattenimento. Si potranno naturalmente gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli , cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali.

Da giovedì 16 a domenica 19 novembre si terrà a Sellere di Sovere la sesta edizione “Porsellere”, la sagra interamente dedicata al maiale e ai suoi derivati. Il programma prevede, oltre agli stand gastronomici, mercatini, degustazioni, dimostrazioni di antichi mestieri, buona cucina e numerose iniziative collaterali. Sabato sera c’è la porchetta al forno su prenotazione (349.5355215). Domenica a pranzo porchetta al forno e ossa di maiale su prenotazione (stesso numero), mentre alle 15.30 c’è la dimostrazione di lavorazione carne del maiale “Il norcino in piazza” alle 15.30.

A Leolandia si respira già aria di Natale. A partire da novembre, il parco divertimenti di cCpriate San Gervasio si veste a festa: a dare il benvenuto agli ospiti, un grande, altissimo e splendente albero dai mille colori, sormontato da una stella dorata e circondato da giganteschi pacchi dono, pieni di sorprese. Tutte le novità e le informazioni.

Dal 12 ottobre al 25 febbraio 2024 si potranno ammirare a Oriocenter costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: più di 100 modelli, in oltre 1.600 mq di spazio, composti da 8 milioni di mattoncini Lego. La mostra si trova al piano terra di Oriocenter, ingresso arancio/viola, vicino ai negozi Tezenis e Feltrinelli. L'ingresso per una mostra è al prezzo di 10 euro a persona nei giorni feriali; biglietto combo (2 mostre) 15 euro a persona; biglietto 2+2 e più (minimo 4 persone di cui massimo 2 adulti) 9 euro a persona - biglietto combo 13,50 euro a persona. Nel fine settimana e festivi: 11 euro a persona; biglietto combo 16,50 euro a persona; biglietto 2+2 e più 10 euro a persona - biglietto combo 15 euro a persona.

È stata inaugurata, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Brescia, a Palazzo Martinengo delle Palle (Via San Martino della Battaglia 18) la mostra “Mino Mutti architetto. 1927-2013”, realizzata col contributo della Commissione per la promozione della Cultura dell'Architettura e dell’Architetto, di cui è referente Sara Cottinelli. Resterà in visione fino al 15 dicembre (ingresso libero), dal lunedì al venerdì, con orario 9-12, 15-18 e, il sabato, 9-12.

Termina domenica 19 novembre la mostra fotografica Di Sguardi e di Persone, promossa a Palazzo Martinengo da Fondazione Provincia di Brescia Eventi e Visit Brescia, con il racconto del territorio bresciano attraverso gli scatti di sette grandi photo-reporter internazionali, vincitori del prestigioso premio World Press Photo, insieme a testimonianze e oggetti. Ad affiancarla il percorso ISPA, con i vincitori del Premio Fotografico sulla Sostenibilità, promosso dall’Agenzia Parallelozero.

Sabato 18 novembre, alle 20.30, nel cinema teatro Cristo Re di via Fabio Filzi 3, si terrà l'evento conclusivo di “Terre tra due fiumi”, progetto di cultura di prossimità inserito nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e proposto dai quartieri Borgo Trento e San Bartolomeo.

Ultimi appuntamenti di sabato 18 e domenica 19 novembre. Bellezza, gusto, scoperta. SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Sabato 18 novembre appuntamento alle 9.30 a Varenna per una camminata tra gli splendidi ulivi di Perledo dove vivere un’esperienza unica: la raccolta delle olive. La mattinata si concluderà con assaggi del pregiato olio del Lago. Si continua a Bellagio con un pomeriggio speciale tra sapori e arte. Presso l’ex Villa Ciceri, oggi conosciuta come “il Palazzone”, degustazione di ortaggi, miele e marmellate a cura dell’agriturismo La Derta, seguita da una performance teatrale con danza e musica a cura di Abele Vadacca. Lo spettacolo narrerà l’amore proibito di Franz Liszt e Marie d’Agoult che trascorsero proprio a Bellagio uno dei periodi più felici della loro storia d’amore. Si riprende domenica 19 novembre alle 9.45 con una visita inedita a una delle attrazioni più iconiche del Lago, Villa Carlotta. Al termine della visita, degustazione di formaggi e salumi locali e di prodotti a km 0. Ultimo appuntamento a Menaggio, per una passeggiata dal lungolago all’antico borgo del Castello, con assaggi di prelibatezze locali lungo il percorso. Inoltre domenica 19 novembre, sempre a Menaggio, sarà allestito un mercato dei produttori locali dalle 9 alle 18.

A Cremona da sabato 11 a domenica 19 novembre, torna la Festa del Torrone. Quest’anno, un’edizione strepitosa che porterà tra le vie del centro storico della città tante novità ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le maxi costruzioni di Torrone, il Torrone d'Oro, la Rievocazione Storica del Matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e l’atteso Spettacolo Finale che da sempre accompagnano la festa. Tutte le informazioni.

In occasione della Festa del Torrone, il Teatro Ponchielli aprirà le sue porte per visite guidate dalle ore 10 alle 13. Sarà un’occasione per vedere e scoprire un luogo magico, carico di fascino e storia. La prenotazione è obbligatoria sia per i gruppi organizzati con guida, che per singoli visitatori. Per effettuare la prenotazione chiamare al numero 0372.022012 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17.

Dopo 3 anni di pausa MEDeA ripropone il Festival Dialettale: 2 serate assolutamente da non perdere per trascorrere momenti di sane risate e per contribuire ad una buona causa: il sostegno alle attività di MEDeA per i pazienti oncologici dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po e per i loro familiari. L’appuntamento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, è al Teatro Monteverdi per gustare quel dialetto che è la nostra storia e la storia dei nostri nonni trascorrendo due serate all’insegna della spensieratezza.

Sabato 18 novembre la compagnia dialettale Twentieth Century Bosch presenta ‘Quáanta fadìga per fàa n’fióol’», commedia dialettale in 2 atti di Camillo Vitticci. Sabato 25 novembre il gruppo musicale Càrlo Cùdega & Bràders presenta ‘La pél de l’òoca tur’, canzoni italiane e straniere rivisitate in dialetto cremonese, con intermezzi che raccontano di storie e personaggi della nostra città e del territorio cremonese. Gli spettacoli inizieranno alle 21. Tutti gli attori reciteranno gratuitamente e l’ingresso sarà ad offerta libera.

Dal 6 ottobre al 19 novembre, a Cremona, va in scena il Festival della Mostrada, la celebre manifestazione culinaria cremonese con un ventaglio di appuntamenti tra tradizione gastronomica e innovazione. Al centro dell’evento c’è “Il Villaggio della mostarda” lo spazio espositivo presso i Giardini di Piazza Roma che ospiterà, in collaborazione con la Festa del Salame, i produttori di mostarda che esporranno e presenteranno i propri prodotti. L’obiettivo è quello di rafforzare e diffondere la conoscenza della mostarda, e della sua versatilità in cucina attraverso degustazioni e approfondimenti sulla storia e la tradizione di questa specialità gastronomica.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano di Cremona arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 dalle 14,30 alle 18.

Nuovo appuntamento con una star della canzone italiana a Lecco. Dopo Ron, Enrico Ruggeri e Dargen D'Amico ecco ora il concerto di Dolcenera, in programma sabato 18 novembre alle ore 21 all'auditorium della Casa dell'economia di via Tonale 30.

Un tributo a Zucchero nel ricordo di Mariella Alippi, volontaria del Gal scomparsa nel 2019. L'evento si svolgerà al cineteatro De Andrè di Mandello venerdì 17 novembre alle 21 su organizzazione del Gruppo amici di Luzzeno, con inizio alle ore 21. A esibirsi la Chocoband, una band tribute di Adelmo Fornaciari, al secolo Zucchero. Ospite sarà Icaro, per un tributo a Renato Zero. L'evento gode del patrocinio del Comune di Mandello del Lario.

Il festival Sapori d’Autunno a Lavagna di Comazzo nella provincia di Lodi è nuovamente in programma quest’anno. Si svolgerà ancora dal 17 al 19 novembre in una fantastica tenda riscaldata situata nel cortile dell’Oratorio. I visitatori potranno assaggiare una vasta gamma di deliziosi piatti lombardi tra cui cassoeula con polenta, brasato con polenta, stinco con patate arrosto e polenta e zola. Il venerdì e il sabato sera dalle 7:30 pm ci saranno anche spettacoli di musica dal vivo da gustare. La festa è aperta solo a pranzo la domenica dalle 12:30 pm, il che offre un’ottima opportunità per trascorrere una giornata nella splendida campagna lodigiana dove i visitatori possono esplorare il territorio che è ricco di percorsi ciclabili. Inoltre, i visitatori possono anche visitare l’Oratorio di San Biagio, uno splendido sito Bramantesco, aperto la domenica pomeriggio.

Il tartufo, intenso sapore della tradizione e prelibato ingrediente della cucina più raffinata, viene celebrato durante tre week-end a Carbonara di Po, in occasione della Tartufesta. I piatti del menù sono preparati esclusivamente con tartufo bianco, accompagnati da vini pregiati presenti sulla carta. La sagra si svolge in un ambiente confortevole, riscaldato ed elegante. Servizio al tavolo. Ogni sera sono presenti stand espositivi e commerciali di prodotti tipici locali. Stand di vendita diretta tartufo e prodotti al tartufo. Ultimo appuntamento dal 17 al 19 novembre.

Mentre in Europa si agitano gli spettri della guerra, Mantova celebra Rubens, l’interprete più alto della “lingua figurativa europea”, un terreno comune che ha internazionalizzato l’arte del Vecchio continente e lo ha reso unito. "Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà” è il titolo della mostra che dal 6 ottobre e fino al 7 gennaio darà uno spaccato inedito del maestro fiammingo, delle sue radici italiane, e in particolare mantovane. Per l’appuntamento di Palazzo Te, che coinvolge anche Palazzo Ducale e la Galleria Borghese di Roma, sono arrivate a Mantova opere provenienti da 22 istituzioni museali internazionali: tra gli altri, il Louvre, il Prado, il Museo Boijmans di Rotterdam, la Galleria Nazionale di Danimarca, e poi i Musei Capitolini e quelli Reali di Torino.

Mercatini di Natale a Mantova: il primo appuntamento è stato sabato 11 novembre in piazza Virgiliana, poi senza sosta tutti i sabati e le domeniche (dalle 10 alle 19) fino al 26 dicembre compreso. Aperture straordinarie venerdì 8 dicembre, lunedì 25 solo il pomeriggio e, come detto, martedì 26.

Nella serata di venerdì 17 novembre, al Teatro Sociale di Mantova, si terrà lo spettacolo "Tel chi Filippo" dell'attore e comico Filippo Caccamo. Lo show mette in scena un monologo coinvolgente che non dà tregua: c’è la vita degli insegnanti di oggi, tra verifiche e interrogazioni, temi scritti in verde sui fogli a quadretti, gite, consigli di classe e collegi docenti online, PTOF, burocrazia, lezioni su meet, la lim che non funziona, il rappresentante dei libri, il rapporto con la temibile segreteria e con i collaboratori scolastici.

Per tutto il weekend, a Sermide, presso la sede Auser in Via Palmiro Togliatti 13, si terrà l'evento "Sermide Brick" dedicato a tutti gli appassionati di Lego, mattoncini e non solo. Gli orari dell'evento saranno sabato dalle 15 alle 19,30 e domenica dalle 10 alle 19. Entrambi i giorni ci saranno un'area mattoncini con l'esposizione di opere realizzate in mattoncini LEGO® e laboratori ludico-didattici a cura di Brickpatici e un'area Hotwheels con l'esposizione di collezioni e diorami e area gioco a cura di HIG - Hotwheels Italian Garage.

Nella giornata di domenica 19 novembre, all'Arci Papacqua in Via Daino a Mantova, si terrà la Fiera Itinerante del Broccante. Si tratta di un mercatino di curiosità, anticaglie, abbigliamento e libri usati che si svolge a Mantova una domenica al mese, dalle 6 del mattino fino al calar del sole.

Nella serata di sabato 18 novembre, la vera protagonista sarà la cantante Giorgia che si esibirà a partire dalle 21 al PalaUnical, palazzetto di mantova. "Blu Live - Palasport" è il terzo capitolo del tour 2023 della cantautrice romana che quest'anno ha portato in tutta la Penisola il meglio del suo repertorio musicale insieme ai brani del suo ultimo album "Blu", progetto che contiene anche il singolo "Parole dette male" con cui si è esibita sul palco di Sanremo 2023.

Se sabato sarà Giorgia la guest star del weekend mantovano, nella serata di domenica, 19 novembre, invece, il palcoscenico se lo prenderanno Elio e le Storie Tese che dalle 21 si esibiranno sul palco del PalaUnical con il loro show "Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo".

Nei giorni 17, 18, e 19 novembre il centro storico di Nova Milanese si avvolge di caldi colori e profumi con la Festa d'Autunno, promossa dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Etica Street. Sono numerose le iniziative proposte, per un fine settimana dal sapore autunnale.

Lo spettacolo del foliage nel parco di Monza. L'autunno, con le sue sfumature rosse, gialle e verdi, trasforma anche i panorami del parco di Monza in scorci incantati, tutti da ammirare. E per non perdersi l'incanto delle pennellate della natura tra gli alberi a Monza tornanano le passeggiate del Foliage. Un evento organizzato dal Comitato Parco di Monza e Monza Reale. Tre gli appuntamenti in programma: domenica 19 novembre con ritrovo alle 14.30 con ingresso da Porta delle Grazie Vecchie.

Dal 14 ottobre al 31 dicembre, a Concorezzo è aperto al pubblico il grande villaggio di Natale Christmas World Agribrianza, quest'anno alla trentesima edizione. Si trova in via Dante Alighieri 191 a Concorezzo e nei suoi oltre 1500 metri quadri di esposizione si possono trovare articoli natalizi per tutti i gusti e tutte le tasche, tra alberi, addobbi, presepi, idee regalo ed oggetti di ogni tipo. Non manca la slitta di Babbo Natale e tra le novità di questa edizione spicca il simulatore di volo con Dash, l'aiutante di Natale.L'ingresso a Christmas World Agribrianza è gratuito nei seguenti orari di apertura: dal 14 al 31 ottobre 9-12.30 e 14.30-19 dal lunedì al venerdì e 9-19 sabato e domenica; dal primo novembre al 31 dicembre orario continuato 9-19 tutti i giorni (25 e 26 dicembre chiuso).

Dall'8 ottobre al 7 gennaio 2024 il Mac - Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, in viale Elisa Ancona 6, ospita la mostra We are the flood di Stefano Cagol (Trento, 1969), parte dell'omonimo progetto su temi ambientali, multidisciplinare e relazionale, solitario e condiviso, realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito di Italian Council, il programma di promozione internazionale dell’arte contemporanea italiana.

Fino al 18 novembre , il Museo di Archeologia dell'Università degli Studi di Pavia ospiterà Time, mostra personale di Alex Pinna, Artista e Docente di Scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, a cura di Vittorio Schieroni, Critico e Curatore d'arte contemporanea, Anna Letizia Magrassi Matricardi, Curatrice del Museo, Paolo Campiglio, Docente di Storia dell'Arte contemporanea del Dipartimento Studi Umanistici dell'Ateneo. Iniziativa con il Patrocinio del Comune di Pavia.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

A Sondrio, in piazza Garibaldi, il 18 e 19 novembre torna il tradizionale appuntamento “ Formaggi in Piazza ”, dedicato alle piccole produzioni artigianali a latte crudo. Tanti espositori porteranno a Sondrio non solo i classici formaggi ma anche miele, 0confetture, frutta e verdura, lavanda, erbe di montagna e assaggi del territorio… i mercatini animeranno la piazza dalle 9 alle 19 di sabato e domenica. Ad arricchire l’offerta ci saranno laboratori per tutte le età, esibizioni musicali e assaggi del territorio. Sabato 18 novembre in Piazza Campello dalle 14:30 alle 18:00 vi aspetta anche la castagnata solidale per i bambini di Sao Mateus a cura dell’associazione “A dança da vida”. Ma quest'anno l'evento raddoppia con una novità… Il 18, 19, 25 e 26 novembre arriva "Natura in Bellezza": un evento nuovo che valorizza le innumerevoli risorse e prodotti valtellinesi, con visite guidate nei dintorni della città di Sondrio, conferenze e laboratori esperienziali legati al tema degli orti botanici e dell'ortoterapia, incontri con ospiti che parleranno di cosmesi naturale, erboristeria, igiene personale e autoproduzione.

Si apre oggi, venerdì 17 novembre, con l’inaugurazione a palazzo Pretorio il Sondrio Festival, con un programma intenso fin dalla prima serata con inizio alle 20.30 al Teatro Sociale. Due le mostre che saranno inaugurate, quella del Museo dei Monti Tatra, in Polonia e quella dedicata all’Adda. Tre, invece, i documentari che verranno proiettati. Prima delle proiezioni, a salire sul palco del Teatro Sociale saranno Massimiliano Ossini, e il grande fotografo americano Jim Herrington, presidente della Giuria internazionale. Nel corso della serata, il consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Sondrio Mario Alberto Pedranzini, con la curatrice Mina Bartesaghi, presenteranno una nuova monografia della collana "Habitat", inaugurata proprio lo scorso anno a Sondrio Festival, dal titolo "Piante, Uomini e Animali. Un diritto per l'ambiente". Al termine della serata la pubblicazione sarà distribuita agli spettatori.

Il 18 e 19 novembre, Le Giornate delle Camelie: la manifestazione nasce da una collaborazione con la Società Italiana della Camelia e vede la partecipazione di numerosi espositori del territorio e non solo che guideranno il pubblico alla scoperta di questo particolare esemplare. Per l’occasione, la Villa Della Porta Bozzolo e il suo giardino saranno arricchiti dall'allestimento di bouquet e piante in vaso. Durante le giornate sarà possibile partecipare alle visite guidate al giardino a cura di Umberto Giolli, responsabile delle aree agricole del FAI, che ci farà scoprire e apprezzare il giardino della Villa in un momento dell’anno non particolarmente rigoglioso, ma che conserva comunque un suo peculiare fascino: dal parterre con i grandi vasi di limoni, alle terrazze con le aiuole disegnate, al grande prato che caratterizza il teatro, al feuillage del bosco. All'interno della Villa sarà invece possibile partecipare alla cerimonia inglese del tè, rivivendo una consuetudine tipicamente britannica che ha avuto origine nell'800. Sempre all'interno della Villa, nelle stanze del piano superiore, troverà spazio la mostra del fiore reciso di Camellia sasanqua che sarà suddivisa in tre sezioni a seconda della provenienza delle Camelie: Cina, Giappone e Stati Uniti d’America. Nell'antica cantina della Villa, Orsola Poggi, titolare insieme al marito Andrea Corneo di La Camelia d’Oro, introdurrà all’assaggio di quattro vini - la Camellia rosea, la Camellia violacea, quella rubra e quella alba. Il laboratorio di fotografia botanica, diretto dal fotografo Marco Beck Peccoz, su prenotazione, ci racconterà un modo insolito di trattare le immagini dei fiori attraverso una tecnica che da un lato li valorizza e dall’altro permette un rigoroso studio scientifico. La mostra mercato, che si svolgerà nello spazio coperto della filanda, si popolerà di una ricca selezione di Camellia sasanqua proveniente dai vivai: la Compagnia del Lago, la Camelia d’Oro, Piante Spertini e Azienda florovivaistica Fratelli Savioli.

Il 19 novembre, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, Omaggio a Maria Callas. Per celebrare il centenario dalla nascita dell'artista un concerto si svolgerà con tre voci femminili. Il contributo della grande cantante all’Arte Operistica del ‘900 è immenso e universalmente riconosciuto. L’estensione della voce è diventata proverbiale: la Divina riuscì a toccare il mi sovracuto nella famosa Aria delle Campanelle della Lakmè e a scendere al fa # sotto il rigo nei Vespri Siciliani nell’Aria “Arrigo, Ah parli a un core!” abbracciando circa tre ottave.

Domenica 19 novembre, dalle ore 10 alle ore 17,30, la 11esima Festa del cioccolato a Inarzo per rivivere il successo delle edizioni precedenti. Le bancarelle della Festa occuperanno le vie del Centro storico, alcune saranno incentrate sul tema del cioccolato. Non mancheranno i gonfiabili per far divertire i più piccoli. Il Comune ha predisposto i piani per la sicurezza per accogliere tutte le richieste del pubblico, che si prevede, come sempre, assai numeroso, per cui tutto il Centro storico del paese sarà chiuso al traffico. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Inarzo con il Patrocinio del Comune di Inarzo.

Sabato 18 novembre, alle 20:45 - "L'Eredità...Ritorno da Tahiti" spettacolo teatrale a cura della Cumpagnia dialettale locale I Piott. Appuntamento in via Marconi 2 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico. Ingresso libero.

A Comabbio riprende Manga Ward: la rassegna dedicata al fumetto giapponese. Protagonista dell’ottavo incontro in programma in sala Lucio Fontana venerdì 17 novembre alle 20.30 sarà Ereased di Kei Sanbe. Alla serata interverrà Rosanna Di Gioia del Jrc di Ispra e il manga sarà il punto di partenza per un focus importante sul tema della prevenzione degli abusi sui minori. Tramite la presentazione di un esperimento teatrale si proverà a capire come è possibile trattare argomenti complessi attraverso l’arto e entrare in contatto con chi è vittima e attore di tali abusi.

Domenica 19 novembre, alle 10, "Castagnata" organizzata dall'Associazione Canottieri de Bastiani. Ritrovo sull'allea lungolago piazza Garibaldi.

Domenica 19 novembre, alle 15, - "I colori delle pietre" (3-7 anni) visita-gioco e laboratorio con i colori naturali pensato per i bambini 3-7 anni per conoscere in modo divertente le pietre delle collezioni del Museo. Iniziativa gratuita previa prenotazione.

Domenica 19 novembre, alle 17:30 - "Preistoria e protostoria del territorio varesino: dalla grotta di Angera alle palafitte dei laghi" conferenza a cura della dottoressa Barbara Cermesoni - Conservatrice dei Musei Civici di Varese. Iniziativa gratuita previa prenotazione.