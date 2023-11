Festa del torrone a Cremona: quando e tutte le novità

Cremona, 2 ottobre 2023 - Nove giorni di degustazioni, appuntamenti culturali e gastronomici, visite guidate e gite in battello, immancabili maxi installazioni e menù a tema, dall'11 al 19 novembre, Cremona ospita la 26esima edizione della "Festa del torrone", il dolce simbolo dalla città. Promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia, avrà come sponsor Sperlari srl, Rivoltini Alimentare Dolciaria srl, Vergani spa e il centro commerciale Cremona Po. Nelle vie del centro storico della città di Stradivari ci saranno stand e appuntamenti che negli anni sono diventati una tradizione, come la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il matrimonio più famoso della storia di Cremona che portò alla nascita del dolce simbolo della città, appunto il torrone. Domenica 12 novembre 150 figuranti in abiti rinascimentali sfileranno per le vie del centro accompagnati da sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari per arrivare in piazza del Comune dove sarà celebrato il matrimonio. Torroni da tutti Italia e per tutti i gusti: durante i nove giorni si potranno assaggiare e acquistare molti tipi di torrone, da quello friabile a quello morbido, alle mandorle o alla nocciola, sarà un dolce viaggio in giro per l’Italia alla scoperta di tutti i tipi di torrone. Ci sarà anche il torrone piemontese unico nel suo genere per l’utilizzo nell’impasto delle nocciole Piemonte Igp varietà tonda gentile delle Langhe, il torrone cremonese fatto con mandorle, miele e bianco d’uovo, ma anche il torrone Campano, a Benevento dove viene realizzato principalmente con la nocciola. Man mano che si scende lungo lo stivale il torrone diventa un vero e proprio dessert per tutti i giorni, ad esempio ad Avellino si può gustare il pantorrone, fatto di torrone e pan di spagna imbevuto al liquore. Ed ancora potrete fare un viaggio nel gusto in Sicilia, regno dei torroncini fatti con pistacchi e mandorle, ma anche in Sardegna dove si può gustare un torrone arricchito dal sapore particolare del miele sardo, e una cottura a fuoco diretto con panni morbidi che al taglio fanno la “goccia”. Saranno presenti anche specialità uniche nel loro genere come il torrone di Bagnara Calabra unico IGP facilmente riconoscibile per il suo colore ambrato, ottenuto dalla lavorazione di zucchero, mandorle tostate, miele, albume d’uovo, cacao amaro, oli essenziali e spezie in polvere. Tra le novità ci sarà un omaggio alla Sardegna pensato da Sgp Grandi Eventi, che sabato 11 novembre, insieme all’Associazione SaDomu Sarda, porterà un gruppo di figuranti sardi a Cremona per dar vita uno spettacolo mai visto con i Mamuthones, una nota maschera carnevalesca proveniente dalla città di Mamoiada in provincia di Nuoro. L’esibizione inizierà con il sacro rito della vestizione a cui seguirà la sfilata lungo le vie del centro per finire con uno straordinario spettacolo finale in Piazza del Duomo. Confermate le esibizioni interattive come La Fabbrica Del Torrone – Sperlari Live Bar, grazie al quale sarà possibile sperimentare l’esperienza della creazione del torrone con i Mastri Torronai Sperlari che mostreranno le tre principali fasi di lavorazione e sarà possibile personalizzare il proprio torroncino. Ma anche showcooking di esperti pasticceri locali come Andrea Regonati che mostrerà come si crea un dolce a “regola d’arte” e la maestria dell’istituto Luigi Einaudi che porta in prima linea i migliori allievi dell’indirizzo cucina e sala per lo showcooking "Il Torrone è servito", in cui protagonista assoluto sarà il torrone, i ragazzi realizzeranno un primo, un secondo e un dolce sotto le attente indicazioni dei professori in uno spettacolo da osservare e gustare. Sarà dato ampio spazio alle degustazioni. Il torrone sarà protagonista anche nei lievitati della tradizione natalizia e si fonderà in una versione profumatissima e soffice, della Panettoneria 365, per un vero e proprio Panettone A 365°. Ed ancora Anag Lombardia (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti) organizza l’appuntamento Torrone su di giri: sarete guidati alla scoperta e alla degustazione, insieme al torrone, dei distillati più celebri dal Vermut al Cognac ma anche Rhum, Grappa e Wisky. Non poteva mancare un altro simbolo di Cremona come il tramezzino, che farà il suo incontro con il torrone grazie al maestro artigiano Cristiano Gaggion che darà vita ad un insolito tramezzino dolce. Altro appuntamento con la storia ma in chiave pop sabato 18 novembre, la compagnia della Cavalcata dell’Assunta incanterà i visitatori con una sfilata di sbandieratori, tamburini e figuranti in costume storico del palio dell'Assunta di Fermo. Il corteo percorrerà le vie del centro di Cremona arrivando poi in Piazza del Comune dove si svolgerà lo spettacolo che racconterà la storia di Bianca Maria Visconti, moglie di Francesco Sforza e cognata di Alessandro, colei che diede alla luce a Fermo, nelle Marche, il futuro quinto Duca di Milano: Galeazzo Maria Sforza. Uno spettacolo formato da 7 atti, dove la voce narrante parlerà della vita di Bianca Maria Visconti da promessa sposa a 5 anni fino agli ultimi giorni, per trasmettere a tutti il grande valore della duchessa, in una storia molto antica che lega la città di Fermo a Cremona. E per un viaggio nel passato, torna l’appuntamento con il treno storico Sweet Express in partenza dalla stazione di Milano Centrale con direzione Cremona, una locomotiva a vapore FS Gr. 740-278, costruita nel 1922, quasi centenaria con carrozze anni '30 "Centoporte" e carrozze anni '50 “Corbellini”. Un vero e proprio viaggio nel passato lungo le coste del Po' in un viaggio storico alla scoperta del torrone. Immancabile il simpatico Trenino Sperlari con audioguida, l’attrazione che animerà le strade del centro, che per i due week-end e lunedì 13 novembre, giornata dedicata al Santo Omobono Patrono di Cremona, accompagnerà gratuitamente i visitatori nel tour turistico della città, alla scoperta delle sue bellezze storiche e architettoniche e dello Spaccio Sperlari di Via Milano. Le iniziative sono gratuite e alcune su prenotazione. L’elenco con gli orari e i dettagli è sul sito https://www.festadeltorrone.com