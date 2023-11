Milano, il Festival ‘Il diritto di essere bambini’: tre giorni tra poesia, teatro e cinema

Milano, 13 novembre 2023 – Al via la 13° edizione del Festival “Il diritto di essere bambini”, un appuntamento annuale per accendere l’attenzione sulla Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza ONU del 1989. La rassegna di eventi che andrà in scena dal 18 al 20 novembre 2023 è organizzata dall’Università Milano-Bicocca e dal Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, insieme a Curiosamente - la rassegna culturale della biblioteca di Ateneo - con il patrocinio del Municipio 9 e la collaborazione del Bicocca Village che ospita il Festival nelle prime due giornate.

L’edizione di quest’anno avrà il carattere di un Festival diffuso sul territorio grazie alla collaborazione di alcune realtà presenti nel quartiere Bicocca e non solo, associazioni e cooperative quali: Bicocca Village, UCI Cinemas, Teatro Arcimboldi Milano, Comitato Bicocca, Cooperativa Diapason, Il Castelletto, Academy FrancoAngeli Bicocca, MUSA, PROSesto, Viva Vittoria, Phoebe Zeigeist e la partecipazione di alcune scuole e centri di formazione di Milano.

Il ricco programma delle tre giornate prevede numerosi momenti formativi sul tema dei linguaggi espressivi mediatori del benessere con i quali si celebra la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il tema dei linguaggi espressivi per raccontare i diritti: arte, cinema, fotografia, teatro, disegno, poesia, lettura e scrittura sempre più diventano promotori per crescere bambine/i e adolescenti protagonisti consapevoli di una alfabetizzazione alla educazione civica attraverso la “voce” delle loro testimonianze.

Tre giornate in cui le/i bambine/i e le/i ragazze/i saranno i protagonisti e le attività di formazione, proposte per gli adulti, si alterneranno alle proiezioni cinematografiche, ai laboratori dedicati ai più giovani per giocare, capire e imparare gli articoli della Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le esperienze pratiche dei laboratori verranno realizzate a misura di bambine/i e adolescenti presso gli spazi del Bicocca Village e proposte gratuitamente.

I contenuti degli articoli della Convenzione Internazionale diventeranno il materiale vivo da cui scaturiranno occasioni educative, didattiche, di gioco, d’interesse e di riflessione per il pubblico e potranno fornire sollecitazioni e suggerimenti ai decisori insieme al mondo della Scuola, ampiamente rappresentato, e agli operatori del sistema educativo e di cura, dell’infanzia e dell’adolescenza.

IL PROGRAMMA

L’inaugurazione

L’inaugurazione si terrà al Bicocca Village il 18 novembre dalle ore 9:30 e dalle 11: lo showcase della compagnia di attori del Musical Peter Pan, in scena al Teatro Arcimboldi, darà inizio alle attività dei laboratori.

Lettura poesie e musiche

Al pomeriggio, alle 17:30 la FrancoAngeliAcademy ospiterà i partecipanti con la lettura di poesie accompagnata dalle musiche dal vivo del pianista Andrea Fieschi e avrà luogo l’inaugurazione della mostra di fotografie realizzate con l’Intelligenza Artificiale.

Dialoghi pedagogico e pisci-pedagogico

I due dialoghi, pedagogico e psico-pedagogico, si terranno rispettivamente nei pomeriggi di sabato 18 e domenica 19 novembre a cura di esperti del dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano- Bicocca.

Flashmob

Nella giornata di domenica 19 novembre, verrà organizzato un flashmob con l’associazione Viva Vittoria: dalle 10 una catena umana coinvolgerà bambini e famiglie lungo un percorso che partirà dal Bicocca Village, passerà davanti agli edifici dell’Università (U6, U7, U12) per arrivare a FrancoAngeliAcademy e toccherà la piazza del Teatro Arcimboldi, per tornare al punto di partenza, ingresso di Bicocca Village. Dalle ore 11 alle 11:10, le persone si collegheranno tra loro per formare la catena umana in modo da rappresentare simbolicamente un abbraccio ai bambini del mondo in nome dei loro diritti. Per ogni persona iscritta al flashmob, Bicocca Village farà una donazione all’associazione Viva Vittoria che supporterà alcuni reparti di neuropsichiatria infantile, per ogni informazione si rimanda al sito di Bicocca Village. Bicocca Village si riconferma quindi come centro non solo d’intrattenimento, ma anche polifunzionale per la città di Milano.

La Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il giorno 20 novembre dalle 9:30 presso l’Auditorium, edificio U12, dell’Università di Milano-Bicocca gli studenti di alcune scuole di Milano presenteranno al pubblico i loro contributi sui temi della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il libro

Al pomeriggio Mariangela Giusti, docente di Milano-Bicocca e ideatrice del Festival “Il diritto di essere bambini” presenterà il suo nuovo libro.

La performace Hibakusha

Sempre il 20 novembre, alle 19, in collaborazione con Curiosamente, sarà messa in scena la performance Hibakusha: i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, una narrazione di eventi, a partire dallo sganciamento delle due bombe atomiche sulle due città, fino agli strascichi psicologici, fisici e sociali che tuttora coinvolgono i sopravvissuti diretti e indiretti dei due bombardamenti, la narrazione è a cura di Susanna Marino accompagnata da filmati e dalla musica dal vivo del Maestro Luca Rampini al pianoforte.

IL PROGRAMMA COMPLETO

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI

La partecipazione agli eventi del Festival è gratuita. L’accesso alle diverse attività sarà consentito solo agli iscritti, previo esaurimento dei posti disponibili. A richiesta, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ai seminari e alle tavole rotonde, come attività di formazione. I docenti, in accordo con i rispettivi Dirigenti scolastici, potranno richiedere l'esonero dal servizio. È consigliata la registrazione agli eventi.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori del 18, 19 e 20 novembre 2023 scrivere a infofestivaldirittideibambini@gmail.com o registrarsi utilizzando i link inseriti nel programma dettagliato.