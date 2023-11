Previsioni meteo: che tempo farà nel week-end in Lombardia?

Che tempo farà a Milano e in Lombardia nel fine settimana? Le previsioni meteo indicano un fine settimana all’insegna della stabilità nel Nord-Italia con temperature basse, come normale in questa stagione, ma senza le precipitazioni delle scorse settimane che hanno causato danni e disagi in diverse regioni d’Italia. In quota nevicherà e soffierà vento forte. Dunque ci attendono giorni favorevoli per gite fuori porta e camminate ma ben coperti. Andiamo a vedere quali sono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Ben soleggiato ma ventoso da Nord, soprattutto sulle Prealpi, a tratti fino in pianura con rialzo termico per favonio. Lungo le Alpi di confine ancora molte nuvole, vento tempestoso e neve portata da Nord oltre i 1300 m.

Temperature: Min: 3/12 (favonio)°C; Max: 14/16°C

Ben soleggiato con passaggi nuvolosi lungo le Alpi e in serata. Cessazione del favonio di primo mattino e decisamente fresco all’alba nelle aree riparate dal vento.

Temperature

Min; 0/5% C

Max: 12/13°C

Soleggiato, qualche nuvola di passaggio. In pianura brinate all'alba e probabile formazione di banchi di nebbia in serata. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Clima più mite in montagna con inversione termica.

Temperature

Min: 1/7°C

Max: 13/14°C