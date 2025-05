Cosa fare in Lombardia nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025, notti magiche tra sagre, lucciole e grotte da esplorare

Se a Milano protagonisti del fine settimana sono la musica, col concerto in Duomo di Radio Italia, il teatro col festival FringeMi ricco di oltre 150 eventi sparsi per la città e con Artigiano in Fiera in versione estiva, nelle restanti 11 province della Lombardia musica, cultura, escursioni e ‘notti magiche’ come la Lucciolata o la Fluo run non mancano ma a vincere su tutto sono il buon cibo, birre e vini. Tra sagre, eventi enogastronomici in castello e street food, infatti, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco dunque i maggiori eventi, suddivisi per province.

A Bergamo città prosegue la Festa della Comunità a San Colombano, in via Zarda 1, fino al 2 giugno con apertura serale quotidiana e pranzi domenicali il 25 maggio e il 1° giugno, oltre a quello del lunedì festivo. La cucina propone specialità di pesce, tra cui le linguine all’astice, e la pizza è disponibile ogni sera.

In via Sisto, dal 31 maggio all’8 giugno, si tiene la festa dell’oratorio di Colognola con cucina, pizzeria e goloseria attive dalle 19. Sempre dal 31 maggio all’8 giugno, anche l’oratorio del Villaggio degli Sposi, in via Cantù, ospita una festa serale con pranzo il 1°, il 2 e l’8 giugno. Dal 30 maggio all’8 giugno, l’oratorio di via Celestini 4 celebra la Festa di Santa Caterina, con apertura dalle 19.30 e una proposta culinaria che comprende grigliate, piatti della tradizione e pizza. In piazzale degli Alpini, torna invece fino al 2 giugno la Sagra della Bufala, che propone un menù interamente dedicato a questa specialità della gastronomia campana, reinterpretata in chiave contemporanea.

La festa della birra

Ad Alzano Lombardo, nello Spazio Fase, la Festa della Birra Belga animerà le serate di venerdì 30 e sabato 31 maggio. Con l’ingresso gratuito, il pubblico potrà degustare birre artigianali belghe, partecipare a laboratori e conferenze, ascoltare musica dal vivo e scoprire sapori internazionali nello spazio della storica Cartiera Paolo Pigna. Sempre ad Alzano, venerdì 30 maggio in viale Stazione, si inaugura lo Spritz & Burger Albino, che proporrà burger, pizze, cocktail artigianali e musica live con la Bandaliga alle 21.30. La rassegna musicale prosegue sabato 31 con il maxischermo per la finale di Champions League e domenica 1° giugno con il live degli 883 & Cisco Band. L’ingresso è gratuito, con orari dalle 18 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10 alle 24 nel fine settimana.

Spostandosi nella provincia, a Clusane d’Iseo si svolge dal 31 maggio al 2 giugno il Festival del Pesce Povero, in concomitanza con il Festival dei Laghi Europei. L’evento, volto alla valorizzazione del pesce di lago e dei prodotti della Franciacorta, prevede menu dedicati nei ristoranti OTC del paese, stand gastronomici e intrattenimenti lungo lago. Per informazioni: 329.3681877 – segreteria@festivaldeilaghi.it.

A Dalmine, sabato 31 maggio, sono in programma due visite guidate nei rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale in via Trieste, nel quartiere Garbagni, alle 10 e alle 11. I tour, della durata di circa 45 minuti, permettono di esplorare questi ambienti profondi 20 metri, costruiti nel 1939. Prenotazioni: info@bunkerdalmine.it – tel. 0290939988.

Sempre sabato 31, a Onore si parte alle 9 per un’escursione ad anello tra boschi, pascoli e antichi sentieri. La partecipazione richiede prenotazione al numero 333.8634228.

A Parre, alle 21 presso il Pala Don Bosco dell’oratorio, il Corpo Musicale ospita i Gomalan Brass Quintet per un concerto di ottoni. Per informazioni: 377.3377010.

A Leffe, per tutto il fine settimana, continuano le visite guidate al Museo del Tessile, con percorsi tra fibre, bachi da seta e macchinari in funzione (prenotazioni: 035.733981). In Val Brembana, al Passo di San Marco, la strada sarà chiusa ai mezzi motorizzati dalle 10 alle 13 per una manifestazione non competitiva aperta a ciclisti ed escursionisti.

Albino ospita alle 10, presso la biblioteca, la presentazione del romanzo Il vaso con la crepa di Paola Caravona, mentre a Nembro, nella Biblioteca “Tullio Carrara”, alle 16.30 si inaugura la mostra Oltre il visibile di Giancarlo D’Ambrosio. A Gandino, nella Basilica di Santa Maria Assunta, si tiene alle 20.30 un concerto d’organo del Maestro Juan Paradell Solè.

Domenica 1° giugno a Rovetta si svolge la quarta edizione della Color Run, una camminata di 3 chilometri tra le vie del paese. Il ritrovo è alle 15 (informazioni: 0346.72220). A San Pellegrino Terme, in località Vetta, continuano le visite guidate alle Grotte del Sogno, tra stalattiti e concrezioni suggestive, con prenotazione su www.road470.com.

A Parre, alle 21 nella Sala della Comunità, va in scena lo spettacolo teatrale Arsenio & Vecchi Merletti, a cura della Compagnia Alce (info: 377.3377010). A Cene, alle 14, si tengono visite guidate al Parco Paleontologico, che ospita un centro visitatori e uno dei più rilevanti giacimenti fossiliferi a livello internazionale (informazioni: 0346.622400). A Clusone, alle 10.30 con ritrovo in Piazza dell’Orologio, proseguono le visite guidate al centro storico e ai suoi simboli: l’Orologio Planetario Fanzago, la Danza Macabra e l’Oratorio dei Disciplini (prenotazioni: 0346.21113).

A Bagnatica, la Festa dell’Oratorio San Domenico Savio prosegue dal 30 maggio al 1° giugno con cucina tipica, griglia, bar e gonfiabili dalle 19 (info: bagnatica@diocesibg.it – 349.6106667). A Brembate, dal 30 maggio all’8 giugno si svolge la Festa dell’Oratorio Don Todeschini. A Calcinate, dal 30 maggio al 2 giugno l’area feste ospita la Festa della Luce. A Casirate d’Adda, il Gruppo Alpini propone la Festa Alpina al Palagerundium, in viale dell’Industria 15, con cucina, birra, dolci, musica dal vivo e danze fino al 2 giugno. A Ciserano, l’oratorio ospita Orarock Ciserano dal 30 maggio al 1° giugno con musica e gastronomia. A Cologno al Serio, il 1° giugno torna Cologno Sound al Parco della Rocca, dalle 15 con musica dal vivo e dj set fino alle 20.30. A Dalmine continua fino al 30 giugno la Festa dell’Oratorio Sant’Andrea. Infine, il 2 giugno a Entratico si tiene l’ottava edizione della Passeggiata Enogastronomica sui Colli: la partenza è prevista dal Centro Sportivo Comunale in viale Libertà, con registrazione dalle 8 e partenze scaglionate ogni 15 minuti.

Sabato 31 maggio a Monte Isola, in località Ere di Peschiera Maraglio, si svolge la Viva Fluo Run, evento che unisce sport, musica e intrattenimento in un contesto naturalistico di particolare suggestione. L’appuntamento è fissato per le ore 19 con il ritrovo in via Peschiera Maraglio 178, mentre la partenza è prevista alle ore 20. Non si tratta di una semplice corsa, ma di un’esperienza collettiva all’insegna dei colori fluo, accompagnata da DJ set e food truck, pensata per vivere il tramonto sul lago in un’atmosfera informale e coinvolgente. L’iniziativa si rivolge a partecipanti di tutte le età, è un un evento ricreativo più che competitivo.

Il costo di partecipazione è di 11 euro a persona per chi si iscrive entro venerdì 30 maggio, mentre nella giornata di sabato 31 la quota sarà di 12 euro.

Il castello è una delle principali attrazioni della bella città bresciana

Torna per la sesta edizione “We Love Castello”, la manifestazione estiva che dal 22 maggio al 14 settembre animerà il Castello di Brescia con un ampio ventaglio di eventi culturali, musicali, sociali e gastronomici. Attivo Belvedere 030, l’area food allestita nel Bastione di San Faustino, dove cinque food truck propongono piatti tradizionali, specialità greche e romane, proposte di pesce, oltre a opzioni vegane e senza glutine. Cage 9 è lo spazio eventi allestito nella Fossa Viscontea, attivo dal 30 maggio al 13 settembre con appuntamenti a ingresso gratuito ogni venerdì e sabato. Il mercoledì sarà dedicato ai giovani over 16 mentre il giovedì ospiterà spettacoli teatrali con concerti Candle Light e performance comiche. Nel Main Stage del Bastione di San Marco si alterneranno quattro festival. Dal 31 maggio al 2 giugno il Castello di Brescia ospiterà la terza edizione di Brescia Cosplay & Comics. L’evento, tra i più attesi dal pubblico nerd, prevede incontri con artisti e doppiatori, workshop, tornei, concerti, mercatini e una ricca area dedicata ai giochi da tavolo e ai set Lego. Spazio anche all’Artist Alley e al Cosplay Contest, con 40 esibizioni sabato 31 maggio e 35 domenica 1 giugno. L’iniziativa prevede attività gratuite e a pagamento, con biglietti a partire da 13,50 euro per l’intero e 11,50 per il ridotto. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni e ridotto fino a 12. Gli orari di apertura saranno sabato dalle 11 alle 19 e domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle 10 alle 19. L’area food è gestita da We Love Castello. Sempre nel fine settimana tra il 30 maggio e il 1° giugno, il Castello di Moniga del Garda ospiterà la nuova edizione di “Valtènesi in Rosa”. L’evento, che si svolgerà dalle 18.30 alle 23, è dedicato alla valorizzazione del rosé gardesano attraverso la degustazione di oltre cento etichette provenienti da più di quaranta cantine del territorio. Protagonista assoluto sarà il vitigno Groppello. La serata di apertura, venerdì 30 maggio, ospiterà la cerimonia del Premio Molmenti, riconoscimento assegnato al miglior Valtènesi dell’annata 2024 selezionato nel Concorso Enologico Nazionale Doc Valtènesi Riviera del Garda Classico. L’ingresso è a pagamento, con biglietti a partire da 22 euro.

Nel Parco del Palazzo Cigola Martinoni di Cigole torna dal 30 maggio al 1° giugno “Cigole in Festa”, organizzata dalla Pro Loco con l’associazione Horatio! e il Comune. L’appuntamento, a ingresso gratuito, propone tre serate di musica dal vivo con band italiane e internazionali, tra cui Dummy (USA), A Toys Orchestra, Monsterwatch (USA), So Vixen e Cigno. I concerti inizieranno ogni sera alle 21. Accanto alla musica, un’ampia area gastronomica offrirà piatti locali, proposte vegane, birre artigianali e cocktail, il tutto accompagnato da un mercatino handmade e vintage.

A Tremosine sul Garda, ogni domenica dal 18 maggio al 5 ottobre, la Proloco propone escursioni guidate con partenza alle 9 dall’Infopoint di Piazza Guglielmo Marconi: visita al borgo, all’alta val di Brasa, e la celebre “strada della Forra”, per poi concludersi nuovamente a Pieve, da cui ammirare il panorama sul Garda. L’esperienza, della durata di circa cinque ore, ha difficoltà intermedia e richiede un’età minima di 10 anni. Il gruppo sarà composto da un massimo di 15 partecipanti. Il costo è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, ma l’escursione è gratuita per i possessori della Tremosine Welcome Card. È previsto un pranzo facoltativo al Ristorante La Forra, da saldare alla guida (15 euro). L’organizzazione raccomanda scarpe da trekking e abbigliamento adeguato; in omaggio una bottiglia d’acqua.

Lunedì 2 giugno per la Festa della Repubblica allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como dalle ore 21.00 si terrà “Semm Italian”, concerto organizzato da Como 1907 con la partecipazione di: la cantautrice Shari, il rapper Mecna, il DJ e producer Night Skinny, il rapper e produttore Manuelito e il giovane Jacopo Sol. In apertura, l’esibizione della giovane cantante emergente Naya Yeira.

Sempre il 2 giugno, prosegue a Colico lo Street Food Festival: da venerdì 30 maggio a lunedì 2 dalle 10.00 alle 24.00, stand e food truck proporranno specialità gastronomiche in uno scenario affacciato sul lago.

Dal 31 maggio al 2 giugno SlowLake Como. Si parte venerdì 30 maggio alle ore 17.00 con l’apertura straordinaria dell’atrio di Palazzo Terragni, capolavoro del razionalismo italiano, e un tour guidato nei dintorni: ritrovo in Piazza Verdi. Il costo della visita è di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, gratuito fino a 5 anni.

Sabato 31 maggio alle ore 10.00 sarà la volta della Basilica di San Carpoforo, la prima cattedrale della diocesi di Como, con una visita guidata che ne svela la storia e l’importanza. Alle 11.00 e in replica alle 14.30, si potrà partecipare a un archeotour che unisce la visita della Vecchia Cava di Camerlata, normalmente chiusa al pubblico, con quella al Castello Baradello, simbolo della città. Il ritrovo è fissato in Piazza Camerlata e il costo del tour guidato è di 18 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni. In serata, alle ore 21.30, sempre con partenza da Piazza Camerlata, sarà possibile prendere parte a una “Notte al Castello”, esplorazione notturna alla luce delle pile tra i boschi del Baradello, con salita alla torre e viste panoramiche su Como e il lago. Anche in questo caso, i costi sono di 18 euro per gli adulti e 10 euro per i più giovani. Domenica 1 giugno alle ore 10.00 si apriranno al pubblico gli scavi delle Terme di Como Romana in Viale Lecco 9, con un tour guidato tra le rovine romane organizzato in collaborazione con la Società Archeologica Comense. Lo stesso giorno, dalle 15.00 alle 18.00, il Castel Baradello ospiterà una cerimonia del tè tradizionale giapponese e una visita alla mostra “TÖCO: Tökamachi e Como, due città lontane unite dall’arte tessile”, che chiuderà proprio il 1 giugno. Le sessioni della cerimonia si svolgeranno alle 15.00, 16.00 e 17.00; il costo dell’esperienza completa è di 35 euro a persona.

Lunedì 2 giugno alle ore 10.00da Ossuccio partirà un’escursione guidata all’Isola Comacina, unica isola del lago di Como, con percorso tra natura e storia. Il ritrovo è previsto in Via Regina, all’altezza dell’Ospedaletto. Il costo è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni. In contemporanea, con ritrovo a Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia, prenderà il via un tour tra fortini, trincee e sentieri nascosti nel Parco della Spina Verde, alla scoperta della Linea Cadorna e delle installazioni militari della difesa nord.

Infine, tra il 31 maggio e il 1 giugno si svolgerà “Ruote nella Storia – Giro del Lario”, raduno amatoriale a carattere turistico-culturale dedicato alle auto d’epoca, organizzato dagli Automobile Club di Como, Lecco e Sondrio, secondo le linee guida ACI Storico 2025 – Ruote nella Storia plus. La partenza è prevista sabato 31 maggio da tre punti distinti: Piazza Verdi a Como, il parcheggio del Bione a Lecco e Via Mazzini a Sondrio.

Zibello, borgo della Bassa parmense affacciato sul Po, celebra da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2025 la 38ª edizione della “Festa del Culatello”. L’evento, tra i più attesi della tradizione enogastronomica emiliana, animerà il centro del paese con quattro giornate dedicate a “Sua maestà” il Culatello e ai sapori tipici del territorio, accompagnate da musica, spettacoli, mercatini, mostre, iniziative culturali e sportive. All’interno della festa trova spazio anche un’importante apertura verso il territorio cremonese: domenica 1 giugno è in programma il “Giro dei due ponti”, evento cicloturistico curato dall’associazione Bassa Bike. L’itinerario, che prevede due percorsi da 60 chilometri, uno offroad e uno su strada (entrambi con traccia Gpx o guida), attraverserà le campagne e le golene del Po toccando anche i territori di Villanova sull’Arda, Castelvetro Piacentino, Cremona, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po. Il percorso include un punto ristoro presso le Colonie Padane di Cremona, dove ai partecipanti sarà consegnato anche un gadget ricordo. Per aderire contattare 347 2932553.

Restando a Cremona, domenica 1 giugno Piazza Stradivari ospiterà, dalle 9:00 alle 19:00, la seconda tappa del 2025 della manifestazione “Le Strade del Gusto, della Bellezza e del Gioco”. L’iniziativa, pensata per valorizzare il territorio, promuovere il commercio locale e favorire la socialità, offrirà un’ampia selezione di prodotti tipici italiani, artigianato artistico, articoli per la casa, oggettistica in stoffa, legno e pietre dure, bijoux, ceramiche, borse e ricami.

Il Museo del Violino, dal 31 maggio al 29 giugno ospita la mostra “Il Volto dell’Opera”, parte del programma del 42° Monteverdi Festival. Al centro dell’esposizione il celebre ritratto di Claudio Monteverdi realizzato da Bernardo Strozzi, una delle tre versioni esistenti del dipinto, accanto a quelle conservate a Vienna e a Parigi. L’opera racconta l’uomo oltre al musicista, sottolineando il legame tra il volto e la nascita dell’opera lirica. La mostra è inclusa nel biglietto del museo, il cui costo intero è di 12 euro. Gli orari di apertura sono: da martedì a venerdì dalle 11:00 alle 17:00, sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:00. Lunedì 2 giugno è prevista un’apertura straordinaria con orario continuato 10:00–18:00.

Tra gli appuntamenti musicali più attesi, venerdì 30 e sabato 31 maggio torna il festival “Cremona Brucia”, ospitato presso il Music Factory di via Diritta 9B, dedicato alla scena punk rock. Venerdì i concerti dei Night in Paris, dei Bad Frog e dei Discomostro, sabato nuove proposte.

Fino a domenica 2 giugno prosegue inoltre la “Cremona Contemporanea | Art Week”, rassegna che trasforma il centro storico della città in una piattaforma per la sperimentazione artistica. Installazioni, mostre e incontri daranno spazio a nomi selezionati dall’art director Rossella Farinotti, con l’intento di promuovere il dialogo tra l’arte contemporanea e il patrimonio culturale di Cremona.

A Lecco, l’appuntamento con lo Street Food Festival trasformerà Riva Martiri delle Foibe in un villaggio del gusto aperto dalle 11 alle 24 sabato e domenica, e dalle 11 alle 22.30 nella giornata festiva di lunedì. L’iniziativa, a ingresso libero, offrirà per tre giorni una selezione curata di street chef italiani e internazionali, che proporranno piatti dolci e salati in formato “on the road”, affiancati da birre artigianali e cocktail. Per i più piccoli sarà allestita un’area bimbi con gonfiabili. Sabato 31 maggio alle 21.30 è in programma il concerto della tribute band Areavasco, dedicata al repertorio di Vasco Rossi, mentre domenica 1 giugno alla stessa ora salirà sul palco la band M.P.30 con un omaggio musicale agli anni Duemila. Sempre domenica, ma alle 18, si potrà assistere anche a un’esibizione acustica del cantautore Beppe Spina.

A Colico il Forte Montecchio Nord accoglierà i visitatori con l’iniziativa “Il fronte al Forte”, una rievocazione storica ambientata durante il secondo conflitto mondiale. Dal 31 maggio al 2 giugno, con orario dalle 10 alle 17, sarà possibile incontrare figuranti in divisa d’epoca, osservare ambientazioni fedelmente ricostruite con oggetti e conoscere da vicino uno dei complessi difensivi meglio conservati d’Europa.

A Lodi, domenica 1° giugno, la chiesa di Santa Chiara Nuova ospita una nuova tappa della rassegna Vox Organi con il concerto dell’organista francese Elise Rollin. L’appuntamento, promosso dall’associazione Sentieri Sonori all’interno del circuito culturale “Il Lodigiano e i suoi Tesori”, prende avvio alle 16 con una visita guidata, seguita alle 16.30 dall’esibizione musicale.

Domenica 1 giugno, dalle 14.30 alle 19, in via Buozzi a Lodi quarta edizione della Giornata internazionale del bambino, con attività ludiche e laboratori dedicati ai più piccoli: giochi con bolle e palloncini, trucca bimbi, baby dance, piscina di palline e giochi vari, oltre a momenti condivisi come la clown therapy alle 16, la merenda alle 17 e la chiusura alle 18.30 con una battaglia di polveri colorate.

A Lodi fino al 21 giugno presso lo Spazio 21 di Lodi prosegue la mostra “Essere Fiume”, curata dallo Studio Ossidiana. L’esposizione, articolata in quattro sezioni, esplora la relazione storica ed ecologica tra la città e il fiume Adda, mettendo in dialogo reperti archeologici, opere ceramiche, testi e creazioni artistiche contemporanee. Parallelamente, fino al 30 giugno, il chiostro seicentesco della Fondazione Santa Chiara Onlus accoglie la mostra fotografica “L’Adda – Tra le sponde del tempo: Adda e memorie condivise”, frutto della collaborazione tra l’Associazione Nüm del Burgh cun quei de la Madalena e il Gruppo Fotografico di Tavazzano, con il patrocinio del Comune. L’esposizione propone 62 fotografie suddivise in due sezioni: una dedicata agli scatti d’archivio in bianco e nero del Novecento, l’altra ai lavori contemporanei del fotografo Antonio Mazza e del gruppo fotografico, che raccontano il fiume in chiave paesaggistica ed emotiva.

Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Lodi propone un programma articolato realizzato da Comune, Prefettura e Ufficio Scolastico. Le celebrazioni si aprono alle 9 con l’esibizione della Banda Provinciale diretta da Franco Bassanini, seguita dall’alzabandiera e dall’inno nazionale interpretato da Tania Tuccinardi. Il prefetto Enrico Roccatagliata conferirà le onorificenze di Commendatore e Cavaliere della Repubblica a sette cittadini distintisi per l’impegno nella scuola, nelle forze dell’ordine e nell’informazione. Alle 10.40 in Piazza Broletto si esibirà l’orchestra scolastica Don Milani, mentre alle 18 è previsto l’ammainabandiera. La giornata si concluderà con una serie di eventi musicali che vedranno coinvolti l’Accademia Gaffurio, il mezzosoprano Patrizia Patelmo, il Coro ASST, gli studenti dell’Accademia Gerundia e il comico Filippo Caccamo.

Infine, da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno Castelnuovo Bocca d’Adda ospita la nuova edizione del BorghilentiFestival, rassegna dedicata alla rigenerazione culturale, alla sostenibilità e alla creatività condivisa. Il festival si apre venerdì alle 17.30 nella piazza del Municipio con un incontro tra Monica Giorgis, Paolo Pileri, Vittorio Boselli e Paolo Piacentini, seguito dall’inaugurazione delle mostre diffuse nel paese. Alle 21, Elio presenta lo spettacolo “La rivalutazione della tristezza”, accompagnato dal pianista Alberto Tafuri, cui segue un concerto a lume di candela del Coro Paolo Asti. Sabato 31 maggio, la giornata si apre alle 9 con yoga in natura e una cicloescursione naturalistica. Il pomeriggio propone laboratori per bambini, passeggiate, visite guidate e tour in barca tra Adda e Po. Tra gli ospiti, Maurizio Carucci e Massimo Zamboni, protagonisti di presentazioni e concerti. La serata si chiude con la performance degli Psycodrummers e il dj-set di Turbolenta. Domenica 1° giugno, all’alba il reading poetico di Franco Arminio; poi camminata zen, escursioni in bicicletta, tour in barca, laboratori per bambini. Alle 12 la chiesa parrocchiale ospita il concerto di Frida Bollani Magoni e Mark Glentworth. Nel pomeriggio, spazio a dialoghi e incontri con Rossana Bossù, Anna Zanibelli e Tlon. Domenica 1° giugno, Codogno ospita il 3° Trofeo Avis, gara ciclistica su strada organizzata dal G.S.C. Maleo A.S.D. con partenza e arrivo presso la Bocciofila "Codognese 88" in Viale della Resistenza

A Mantova prosegue fino a lunedì 2 giugno la tredicesima edizione di Trame Sonore, il festival internazionale di musica da camera che trasforma la città in un palcoscenico diffuso. Oltre 300 artisti da tutto il mondo si esibiranno in più di 150 concerti in programma tra le sale affrescate del Palazzo Ducale, i chiostri nascosti, i vicoli e le piazze cittadine. Tra gli ospiti, il musicAeterna byzantina Choir diretto da Antonios Koutroupis, protagonista di tre concerti dalla forte carica spirituale, e ballerini di musicaeterna Dance che porteranno incursioni di danza contemporanea in diversi spazi urbani.

Sempre a Mantova, alla Casa del Rigoletto, sarà possibile visitare la mostra Giardino dei semplici di Elena Caterina Doria, aperta dal 30 maggio al 22 giugno. L’artista monferrina propone una rilettura poetica e alchemica del giardino botanico del Palazzo Ducale, con un percorso espositivo che celebra la natura attraverso atmosfere evocative. La mostra, a cura di Paola Artoni, sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19, compreso lunedì 2 giugno. Per informazioni 0376 288208 o info@infopointmantova.it.

Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, piazza Mantegna ospiterà alle 17.30 il Concerto della Banda Città di Mantova Alessio Artoni, diretta dal Maestro Andrea Presciuttini e presentata da Paola Prestini.

Nel fine settimana sarà anche possibile visitare la mostra Dal caos al cosmo. Metamorfosi a Palazzo Te, aperta fino al 29 giugno. L’esposizione, curata da Claudia Cieri Via, propone un dialogo tra gli affreschi del palazzo e una selezione di capolavori del Rinascimento provenienti da prestigiose collezioni europee, tra cui il Museo del Louvre, l’Albertina di Vienna, il Museo del Prado, la Galleria Borghese e gli Uffizi. Le opere di Giulio Romano si confrontano con quelle di Tintoretto, Correggio, Jacopo Zucchi, Rubens, Nicolas Poussin e, in chiusura, con un intervento contemporaneo di Giuseppe Penone.

A Villimpenta, da giovedì 29 maggio a domenica 15 giugno, si rinnova l’appuntamento con la Festa del Risotto, giunta alla 77esima edizione. Con 2.700 metri quadri coperti, 2.200 posti a sedere e una grande area spettacoli da 1.600 posti, l’evento rappresenta la festa popolare più ampia della provincia. Ogni sera sono in programma spettacoli gratuiti, bancarelle, luna park, pesca di beneficenza ed eventi nel castello. Gli stand gastronomici, che propongono il celebre risotto alla villimpentese, resteranno aperti anche a mezzogiorno nei giorni festivi. Tra gli ospiti musicali sono attesi l’Orchestra Bagutti e I Rodigini.

Ceresara ospita invece la tradizionale Festa de la Saresa, in programma da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno nel centro storico. Organizzata dalla Compagnia delle Torri insieme al Comune, la manifestazione trasforma le vie del borgo in un grande ristorante all’aperto con piatti a base di ciliegie, spettacoli musicali, rassegne di danza, mostre, mercatini e attività per bambini. Completano il programma diverse iniziative sportive, tra cui camminate, gare podistiche e raduni come la “Run de la Saresa” e l’incontro di motociclisti Harley-Davidson.

A Borgo Virgilio, nella frazione di Cappelletta, prende il via sabato 31 maggio la Festa dal Macarùn, che proseguirà fino a domenica 8 giugno nel campo sportivo parrocchiale. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19.30 e l’ingresso sarà libero, senza necessità di prenotazione. L’iniziativa sarà animata da serate musicali con orchestre e musicisti, con il Macarùn come protagonista assoluto della proposta culinaria.

A Brugherio, nell’area di via Turati, da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno si svolge "Magna Grecia", evento dedicato alla tradizione calabrese. Protagoniste le specialità culinarie del Meridione, con un’area food attrezzata con tavoli e sedie per gustare piatti tipici. A completare l’offerta, un mercatino di hobbisti, giochi per bambini, Luna park e, ogni sera a partire dalle 19.30, dj set e musica dal vivo.

Sempre nel fine settimana, a Casatenovo torna il Bizzarro Festival, in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno nel verde del Parco Vivo. L’area si trasforma in un grande tendone a cielo aperto, tra performance artistiche, spettacoli con artisti internazionali, concerti e proposte gastronomiche.

A Carugate, da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, è il turno di "Carugate in festa", evento ospitato nell’area parcheggio del centro sportivo di via Del Ginestrino. Lo street food nazionale e internazionale sarà il protagonista, accompagnato da un’ampia selezione di birre e drink, un mercatino di creativi e hobbisti, uno spazio giochi per bambini e concerti live ogni sera.

La notte del 31 maggio il Parco di Monza ospita "Pedala coi lupi", la tradizionale pedalata notturna non competitiva di 12 chilometri, che si snoda tra giochi di luce, sentieri suggestivi ed effetti speciali. Dopo la pedalata, il pubblico potrà assistere a un concerto pop-rock e assaporare le proposte culinarie della Cucina dei Lupi.

A Desio, il Parco Tittoni accoglie una nuova stagione della rassegna culturale che da 14 anni anima le serate estive. Il weekend del 30, 31 maggio e 1° giugno prevede il concerto di Cisco, un tributo agli 883 e la Fiera del disco. L’area ospita anche uno spazio ristoro chiamato Fame&Sete, sempre a ingresso gratuito.

A Cinisello Balsamo, dal 30 maggio al 2 giugno, fa tappa il Food Truck Festival, con l’arrivo a Villa Casati Stampa della carovana dei migliori food truck italiani. I visitatori troveranno cucine itineranti, birre artigianali e una curata selezione musicale in un contesto conviviale e informale.

Vimercate ospita il Festival Sottocasa, rassegna all’aperto tra primavera ed estate negli spazi della Villa Sottocasa. Il 31 maggio e l’1 giugno il programma prevede concerti con strumenti antichi e orientali, performance con viola da gamba, clavicembalo e tamburi giapponesi taiko, oltre a esibizioni dell’Orchestra Canova e di Giovanni Falzone, visite sonore guidate in cuffia e una passeggiata poetica con Franco Arminio.

Alla Villa Reale di Monza, nello spazio del Belvedere, prosegue la prima grande mostra italiana dedicata a Saul Leiter, intitolata "Una finestra punteggiata di gocce di pioggia". Inaugurata il 1° maggio e aperta fino al 25 luglio, presenta 126 fotografie in bianco e nero, 40 a colori, 42 dipinti e materiali d’archivio, offrendo una panoramica completa sull’opera del fotografo statunitense.

A Pavia, 72° Raid Motonautico Internazionale Pavia-Venezia, organizzato dall’Associazione Motonautica Pavia in collaborazione con quella di Venezia, con il patrocinio della Federazione Italiana Motonautica. La gara fluviale più lunga al mondo prenderà il via lunedì 2 giugno alle ore 7 dal tratto di fiume di fronte alla Motonautica Pavia e terminerà in giornata a Brondolo-Chioggia. Il programma si aprirà venerdì 31 maggio con una parata di motoscafi, gommoni, racer e moto d’acqua nel centro storico. L’arrivo all’Arsenale, con parata in laguna, è previsto in concomitanza con il Salone Nautico di Venezia.

A Pavia fino al 29 dicembre 2025 i Musei Civici ospitano l’esposizione "La Battaglia di Pavia 24 febbraio 1525: i tempi, i luoghi, gli uomini", che propone un’esperienza immersiva grazie all’uso di realtà virtuale, realtà aumentata e proiezioni multimediali. L’obiettivo è offrire al pubblico una lettura coinvolgente dell’evento storico che segnò profondamente la città.

Prosegue fino al 31 agosto a Kosmos – Museo di Storia Naturale, in piazza Botta, la mostra fotografica “I colori del buio, esplorando il pianeta sotterraneo”. Curata dall’Associazione Geografica La Venta, con il contributo dell’Università di Pavia e il patrocinio di importanti enti scientifici, l’esposizione racconta trent’anni di esplorazioni speleologiche tra le grotte più remote del pianeta. Fotografie retroilluminate, video e oggetti accompagnano il pubblico in un viaggio dentro il mondo ipogeo. La mostra è accessibile con il biglietto del museo (10-18, chiuso il lunedì) oppure, con ingresso separato, al costo di 4 euro.

A Belgioioso, il 1 e 2 giugno, il castello e il borgo si trasformano in un villaggio medievale per l’evento “Belgioioso Medievale”, con spettacoli, animazioni e giochi per tutte le età.

A Fortunago, domenica 1 giugno alle ore 20.30, l’Auditorium Giovanni Azzaretti ospiterà il chitarrista statunitense Stanley Jordan, celebre per la tecnica del tapping a due mani. Il concerto proporrà un repertorio che spazia dal jazz al rock, fino alla musica classica e world. I biglietti sono disponibili online tramite Vivaticket o presso la biglietteria dell’auditorium la sera stessa, salvo esaurimento posti. Per informazioni: info@auditoriumfortunago.com – 351 949 3175.

A Cura Carpignano prende il via domenica 1 giugno la rassegna estiva “REstate a Cura Carpignano”, promossa dalla Pro Loco e articolata in una lunga serie di appuntamenti con musica e intrattenimento fino al 19 settembre. La manifestazione propone servizio ristorazione e griglieria, con musica live dalle 21.30. Per informazioni e prenotazioni: 328 4926609 – 320 3267117.

A Voghera Sensia, la storica Fiera dell’Ascensione, giunta quest’anno alla 641ª edizione. Un appuntamento imperdibile, riconosciuto come la fiera più antica della Lombardia Il cuore degli eventi sarà l’ex Caserma di Cavalleria, in via Fratelli Kennedy, con stand espositivi, street food, e spettacoli serali e il ritorno del Luna park. Tra gli eventi più attesi, la Fiera Agricola Sensia 2025, in programma da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno.

A Zavatterello in occasione della Giornata Mondiale delle Api, domenica 1 giugno 2025, passeggiata tra le fioriture nel giardino delle api di Cascina Mirani; Bancarelle con miele di Zavattarello e piante nettarifere; Pranzo con prodotti tipici e miele di Zavattarello.

Domenica 1 giugno 2025, il Comitato provinciale ANPI di Sondrio organizza la Festa Provinciale presso la Sondrio Rugby House, in piazzale Fojanini. Si comincia alle ore 10 con la conferenza “La democrazia è a rischio?”, seguita alle 12.30 dal pranzo, disponibile su prenotazione scrivendo a sondrioanpi@gmail.com. Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio alla musica con il concerto “The Italian Jazz Summit”, che proseguirà dopo le letture “Ad Alta Voce” previste tra le 15.30 e le 16.15. A chiudere la giornata, dalle 17.15 alle 19, il live della Kreole Gang. Per tutto il giorno saranno presenti stand di libri, bar, panini e un’area bimbi con scivolo gonfiabile.

Pizzoccheri protagonisti alla festa dello Spazzacamino a Sondalo

Sabato e domenica a Le Prese di Sondalo torna la Festa dello Spazzacamino. Sabato 31 maggio l’apertura è fissata per le 17.30 con l’aperitivo dello Spazzacamino, seguito da una cena a base di piatti tipici valtellinesi, tra cui sciatt, pizzoccheri, trippa, spezzatino, capretto, polenta, salsiccia, braciola e il dolce tradizionale dello Spazzacamino. Dalle 22 la festa prosegue con musica dal vivo e intrattenimento: si esibiranno Rokita, Bruno Ligari e, in chiusura, il dj set con Rebecca Love. Non mancheranno attività per i più piccoli, grazie all’area gonfiabili e all’animazione. Domenica 1 giugno il programma prosegue a mezzogiorno con un pranzo che affianca specialità di mare come insalata di polpo, fritto misto e lumache di mare alla diavola a piatti robusti come spezzatino di cinghiale e polenta. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alle famiglie e ai bambini, con musica, animazione e Gonfiabilandia.

A Chiavenna, sabato 31 maggio alle ore 21, la Chiesa di San Lorenzo ospita per la prima volta il Coro Harmònia di Venezia in un concerto a ingresso libero. La serata sarà aperta dalla Corale Laurenziana G. D’Amato, diretta da Ezio Molinetti, che accoglierà il coro ospite. Entrambe le formazioni sono composte da sole voci femminili e propongono un repertorio di musica polifonica.

In Val Tartano due giornate dedicate ai bambini. Domenica 1 giugno si tiene “Kids meet Alps”, seguita lunedì 2 giugno da “Bosco e prato, che scoperta”. Le attività si svolgono in via Biorca a Tartano, con ulteriori informazioni disponibili sul sito valcorta.it.

Tra le proposte principali spicca il Varese Beer Festival, che torna nell’area feste della Schiranna, in via Vigevano 26, con la partecipazione di 12 birrifici selezionati, food truck, concerti e la proiezione della finale di Champions League. Organizzato da Paneliquido e Cooperativa Mondovisione in collaborazione con Malto Gradimento, il festival si conferma uno dei maggiori eventi lombardi dedicati alla birra artigianale, attivo dal 2018. Oltre quaranta le birre disponibili, tra cui anche la “Varesotta”, nuova creazione del birrificio 50&50 con la pagina satirica “Stare Male in Provincia”, che curerà anche il dj set della serata inaugurale di venerdì 30 maggio.

Alla Schiranna tutto è pronto per fare la festa alla birra

Venerdì 30 maggio, e domenica 1 giugnoprende il via il ciclo di visite guidate notturne alla Palude Brabbia di Inarzo, organizzate dalla LIPU fino al 14 giugno. Le uscite si svolgono alle 21.15 e sono dedicate all’osservazione di lucciole e allocchi, per scoprire la fauna crepuscolare dell’oasi.

Sabato 31 maggio Castiglione Olona ospita dalle 15 alle 19 l’undicesima edizione del Borgo dei Balocchi, una festa per bambini con fiabe, giochi, laboratori, letture e spettacoli di animazione. In serata, alle 21.15, torna una nuova visita notturna alla Palude Brabbia.

Domenica 1° giugno sono numerosi gli appuntamenti pensati per famiglie e bambini. A Fagnano Olona, dalle 9 alle 14, il Parco AVIS AIDO accoglie Il mercatino delle piccole pulci, un’iniziativa dove i protagonisti sono i più piccoli. A Varese, dalle 10 alle 19 ai Giardini Estensi, si tiene la decima edizione della Fiera del DES, appuntamento dedicato all’economia solidale e sostenibile, con laboratori, spettacoli e l’inaugurazione di Radio Materia.

Lunedì 2 giugno, alle 15.30, la Fondazione Marcello Morandini di Varese propone laboratori didattici gratuiti per bambini nell’ambito del progetto Esordi, con apertura speciale del giovedì dedicata a nonni e nipoti.

A Cassano Magnago, fino al 2 giugno, si tiene una festa dedicata agli arrosticini e alla pasta cacio e pepe, con musica e intrattenimento.

Al Parco Pineta di Tradate, domenica 2 giugno si svolge un pomeriggio dedicato agli impollinatori, con laboratori per tutte le età alla scoperta del ruolo delle api nell’ecosistema.

A Nerviano, fino al 2 giugno, il Big Bang Music Fest anima viale Papa Giovanni XXIII con una line-up che include Tre Allegri Ragazzi Morti, Vegas Jones e Nerone. A Villa Cortese, venerdì 30 maggio, si tiene il concorso per band emergenti Rock the Stage Contest. A Busto Arsizio, la stessa sera, si chiude il Festival Chitarristico Internazionale Bustese con il concerto del chitarrista giapponese Io Yamada. Sabato 31 maggio alle 15.30, a Legnano, sarà intitolato un giardino al partigiano Arno Covini, mentre domenica 1° giugno, alle 19.30, si svolge in piazza San Magno la cerimonia conclusiva del Palio con la Traslazione della Croce.

Infine, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, ANPI in festa torna a Rescaldina con tre giornate dedicate alla memoria della Resistenza, tra dibattiti, cibo e musica. A Saronno, domenica 1° giugno, l’oratorio di via Legnani ospita la Giornata multietnica della rete “4 Passi di Pace”, con musica, danze e cibo da diverse culture, dalle 10.30 alle 18.30.