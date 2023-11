La Magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni: quando apre il villaggio, orari e biglietti

Milano, 6 novembre 2023 – Il conto alla rovescia è partito: tra una decina di giorni ‘La Magia Del Natale’ arriva al Carroponte di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Un villaggio unico e spettacolare che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina. Ma vediamo quando aprirà i battenti, per quanto, cosa ci sarà e dove acquistare i biglietti.

‘La Magia del Natale’ aprirà sabato 18 novembre 2023 e durerà fino al 7 gennaio 2024. La location è in via Luigi Granelli, 1, presso il Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Un milione di luci colorate illuminerà ogni angolo del villaggio, che si estenderà su più di 25 mila metri quadrati di superficie. Varcando l’ingresso, si troveranno la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio postale, la Fabbrica dei Giocattoli, un’antica giostra di cavalli a due piani e il colorato Borgo degli Elfi.

L'attrazione principale del villaggio sarà ovviamente la Casa di Babbo Natale. I bambini infatti potranno vedere Santa Claus al lavoro, guardare le stelle attraverso il suo telescopio e osservare la pianificazione del suo viaggio nella notte più lunga dell'anno. L'abitazione stupirà tutti perché sarà completa di tutto: il planetario, le mappe astronomiche, l'elenco dei bambini in ordine alfabetico e, naturalmente, l'iconica slitta. Non solo, i bambini potranno vivere l'emozione di scrivere la loro letterina a Babbo Natale che poi verrà spedita dagli Elfi postini che saranno lì ad attendere i più piccoli davanti all'ufficio postale.

carroponte villaggio natale

Sarà anche possibile visitare la Fabbrica dei Giocattoli: sbuffi di vapore e fumi colorati creano un'atmosfera magica mentre gli elfi operai lavorano instancabilmente per costruire e perfezionare treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli. All'esterno del villaggio, una rara giostra di cavalli a due piani attende i visitatori.

La Magia del Natale al Carroponte

Il fiore all’occhiello del Villaggio saranno le due maestose Spiegeltent. La prima, ricoperta di sontuosi velluti e specchi, ricorderà l'eleganza della Belle Epoque e ospiterà un grande mercatino di Natale allestito da Viridea, con decorazioni di ogni tipo. La seconda, dall'estetica più barocca, sarà una cioccolateria-ristorante, dove gli ospiti potranno godersi una pausa cenando e gustando delizie come cioccolatini, bastoncini di zucchero, strüdel di mele, omini di marzapane, amaretti, torroni, pandori e panettoni.

carroponte villaggio natale

Ovviamente, non mancherà l’intrattenimento, con show di ogni genere tra cui spettacoli di magia, di bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical.

I prezzi dei biglietti de “La Magia del Natale”

Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso alle 19):

– intero adulto: € 16,50;

– ridotto bambini (4 – 11 anni): € 12,50;

– bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito.

Sabato, domenica, festivi e tutti i giorni dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle ore 19.00):

– intero adulto: € 21,50;

– ridotto bambini (4 – 11 anni): € 16,50;

– bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito