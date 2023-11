Cammina Foreste Urbane 2023: dal 4 al 26 novembre alla scoperta dei boschi delle città di Lombardia. Ecco tutti gli eventi

Milano, 2 novembre 2023 – L’edizione 2022 ha visto la realizzazione di 73 eventi, con cento realtà territoriali coinvolte: tremila partecipanti, tra cui tanti giovanissimi, hanno percorso in totale 340 chilometri, con una media di 4,6km per camminata. Dal 4 al 26 novembre si rimette in moto Cammina Foreste Urbane, la campagna di Legambiente ed Ersaf (Ente regionale per lo sviluppo) con il sostegno di Lipu, CAI e Federparchi, che punta a far conoscere le aree boschive urbane e periurbane della Lombardia, promuovere nuove piantumazioni, coinvolgere i cittadini in una corretta percezione del capitale naturale.

Quest’anno sono in programma oltre 60 eventi gratuiti e accessibili a tutti, organizzati dalle 45 realtà territoriali e da 24 circoli di Legambiente con lo scopo di far capire il ruolo centrale delle foreste nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana. “Le aree verdi vanno valorizzate ma prima di tutto difese – sottolinea Legambiente –: offrono mitigazione degli effetti della crisi climatica ma devono essere quindi viste come strumenti di adattamento. Ci vogliono investimenti per la loro tutela, come hanno dimostrano gli eventi catastrofali della scorsa estate in tutta la regione, e capacità di pianificazione per la loro crescita”.

“I danni causati dai gravi eventi meteorologici di questa estate ci devono ancor più motivare a una progettazione oculata degli spazi verdi - dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Tutti i cittadini dovrebbero avere un’area verde a distanza pedonale dalla propria abitazione. Bisogna ridurre le isole di calore almeno quanto i pregiudizi che ancora gravano su una maggiore presenza di verde in città. I privati possono giocare un ruolo determinante in questa sfida, adottando porzioni di territorio in sinergia con il Terzo Settore e le istituzioni”.

Che nelle città sia necessario il green canopy (la copertura verde) è stato indicato in più sedi. Dalla recente (18 ottobre 2023) Dichiarazione di Washington resa al World Forum on Urban Forests agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda Onu 2023, all’Accordo quadro di azione globale sulla biodiversità. “CamminaForesteUrbane ha preso l’avvio da Mantova cinque anni fa, in occasione del primo Forum Mondiale sulle foreste urbane organizzato dalla FAO,” ricorda Fabio Losio, Presidente Ersaf. “Il valore del messaggio di allora, ‘Città più verdi, più sane e più felici per tutti’, è stato rinnovato in questi giorni a Washington, dove si è svolto il secondo importante incontro mondiale su questo tema”. Durante le numerose escursioni in programma, Legambiente raccoglierà le firme in calce all’appello “Foreste per la vita, foreste per il clima”per sostenere la forestazione urbana: piantare alberi, costruire boschi, moltiplicare il numero delle piante lungo le strade, nelle piazze, nei cortili, sui tetti e sulle facciate delle città per rallentare il riscaldamento globale e pulire dalle polveri sottili l’aria che respiriamo.

Dalle 9.15 alle 11.30 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Colonie Padane, percorso ad anello di circa 10 km tra Colonie Padane, Lanca Bosconello, Lanca Livrini, zona umida spiaggioni del Po alla scoperta degli aspetti agronomici del territorio. Scuola superiore Stanga 3B. Comuni aderenti al PLIS del Po e del Morbasco, Legambiente Cremona, Parco Avventura Cremona, Professionisti del settore, GEV del PLIS. Contatti: Assunta Sellitto, 0372/407672, areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 9.30 sino alle 13 la Grande Foresta tra due Fiumi, Travacò Siccomario (PV). Partenza alle 9.30 alla Frazione Boschi di Travacò Siccomario. Termine circa alle ore 13. Sentiero tra boschi e campagna privo di difficoltà. Circolo Legambiente Pavia Il Barsè. Contatti: Luigi Marinoni, 328/3638874, gigi_italy@hotmail.com.

Dalle 9 alle 11 immersione sensoriale d’autunno al Bosco Taxodi. Parco regionale Oglio Nord. Passeggiata dall’ingresso del Bosco, esperienza cromoterapica immersi nel foliage d’autunno e meditazione dei colori in riva al fiume, una passeggiata di riconnessione col nostro profondo attraverso il potere curativo della natura e dei suoi colori: all’interno del suggestivo Parco dei Tassodi di Paratico, in riva al fiume, vivremo una benefica. Contatti: Sebino Segreto ed Elisa Stefanoni 333/2045558, sebinosegreto@gmail.com, cultura@parcooglionord.it.

Alle 15 Parco della Vettabbia. Ritrovo presso il parcheggio esterno al depuratore di Nosedo in via San Dionigi, 90 Milano. Passeggiata facile circa 3 Km. LIPU sezione Milano Comitato la Compagnia della Ciribiciaccola. Contatti: Elia Mele 338/3605887, milano@lipu.it, Stefano Fusi 333/3481427, info@naturalspirit.it.

Alle 14.30 PLIS delle Roggie. Partenza e arrivo da Polisportiva Bienatese, percorso di 5 Km all’interno del Parco delle Roggie, per circa un’ora e mezza di cammino. Comune di Magnago in collaborazione con Circolo Legambiente BustoVerde, Polisportiva Bienatese, Proloco Bienate, Sci Club Tre Campanili. Contatti: Emanuele Brunini 3472952398 emanuelebrunini@gmail.com.

Dalle 9.30 alle 17.30 Altopiano delle Cariadeghe, Serle, Brescia. Partenza dal parcheggio “Alpini” altopiano Cariadeghe, Serle, per chi parte da Brescia ritrovo parcheggio rotonda Millemiglia alle 8.30, camminata escursionistica di medio-bassa difficoltà. LIPU Brescia. Contatti: Cesare Pasetti, 335/6139053, cesare.pasetti@yahoo.it.

Dalle 8.45 alle 12 aree boschive nel Comune di Sumirago e di Castronno. Partenza parcheggio supermercato Tigros Castronno circa 8Km. Circolo Legambiente Castronno. Contatti: Lino Zaltron, 370/1336774, zaltronlino@libero.it.

Ore 10 Torre Pallavicina (BG). Partenza Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto. Parco regionale Oglio Nord. Bacche d’autunno, riconoscimento e trasformazione. Camminando nel bosco, impariamo a conoscere le bacche d’autunno preziose alleate d’ inverno, creando vari rimedi per la nostra salute. A pagamento, portare un cesto per la raccolta e un vasetto di vetro. Iscrizione necessaria. Contatti: Daniela Severgnini, 333/1175916, severgnini.daniela@gmail.com.

Dalle 10 alle 11.45 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Casanova del Morbasco. Percorso ad anello di circa 8 km nella zona umida del parco, alla scoperta degli aspetti caratteristici di flora e fauna locale. Scuola infanzia di Sesto 3A. Contatti: Assunta Sellitto, 0372/407672. areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 9.15 alle 11.45 PLIS del Po e del Morbasco. Percorso ad anello di circa 10 km tra Colonie Padane, Lanca Bosconello, Lanca Livrini, zona umida spiaggioni del PO. Alla scoperta degli aspetti botanici tipici del parco Casanova del Morbasco. Scuola superiore Stanga 3°. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10 alle 11.45 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Casanova del Morbasco. Percorso ad anello di circa 8 km nella zona umida del parco, alla scoperta degli aspetti caratteristici di flora e fauna locale. Scuola elementare di Sesto. Contatti: Assunta Sellitto 0372/407672, areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 20 alle 22.30 Parco Grugnotorto e Brianza Centrale Lissone. Partenza – Arrivo Lissone. V. Bottego, visita ai nuovi boschi. PLIS Grubria. Contatti: 0362/374512 parco@grubria.it.

Dalle 14 alle 16 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Bosco dei nuovi nati di Castelverde, percorso ad anello di circa 10 km alla scoperta delle tracce degli animali del territorio, con cenni di carattere naturalistico sulle specie animali e vegetali del territorio. Scuola primaria Castelverde. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10 alle 11.45 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Casanova del Morbasco, percorso ad anello di circa 8 km nella zona umida del parco, alla scoperta degli aspetti caratteristici di flora e fauna locale. Scuola infanzia Casanova. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10 alle 12 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Parco caduti di Nassirya, percorso ad anello di circa 8-10 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi delle regole di un parco urbano presente all’interno della città. Scuola infanzia San Giorgio Cremona. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10.15 alle 12.30 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Scuole Padane, percorso ad anello di circa 10 km tra Colonie Padane, Lanca Bosconello, Lanca Livrini, zona umida spiaggioni del PO alla scoperta degli aspetti agronomici del territorio. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10:00 alle 12 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Parco Caduti Nassirya, percorso ad anello di circa 8-10 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi delle regole di un parco urbano presente all’interno della città. Scuola Martiri della libertà. Contatti: Assunta Sellitto, 0372/407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 14.15 alle 16 PLIS del Po e del Morbasco, percorso ad anello di circa 10 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi del sistema idrico del Po e delle caratteristiche del Grande Fiume. Scuola Elementare di Gerre De’ Caprioli. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it

Dalle 15 alle 17 Parco della Pace Bussero. Partenza: largo Papa Giovanni XXIII, Bussero, piazzale antistante il Circolo familiare “A. Barzago”, arrivo e visita: parco della Pace”. Circolo Legambiente “La Poiana” Bussero, Comune di Bussero. Contatti: Valerio Marchesi 3335066228 valerio.marchesi@tiscali.it.

Dalle 9.30 alle 12 Parco Grubria, Ippocastani. Partenza parco Ippocastani angolo via Cooperazione, percorso anello interno parco, arrivo angolo Cooperazione, durata 2 ore. Circolo Legambiente Cusano Milanino, Associazione Sorriso, Cammino§Raccolgo, Cittàgiardino Cusano Milanino, CAI sezione di Cusano Milanino e G.A.S. Contatti: Angelo Agosti 368277199, Roberto Gussoni 3316010392 r_gussoni@virgilio.it.

Dalle 14 alle 16 Parco della Cassinetta, Usmate Velate. Partenza dall’Orto dei Bambini nel Bosco della Cassinetta area di 17 ettari che si estende tra boschi e aree agricole. Circolo Gaia Legambiente Usmate Velate, Assocolli Associazione Colli Briantei, Enaip Monticello. Contatti: Isabella Sangalli 3334397356 circologaia.legambiente@gmail.com.

Dalle 14 alle 18 Parco Valle del Lanza e Parco Cintura Verde Sud Varese. Gurone (Malnate). Partenza alle 14 dai Mulini di Gurone, via ai Mulini (Malnate). Percorso ad anello partendo dalla riva sinistra del fiume Olona fino alla confluenza col Lanza alla folla di Malnate. Soste intermedie con testimonianze di archeologia industriale e percorso lungo la ferrovia della Valmorea, passaggio dall’area umida di Gurone. Rientro sul lato orografico destro del fiume presso i Mulini di Gurone. Merenda con the caldo. Legambiente Varese e Legambiente Mulini dell’Olona. Contatti: Elisa Scancarello 3404101253 e.scancarello@gmail.com.

Dalle 9:30 Torre Pallavicina (BG). Partenza “Oasi dei Pensionati” Orzinuovi (BS). Parco regionale Oglio Nord. Quattro passi sentiti, camminata consapevole “Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente” Amit Ray. Camminando lungo il percorso verranno proposti momenti esperienziali per liberare la mente e ricontattare la spontanea unione con la Natura. A pagamento. Contatti: Simona Provezza 3381669089 info@mariasimonaprovezza.it.

Alle 14.30 Cermenate (CO): Corridoio ecologico. Ritrovo presso piazza Donatori del Sangue. Percorso lungo il corridoio ecologico tra il Parco del Lura ed il Parco Groane e Brughiera Briantea. Durata 3 ore. Rientro in piazza Donatori del Sangue. Consorzio Parco del Lura e Comune di Cermenate. Contatti: Zeno Codispoti 3392258795 z.codispoti@koinecoopsociale.it.

Alle 14:30 Cadorago (CO) Parco del Lura. Ritrovo presso il Parco del Bosco (Garbine). L’itinerario si sviluppa lungo il canale Villoresi e il percorso ciclocampestre del Parco del Lura, verso Caronno Pertusella. Arrivo previsto presso il Parco urbano di via Europa a Caronno Pertusella. Consorzio Parco del Lura e Comune di Cadorago (CO) Contatti: Zeno Codispoti 3392258795 z.codispoti@koinecoopsociale.it.

Alle 9:30 Garbagnate Milanese (MI) Parco del Lura. Ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Bulgorello (frazione di Cadorago). Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclocampestri del Parco del Lura fino al Roccolo e ai boschi di Cermenate. Consorzio Parco del Lura e Comune di Garbagnate Milanese Contatti: Zeno Codispoti 3392258795 z.codispoti@koinecoopsociale.it.

Dalle 9.30 alle 12.30 PLIS valle del Cosia, Comune Albese con Cassano. Giro ad anello Albese con Cassano torrente Cosia e torrente Vallone. Legambiente Angelo Vassallo Como, PLIS Valle del Cosia e Comune di Albese con Cassano, Ause oltre lo sguardo. Contatti Enzo Tiso 3402202490 enzotiso18@gmail.com Gabriella Bonanomi 3336973096 gabriella.bonnomi@gmail.com.

Alle 13.30 Parco gola del Tinazzo – Località Corna di Castro (BG). Ritrovo presso parcheggio di Via Roma (vicino alla farmacia) a seguire via Matteotti, Via papa Giovanni XXIII, via Corna, Poltragno, ex statale 42, via Bergamo, via Giorgio Paglia, Via Roma. Ore 2.5/3. Legambiente Alto Sebino. Contatti: Massimo Rota 3281364463 rotante57ma@gmail.com info@legambientealtosebino.org.

Dalle 10 alle 12 Parco Lago Nord/aree di via Brasile e via Argentina/Oasi delle api di via Brasile, via S. Michele del Carso, Via Anghileri, via Negrelli. Partenza ore 10 da Largo Gino Strada, 5 Paderno Dugnano. Arrivo ore 12 via Argentina, Paderno Dugnano, circa 10 Km. Circolo Grugnotorto Milanese Circolo Eco-Culturale la Meridiana Ciclofficina Contromano Arci Paderno Dugnano. Contatti: Luigi Lunardi 3457713076 legambiente.grugnotorto@gmail.com.

Alle 10 Torre Pallavicina (BG). Partenza Casa del Parco Oglio Nord – via Madonna di Loreto – Torre Pallavicina (BG). Parco regionale Oglio Nord. Alla scoperta dei funghi. Un’escursione con il micologo Carlo Papetti per conoscere il misterioso mondo di questi straordinari esseri viventi, che svolgono una funzione ecologica essenziale per la vita sulla Terra. Contatti: 0374837067 cultura@parcooglionord.it.

Alle 9 Faloppio, Parco Sorgenti Torrente Lura. Ritrovo presso piazzale del Municipio. Percorso in aree agricole e boschive del Parco Sorgenti, circa 8 Km di cammino. Parco Sorgenti Torrente Lura, Comune di Faloppio Contatti: Zeno Codispoti 3392258795 z.codispoti@koinecoopsociale.it.

Alle 9 Montano Lucino, Parco Sorgenti Torrente Lura. Ritrovo presso l’area fiere di via Sant’Andrea. Il percorso, ad anello, passa da alcuni punti d’interesse del Parco Sorgenti (l’area umida di località Scimee, il santuario Madonna delle Grazie di Lucino) e nelle frazioni di Trivino e Cantalupo. Rientro presso l’area fiere. Parco Sorgenti Torrente Lura, Comune di Montano Lucino Contatti: Zeno Codispoti 3392258795 z.codispoti@koinecoopsociale.it.

Dalle 9 alle 12 Bosco della Gagiada, comune di Briosco. Partenza dal parcheggio del Centro Sportivo “P. Rossini”, via F. Magellano, Briosco (MB), percorso ad anello in uno dei bei boschi del Parco della Valle del Lambro, escursione guidata dalle Guardie Ecologiche Volontarie con durata 2,5 – max 3 ore. Escursione per massimo 40 partecipanti, è necessaria l’iscrizione da effettuarsi via Google: https://shorturl.at/ixJOT La passeggiata sarà occasione per visitare uno dei più bei boschi del parco, situato presso in un affluente del fiume Lambro, il torrente Bevera. Parco Regionale della Valle del Lambro. Contatti: Sabina Rossi 0362970961 eventi@parcovallelambro.it.

Dalle 14 alle 17 Comuni di Triuggio e Besana in Brianza, Bosco della Valle della Brovada. Partenza e arrivo: dal parcheggio di via Gaetano Casati a Ponte, frazione di Triuggio per poi immergersi nella Valle del torrente Brovada, alla scoperta del foliage del bosco ridipinto dai colori dell’autunno, durata escursione circa 3 ore. Parco regionale della Valle del Lambro e Guardie Ecologiche Volontarie del Parco. Contatti: Sabina Rossi, educazione ambientale 0362970961 sabina.rossi@parcovallelambro.it.

Dalle 9.15 alle 11.45 PLIS del Po e del Morbasco. Colonie Padane, percorso ad anello di circa 10 km tra Colonie Padane, Lanca Bosconello, Lanca Livrini, zona umida spiaggioni del PO. Alla scoperta degli aspetti botanici tipici del parco. Scuola superiore Stanga 3C. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 100 alle 11.45 PLIS del Po e del Morbasco. Colonie Padane, percorso ad anello di circa 10 km tra Colonie Padane, Lanca Bosconello, Lanca Livrini, zona umida spiaggioni del PO. Alla scoperta degli aspetti botanici tipici del parco. Scuola Infanzia Castello. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Alle 15 Parco Alto Milanese. Partenza dalla Baitina, ingresso Castellanza passando per la “stanza del Bosco”, si procede per un giro nel parco con rientro alla Baitina, circa 2 Km di cammino. Legambiente BustoVerde e Consorzio Parco Alto Milanese. Contatti: Paola Gandini 3497717500 legambiente.bustoverde@gmail.com info@parcoaltomilanese.it.

Dalle 14 alle 17 Bosco di Arluno nel PLIS Parco del Roccolo. Partenza dalla Cavetta del Signù in via Signù di Arluno, camminata accompagnati dalla guida ambientale sui sentieri e le aree boscate del PLIS per giungere al bosco di Arluno sede di un’area didattica. Legambiente di Arluno, Canegrate, Nerviano, Parabiago, PLIS del Roccolo, e GEV Comuni del PLIS del Roccolo e Comune di Villa Cortese. Contatti: Claudio Dea Agostini e Caterina Bendotti 3395621963 parabiago@legambiente.org eduambientale@parcodelroccolo.it.

Dalle 15 alle 17 Abbazia di Chiaravalle milanese, via Sant’Arialdo 102, Milano (MI). L’itinerario partirà dal Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle milanese, per poi svilupparsi in una escursione nella foresta interna dell’Abbazia di Chiaravalle, solitamente luogo di clausura e non accessibile al pubblico. L’escursione vedrà alternarsi momenti di riconoscimento degli alberi, attività esperienziali, creazione di carte d’identità degli alberi, letture medievali e monastiche dedicate alle foreste, per terminare con l’arrivo fissato al medesimo punto di partenza. Il percorso dura 2 ore. Koinè cooperativa sociale Onlus, Fondazione di comunità di Milano Ente Filantropico ETS, Comunità monastica di Chiaravalle, Fondazione Grana Padano Contatti: Roberto Mura 3475481742 r.mura@koinecoopsociale.it.

Alle 14.30 Parco Nord Milano: Sesto San Giovanni, Milano, Bresso. “Tree-kking: camminare piantando alberi” con partenza dalla Cascina. Contatti: Silvia Argentiero 3938475896 argentiero@parconord.milano.it.

Dalle 9 Pedala Foreste Urbane nel GruBrìa. In bici con partenza in ogni Comune Consorziato del Parco arrivo a Lissone, “Alla scoperta delle nuove foreste urbane nel Parco Grubria”. PLIS Grubria. Contatti: 0362 374512 parco@grubria.it.

Dalle 14.30 alle 16 anello di via dei Missaglia Milano, BoschiAmo. Partenza dalla fermata del tram n° 15 via dei Missaglia – Isola Anita. Attraverseremo l’Anello di allenamento e arriveremo al boschetto di BoschiAmo, che attraverseremo per poi giungere fino al Lambro meridionale. Durante il percorso una delle fondatrici del piccolo bosco, Marialaura De Franceschi, ci racconterà come è nato. Sempre durante la passeggiata, l’agronoma Nadia Cavallotti ci illustrerà le varie specie arboree. Circolo Legambiente Zanna Bianca, Comitato Alberi per Milano. Contatti: Marina De Lorenzo 3393802119 mardelor57@gmail.com.

Alle 9 Torre Pallavicina (BG). Partenza Piazza Castello Barbò, 3, Castello di Pumenengo (BG). Parco regionale Oglio Nord. Foliage nel parco. A spasso nei boschi del Parco avvolti dai caldi colori e dalle morbide luci autunnali. Storie e curiosità sul bosco, gli alberi e gli arbusti. Abbigliamento adeguato al periodo, scarpe robuste. A pagamento. Iscrizione entro venerdì 17/11. Contatti: Livio Pagliari 3394181670 skinwalker.lp@libero.it.

Dalle 9.30 alle 12.30. Boschi urbani a Monza. Partenza da Binario 7. Percorrendo il più possibile la ciclabile del canale Villoresi, prima sosta in via Vecellio seconda sosta in via Augusto Murri (Sant’Albino) terza sosta viale Santa Anastasia quarta sosta via Einstein. Circolo Legambiente Monza, Monzainbici. Contatti: Marta Capuzzi 3482385748 martacapuzzi.volontariato@gmail.com.

Dalle 14.45 alle 18, Comune di Albiate, Comune di Triuggio, Un antico bosco, il Parco di Volla Campello e il Castello Monterosso. Partenza: dal parcheggio di via Dante Alighieri 17 ad Albiate. Dopo una passeggiata narrata nel Parco di Villa Campello si prosegue attraverso un sentiero lungo le sponde del Lambro per poi raggiungere il parco privato Castello Monterosso, dove si verrà accolti dai proprietari con un momento musicale, un laboratorio dedicato ai più piccoli, una merenda calda con caldarroste a cura del CAI Albiate. La durata è di circa 3 ore. Parco regionale della Valle del Lambro e Demetra Onlus. Contatti: Sabina Rossi, educazione ambientale 0362970961 sabina.rossi@parcovallelambro.it.

Dalle 10 alle 12 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Parco Nassirya, percorso ad anello di circa 8-10 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi delle regole di un parco urbano presente all’interno della città. Scuola infanzia Zucchi Cremona. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10 alle 12 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Parco Nassirya, percorso ad anello di circa 8-10 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi delle regole di un parco urbano presente all’interno della città. Scuola infanzia Aporti Cremona. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10 alle 12 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Parco Vecchio, percorso ad anello di circa 5 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi delle regole di un parco urbano presente all’interno della città Passeggio. Scuola Primaria Manzoni. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 10 alle 12 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Parco Caduti di Nassirya, percorso ad anello di circa 8-10 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi delle regole di un parco urbano presente all’interno della città. Scuola Primaria Martiri della Libertà. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Parco Nassirya, percorso ad anello di circa 8-10 km alla scoperta degli aspetti peculiari di flora e fauna locale, oltre che analisi delle regole di un parco urbano presente all’interno della città. Scuola infanzia Gallina Cremona. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it.

Dalle 14 alle 18 Palata Menasciutto, Pianengo (CR). Partenza alle 14 da Via Papa Giovanni XXIII a Pianengo nei pressi dell’oratorio, itinerario ad anello fino alla Riserva Naturale e sito della rete natura 2000 della Palata Menasciutto. All’interno della riserva saranno messe a dimora alcune piantine forestali ed effettuate alcune operazioni di manutenzione degli impianti forestali. Legambiente Lombardia, Parco Regione del Serio e CAI di Crema. Contatti: Oriana Oliva 0287386480, oriana.oliva@legambientelombardia.it.

Dalle 9.15 alle 11.45 PLIS del Po e del Morbasco. Partenza: Colonie Padane, percorso ad anello di circa 10 km tra Colonie Padane, Lanca Bosconello, Lanca Livrini, zona umida spiaggioni del PO Alla scoperta degli aspetti botanici tipici del parco. Per tutti i cittadini. Contatti: Assunta Sellitto 0372407672 areavasta@comune.cremona.it

Alle 9:30 Riserva della Val Ravella Canzo. Partenza parcheggio del Mercato, Canzo (CO). Legambiente Primalpe. Contatti: Federico Raiser 3490619239 legambiente.primalpe@gmail.com.

Alle 8.30-12 Brescia, Trekking urbano attraverso i parchi e i giardini cittadini. Partenza: parcheggio antistante il Nuovo Centro Flaminia via Sorelle Ambrosetti a Brescia. Legambiente Brescia. Contatti: Danilo Scaramella 3355943132 danilo.scaramella@tiscali.it legambientebrescia@gmail.com.

Alle 9.30-12.30 Boschi urbani a Monza. Partenza: Binario 7. Percorrendo il più possibile la ciclabile Canale Villoresi. Legambiente Monza. Contatti: Marta Capuzzi3482385748martacapuzzi.volontariato@gmail.com.

Dalle 9.15 alle 12. Dal Naviglio Martesana al Fiume Lambro, Milano. Ritrovo presso il Giardino Bing in via Rho a Milano, camminata lungo il naviglio Martesana percorrendo l’alzaia, poi sino a via Idro, sino a dove il naviglio incontra il fiume Lambro, circa 6,5 Km. Reteambiente Milano circolo Legambiente Fas, Real Giardino, Vivi Adriano, Via Padova Viva, Amici della Martesana, Casa della Carità. Contatti: Franco Beccari 3357689472 francobeccari@tiscali.it.

Dalle 15 alle 17 Abbazia di Chiaravalle milanese, via Sant’Arialdo 102, Milano (MI). L’itinerario partirà dal Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle milanese, per poi svilupparsi in una escursione nella foresta interna dell’Abbazia di Chiaravalle, solitamente luogo di clausura e non accessibile al pubblico. L’escursione vedrà alternarsi momenti di riconoscimento degli alberi, attività esperienziali, creazione di carte d’identità degli alberi, letture medievali e monastiche dedicate alle foreste, per terminare con l’arrivo fissato al medesimo punto di partenza. Il percorso dura 2 ore. Koinè cooperativa sociale Onlus, Fondazione di comunità di Milano Ente Filantropico ETS, Comunità monastica di Chiaravalle, Fondazione Grana Padano Contatti: Roberto Mura 3475481742 r.mura@koinecoopsociale.it.

Alel 9 Guanzate, Parco del Lura. Ritrovo presso piazza dei Partigiani. Il percorso si snoda tra i parchi e le aree verdi comunali ed il Parco del Lura. Parco Torrente Lura, Comune di Guanzate Contatti: Zeno Codispoti 3392258795 z.codispoti@koinecoopsociale.it.

Alle 9 alle 12 Comune di Monticello Brianza. Aree umide, risorgiva e il laghetto di Magritto. Partenza: al parcheggio di via Rimembranze, nei pressi del cimitero di Monticello Brianza. Una passeggiata guidata che permetterà la riscoperta di percorsi immersivi cittadini e di conoscere gli interventi che si stanno effettuando nell’area per ristabilire le connessioni naturali. Una passeggiata guidata nel PLIS della Valletta, nell’area del Laghetto di Magritto fra le rogge e il torrente Bevera per vedere insieme i lavori di riqualificazione ambientale e sfidarci con un gioco quiz a squadre su biodiversità, acqua e servizi ecosistemici. Durata: 2,5/3 h circa. Parco regionale della Valle del Lambro e Demetra Onlus. Contatti: Sabina Rossi, educazione ambientale 0362970961.