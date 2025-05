2 giugno a Milano: onorificenze di Mattarella e festa in Piazza Duomo

In occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso 53 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a personalità di spicco che, con il loro impegno e talento, hanno contribuito a dare lustro al Paese. La cerimonia di consegna si terrà il 2 giugno 2025, alle ore 11, presso la Prefettura di Milano, alla presenza del Prefetto Claudio Sgaraglia. Tra gli insigniti figurano nomi di rilievo nei settori dell’arte, della medicina, dell’imprenditoria, delle forze armate e della cultura, simbolo di un’Italia che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici.

I protagonisti delle onorificenze

Tra i premiati spicca Giampaolo Maria Bisanti, considerato uno dei migliori direttori d’orchestra della sua generazione, che riceverà l’onorificenza di Cavaliere. La sua carriera, costellata di successi nei teatri più prestigiosi del mondo, rappresenta un esempio di eccellenza artistica italiana. Altro nome di rilievo è Pierpaolo Sileri, professore ordinario di Chirurgia presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e già Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel governo Draghi, che sarà insignito del titolo di Commendatore. Con lui, anche Nicola Lanzetta, amministratore delegato di Enel, riceverà la stessa onorificenza, a riconoscimento del suo contributo al progresso del settore energetico italiano.

Il Comandante provinciale dei carabinieri di Milano, generale Pierluigi Solazzo, sarà onorato con il titolo di Cavaliere Ufficiale, mentre Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, riceverà l’onorificenza di Grande Ufficiale. Questi riconoscimenti celebrano il loro impegno in ambiti chiave come la sicurezza, la cultura e il patrimonio artistico, dimostrando come l’Italia possa contare su figure di alto profilo in ogni settore.

Un programma ricco per il 2 giugno

Il Comune di Milano ha organizzato una serie di iniziative per celebrare il 79esimo anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, un momento che unisce la città nel ricordo di un evento fondante della nostra storia. La giornata si aprirà alle ore 10 in Piazza Duomo con la suggestiva cerimonia dell’Alzabandiera, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e di altre autorità. Questo momento solenne sarà seguito da altre attività aperte al pubblico, tra cui visite guidate a Palazzo Marino, sede del Comune, che permetteranno ai cittadini di scoprire il cuore amministrativo e storico della città.

Un’ulteriore iniziativa di grande richiamo è l’apertura gratuita dei musei statali di Milano, tra cui la prestigiosa Pinacoteca di Brera, custode di capolavori dell’arte italiana, e il Mudec – Museo delle Culture, che offre un viaggio attraverso le espressioni artistiche di civiltà lontane. L’ingresso gratuito rappresenta un’opportunità unica per i milanesi e i visitatori di immergersi nella ricchezza culturale della città, celebrando l’identità italiana attraverso l’arte e la storia.

Un simbolo di unità e progresso

La festa del 2 Giugno non è solo un’occasione per commemorare la nascita della Repubblica Italiana, ma anche un momento per riflettere sui valori di unità, libertà e democrazia che essa rappresenta. Le onorificenze consegnate a Milano sottolineano il ruolo fondamentale di individui che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a rendere l’Italia un Paese migliore. Dall’arte alla scienza, dalla sicurezza all’innovazione, gli insigniti rappresentano la pluralità di talenti che compongono il tessuto nazionale.

Le iniziative organizzate dal Comune, inoltre, rafforzano il legame tra i cittadini e le istituzioni, invitando tutti a partecipare attivamente alla celebrazione. La gratuità dei musei e le visite guidate a Palazzo Marino sono un invito a riscoprire il patrimonio culturale e storico di Milano, una città che continua a essere un punto di riferimento per l’Italia e l’Europa.

Una giornata di orgoglio nazionale

Il 2 giugno 2025, Milano si vestirà a festa per celebrare il 79esimo anniversario della Repubblica Italiana. La cerimonia delle onorificenze in Prefettura, l’Alzabandiera in Piazza Duomo e l’apertura gratuita dei musei saranno momenti di condivisione e riflessione, che uniscono passato, presente e futuro. Attraverso il riconoscimento di figure come Giampaolo Maria Bisanti, Pierpaolo Sileri, Nicola Lanzetta, Pierluigi Solazzo e Michele Coppola, l’Italia rende omaggio a chi, con dedizione e talento, contribuisce a scriverne la storia. Milano, con il suo programma ricco e inclusivo, si conferma ancora una volta una città capace di celebrare la Repubblica con orgoglio e visione.