A Christmas Magic, a Milano un grande parco di Natale al coperto. Quando, dove, biglietti e Temporary Store

Milano, 14 novembre 2023 – Natale si avvicina. Da giovedì 16 a domenica 19 novembre l’appuntamento con l’atmosfera delle feste è in piazza Beccaria a Milano, dove apre i battenti uno speciale Temporary Store che anticipa ‘A Christmas Magic’, l’incredibile mondo dedicato natalizio che prenderà vita a Milano dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada "Corsello").

Ad accogliere i visitatori all’interno dello store una grande slitta scintillante su cui salire e scattare la propria foto delle feste, indossando l’esclusivo merchandising in vendita, un assaggio della speciale collezione ‘A Christmas Magic Store’ presente nel villaggio.

I più piccoli resteranno meravigliati dalla presenza di un simpatico elfo e di vere e proprie nevicate che imbiancheranno come per magia l’interno dello store, accompagnando la scia di visitatori attesi nei quattro giorni di apertura. Ad addolcire l’atmosfera la speciale playlist di musiche natalizie a cura di Radio R101, partner ufficiale di ‘A Christmas Magic’.

ATTRAZIONI E PISTA DI PATTINAGGIO

L’esperienza del Temporary Store sarà solo un assaggio di quello che verrà costruito negli oltre 20mila metri quadri di ‘A Christmas Magic’, un colossale spazio che si trasformerà in un luogo incantato e senza eguali – fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – in un’atmosfera magica e suggestiva. Il suo duplice sviluppo interno ed esterno permette di godere a pieno di ogni aspetto della dimensione natalizia: dalle attrazioni per tutte le età e un food court a tema in cui passeggiare all’aperto, a una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da CityLife.

INSTALLAZIONI, LUCI E ALBERO DI NATALE

Al suo interno, numerose installazioni che popolano l’enorme spazio: una foresta di creature magiche con giochi di luce e laser, mongolfiere luminose, una collina di giganteschi pacchi dono che nasconde un tunnel specchiato da esplorare, e al centro un imponente albero alto 9 metri, con addobbi di caramelle e dolciumi che fa da sfondo e cornice ad un palcoscenico dove si accenderà la magia grazie a esibizioni di ospiti e artisti a sorpresa, grazie a un cast residente di primo livello.

SPETTACOLI, BALLERINI E CORI GOSPEL

Ad animare l’esperienza, oltre all’inconfondibile barba bianca di Babbo Natale, un corpo di ballo, maghi, giocolieri, acrobati, trampolieri, domatori di bolle e 3 cori gospel, che regaleranno momenti di intrattenimento unici e suggestivi.

ATTIVITA’ PER I PICCOLI

Per i più piccoli saranno inoltre previste, in giorni prestabiliti, attività gestite dalla scuola degli Elfi, per realizzare palline decorate, origami, lanterne luminose, biscotti a tema, scrivere letterine a Babbo Natale e costruire montagne di pacchi regalo.

UN’ESPERIENZA MULTISENSORIALE

A Christmas Magic promette di regalare un’esperienza multisensoriale: dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da esaltare una sensorialità a 360° e rendere il visitatore protagonista del suo percorso passo dopo passo, in una totale immersione pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere.

Al Temporary Store ci sarà un punto vendita dedicato ai biglietti, disponibili solo nello store e solo nei tre giorni di apertura ad una tariffa privilegiata.

Nei giorni considerati feriali* il prezzo per gli adulti sarà di 19 euro, mentre per i bambini sotto i 12 anni è fissato a 14 euro (entrata libera sotto i 3 anni).

Nei giorni considerati festivi** il prezzo sarà di 25 euro per gli adulti e di 17 euro per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni).

Gli orari di apertura di ‘A Christmas Magic’ sono fissati dalle 10 alle 22, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.

Giorni feriali: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio

Giorni festivi: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio