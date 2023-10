Week-end del 13, 14 e 15 ottobre 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 12 ottobre 2023 – Potrebbe essere il primo fine settimana con temperature autunnali, perché le previsioni meteo parlano dell’arrivo di pioggia e freddo. Ma nonostante ciò, la Lombardia offre numerose opportunità per trascorrere tre giorni tra relax, divertimento e cultura. All’aria aperta, ma anche al chiuso: opportunità per grandi e bambini tra sagre, mercatini, mostre e musei. Ecco qualche idea.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre in tutta tutta Italia torna l'appuntamento con la bellezza: sono infatti in programma le Giornate Fai d'Autunno, l'iniziativa a cura del Fai - Fondo Ambiente Italiano che prevede l'apertura straordinaria di luoghi spesso inaccessibili e visite guidate alla scoperta del patrimonio artistico, storico, architettonico, ambientale e paesaggistico d'Italia. Sono oltre 700 i luoghi aperti in tutta Italia tra palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, esempi di archeologia industriale, musei e siti militari, che vengono mostrati attraverso lo sguardo curioso e originale dei giovani del Fai. Non mancano itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi verdi. Tutti i luoghi in Lombardia.

EVENTI

Domenica 15 ottobre si svolge la Deejay Ten 2023, diciassettesima edizione a Milano della corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay. Due i tracciati, da 10 e 5 km, che si sviluppano lungo un percorso ricco e suggestivo, che tocca punti di interesse cruciali per gli estimatori meneghini. La quota di iscrizione alla Deejay Ten 2023 è di 20 euro per tutti i partecipanti alla 10 km e 18 euro per i partecipanti alla 5 km con età superiore ai 13 anni (10 euro per i bambini fino ai 12 anni).

Da sabato 14 a lunedì 16 ottobre, al Palazzo del Ghiaccio di Milano (via Piranesi 14) torna l'appuntamento con Milano Golosa, undicesima edizione dellla manifestazione enogastronomica dedicata alla cultura del cibo e alle migliori produzioni artigianali italiane. Tre giorni all’insegna di gastronomia di alta qualità, tre giorni in cui circa 100 artigiani del gusto approdano a Milano per portare fermento. Milano Golosa 2023 è aperta al pubblico sabato 14 (orario 12-20), domenica 15 (orario 10-20) e lunedì 16 ottobre (orario 10-17). I biglietti d'ingresso hanno un costo di 12 euro (ridotto 5 euro per bambini dai 6 ai 12 anni; gratis per bambini minori di 6 anni).

Torna a Milano sabato 14 e domenica 15 ottobre, l’evento internazionale di cultura sneakers dedicato a limited edition e rarità, scarpe autografate e pezzi storici: l'appuntamento con Sneakerness 2023 è agli East End Studios di Milano, in via Mecenate 88a. L'edizione 2023 di Sneakerness è caratterizzata da ospiti e sneaker expert internazionali, talk e attività, con un programma fitto di interventi e sorprese. Fulcro dell’happening culturale che attira e muove gli appassionati da tutta Italia restano i reseller che mettono in vendita i pezzi più rari e preziosi, insieme a lifestyle brand che portano in esposizione novità importanti in termini di new release e pezzi di archivio. Snearkerness 2023 si svolge sabato 14 e domenica 15 ottobre a Milano in orario 10.00-21.00. I biglietti d'ingresso giornalieri costano 15 euro, mentre l'abbonamento a entrambe le giornate ha un prezzo di 25 euro.

Domenica 15 ottobre, apre al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia: salire in cima ad uno degli edifici più alti di Milano non significa solo trovarsi a 161 metri di altezza, ma anche godere del meraviglioso panorama della città dall’alto, scorgendo monumenti, edifici storici e punti strategici. L'accesso è consentito dal Nucleo 1 (N1) in orario 10.00-18.00 (ultima salita 15 minuti prima della chiusura); l'ingresso è libero e gratuito ma è vietato l’ingresso agli animali, a eccezione dei cani guida che accompagnano le persone con disabilità.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 torna a Milano Bimbinfiera: l'appuntamento è al Superstudio Maxi, ex fabbrica siderurgica in zona Famagosta che, con i suoi 10 mila metri quadrati di superficie espositiva, viene per l'occasione trasformata in una città family friendly, bella e fruibile grazie anche alla speciale toponomastica cittadina, tra vie, giardini e parchi. Aperto al pubblico dalle 10 alle 19. I biglietti costano 15 euro (10 euro se acquistati in prevendita on line); l'ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni.

Cento attrazioni e sei giostre novità: torna il Luna Park, a fianco al Castello Visconteo, a Legnano. Sabato 14 ottobre è prevista l'apertura con l'avvio di numerose attrazioni, mentre sabato 21 si svolgerà dalle 15.30 l'inaugurazione ufficiale, con la distribuzione dei biglietti omaggio per le giostre ai primi mille visitatori, per un valore totale di 50 euro in buoni. Il Luna Park rimarrà a Legnano fino al 12 novembre. Due gli ingressi aperti quest'anno dal viale Toselli, per facilitare l'accesso all'area.

DRINK E FOOD

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, il Parco Pertini di Cesano Boscone ospita una nuova edizione della Festa della birra targata Hello Eventi con un'ampia scelta di birre italiane ed estere, cibo di strada, musica e intrattenimento per bambini. Le birre presenti si possono accompagnare con le tante specialità gastronomiche della festa, con piatti e prodotti dall'Italia e dall'estero; ad arricchire l'offerta un programma di spettacoli di musica dal vivo e animazioni per bambini. La manifestazione è a ingresso gratuito, il venerdì a partire dalle 18 e il sabato e la domenica dalle 12.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, a Trezzano Rosa, torna la sagra della caldarrosta: tre giorni di eventi (gastronomici e non solo) in cui le regine sono le castagne. Si svolge in via ai Campi e giunge quest'anno alla quarantasettesima edizione. In programma tre giorni all'insegna dell'allegria tra cene e pranzi a tema, ma anche musica live, la tradizionale distribuzione di caldarroste gratuite, la diretta della partita Italia-Malta su maxischermo e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, si terrà l’evento Bollicine nel chiostro, nella suggestiva storica cornice rinascimentale del complesso monumentale dell’ex Monastero degli Olivetani a Nerviano, alle porte di Milano. L’evento vede la partecipazione di aziende produttrici di vini, di differenti regioni italiane, dalla Lombardia, al Piemonte, dalla Toscana alla Sicilia … Saranno presenti anche interessanti produttori di birre artigianali, con rappresentanze di diverse regioni italiane ed anche birre estere. Si potranno approfondire i temi inerenti le lavorazioni, avere consigli e suggerimenti, tramite gli incontri con gli esperti. Verranno poi esposti in vendita anche prodotti abbinabili, dai formaggi ai salumi, dai mieli alle marmellate, ai dolci. Nell’evento si potranno degustare ed acquistare produzioni artigianali, di qualità ed anche effettuare ristorazione sul posto, con piatti artigianali salati e dolci. Nell’evento ci sarà anche un’area per bambini, con laboratori didattici e creativi ed intrattenimenti a cura di Grazia & Max animazione. Completerà l’evento la musica di intrattenimento in contemporanea. “Bollicine nel Chiostro” è un evento per la promozione dell’artigianato, del Made in Italy, del fatto a mano, delle cultura e dell’educazione ed attenzione all’alimentazione di qualità. L’evento è promosso e patrocinato dal Comune di Nerviano ed organizzato in collaborazione con Associazione culturale e artistica Iperbole.

MERCATINI

Da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre, presso l'ex ristorante di prima classe della stazione di Milano Centrale torna l'appuntamento con Vinokilo, il concept di shopping vintage eco-friendly in collaborazione con Grandi Stazioni Retail che nelle due precedenti edizioni del 2021 e 2022 ha registrato rispettivamente 13 mila e 16 mila visitatori. Milano -Per cinque giorni dalle 10 alle 20 una delle più imponenti sale storiche al piano binari (guardando lo scalone centrale della stazione: su a destra, a lato di Burger King) torna ad animarsi con migliaia di capi vintage esposti su cremagliere e presentati al pubblico in maniera innovativa per un tuffo tra le migliori marche degli anni '60, '70, '80 e '90. L'ingresso all'evento VinoKilo a Milano Centrale ha un costo di 3 euro (con prenotazione on line straconsigliata) e il prezzo per un chilo di vestiti vintage è di 50 euro il mercoledì, 45 euro il giovedì e il venerdì, 40 euro il sabato e 35 euro la domenica (sono accettati pagamenti solo con carta di credito).

Domenica 15 ottobre, al Parco Esposizioni di Novegro, ) torna Il Bagagliaio, il mercatino degli oggetti di occasione in cui centinaia di partecipanti privati espongono e mettono in vendita le note più curiose: dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati.

MOSTRE E MUSEI

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Dal 29 settembre al 31 dicembre, torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, il Wildlife Photographer of the Year, quest’anno con importanti novità: la nuova sede dell'esposizione è l'Hangar21 di via Tortona 27 (Superstudiopiù) e le immagini sono presentate per la prima volta su light panel di grandi dimensioni che le rendono vive e ne fanno uno spettacolo della natura ancora più coinvolgente e immersivo.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

A distanza di più di trent’anni dall’ultima rassegna, Milano dedica una grande mostra a Giorgio Morandi per celebrare il rapporto elettivo tra la città e il pittore bolognese: dal 5 ottobre al 4 febbraio 2024 gli spazi espositivi di Palazzo Reale a Milano (piazza Duomo 12) ospitano la mostra Morandi 1890-1964, una delle più importanti e complete retrospettive sull'artista realizzate negli ultimi decenni. Un corpus espositivo di circa 120 capolavori ripercorre l’intera opera di Giorgio Morandi - cinquant’anni di attività, dal 1913 al 1963 - attraverso prestiti eccezionali da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, a partire da quelli fondamentali del Museo Morandi di Bologna e delle raccolte milanesi.

Dal 13 ottobre al 20 dicembre, è aperta al pubblico presso gli spazi espositivi di Maurizio Nobile Fine Art a Milano (c/o Palazzo Bagatti Valsecchi, via Santo Spirito 7) la mostra Morandi e la contemporaneità, che affronta un legame che testimonia la continua - e mai sopita - attualità della poetica del grande maestro bolognese. Poetica che si fonda sul silenzio e sul mistero inquieto che si nasconde dietro la realtà apparente.

Dall'11 ottobre all'11 febbraio 2024 gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale a Milano (piazza Duomo 12) ospitano la mostra El Greco: per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614). Il progetto presenta oltre 40 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l'opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro.

A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) una ampia mostra che si articola in due sedi espositive - Palazzo Reale (piazza del Duomo 12) e Triennale di Milano (viale Alemagna 6) - e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città. L’esposizione propone complessivamente oltre 500 opere, partendo dall’attraversamento della città di Milano in Triennale per guardare e arrivare al Mondo a Palazzo Reale. L’esposizione resterà a aperta fino all’11 febbraio 2024.

Dal 7 ottobre al 5 novembre, per il nono anno consecutivo il Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano (via Palestro 14) ospita Ri-Scatti, il progetto ideato e organizzato in collaborazione con l'associazione Ri-scatti Onlus, che dal 2014 crea eventi e iniziative di riscatto sociale attraverso la fotografia, e promosso dal Comune di Milano con il sostegno di Tod’s e in collaborazione con l’Associazione per la Cultura e l’Etica. Quest'anno la mostra fotografica ospitata dal Pac si intitola Chiamami col mio nome e accende i riflettori sulla vita, sulle esperienze, sulla quotidianità delle persone transgender.

Sabato 14 e domenica 15 ottobrem, si svolge a Moio de’ Calvi, in Alta Val Brembana, la Festa della Mela: dalle 10 alle 17, in entrambe le giornate, sono aperti i mercatini per la vendita delle mele della Val Brembana, ma anche di prodotti gastronomici locali e dell'artigianato. Non mancherà lo spazio ristoro con piatti tipici autunnali (prenotazione obbligatoria al 347 324049). Tra gli eventi in programma ci sono poi la Chiacchierata nel frutteto a cura dell'Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana presso il Campo Scuola (sabato 14 alle ore 15.00, domenica 15 alle ore 10.30) e le premiazioni del concorso La Torta di Mele più Buona per i soci (domenica 15 alle 15). Presenti anche le animazioni per bambini (con CiCrea per i piccoli da 0 a 3 anni e con il Ludobus Giochingiro per tutti) e l'itinerario Sircà ‘ndel Moi che consente di scoprire il paese seguendo mappa e indizi.

In occasione della festa di Halloween 2023, il parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo e a 30 minuti da Milano) a partire da venerdì 22 settembre a domenica 5 novembre 2023 torna a trasformarsi in HalLeoWeen, un mondo magico popolato da streghette pasticcione, zucche parlanti, vampiri e mostriciattoli, pronti a far ridere tutti a crepapelle.

Domenica 15 ottobre, l’Associazione Nessun Dorma organizza la seconda edizione della Castagnata più panoramica del lago d’Iseo. In programma a partire dalle 13 a Esmate, frazione di Solto Collina (Bergamo): da qui, per raggiungere il luogo dell'evento, bisogna fare una piacevole passeggiata di circa 30 minuti e raggiungere San Defendente (674 metri), che offre una vista incantevole sull’intero Lago d’Iseo e sulla Valle Camonica. Dopo la castagnata, dalle 16, è possibile partecipare all’estrazione della lotteria con premi in palio. Il ricavato della sagra verrà utilizzato per la sistemazione dei sentieri in collina.

Da Sabato 7 al 22 ottobre a Sulzano, l’associazione Prolago organizzain alcuni ristoranti la 19a Sagra del Cinghiale. Anche quest’autunno l’appuntamento atteso dagli appassionati di tradizioni culinarie, folklore e gastronomia locale durerà due settimane e vede i ristoranti aderenti alla prese con proposte di menù a base di cinghiale ad hoc e personalizzati in linea con la propria identità gastronomica.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 9,30 alle 21,30, presso IDRA Teatro, in via Moretto 78 a Brescia, torna “Il Giappone nel Chiostro”. La manifestazione mira a diffondere la conoscenza della cultura nipponica nelle sue molteplici sfaccettature. Mostre artistiche, conferenze, esibizioni, ospiti d’eccezione e mostra-mercato. Tutto in una nuova location, il Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture, per entrare in contatto con il Giappone.

Si è alzato, nel weekend del 7 e 8 ottobre, il sipario della ventunesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento mostruosamente divertente del Parco – pensato in duplice versione, una più scary da veri brividi e l’altra più soft e colorata - in scena fino al 5 novembre. Il divertimento inizia già dal venerdì sera in occasione dei “Venerdì da Paura”, pensati per gli Ospiti che non hanno timore di mettersi alla prova. Ad accogliere gli ospiti un Welcome Show completamente rinnovato con 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una nuova base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli spettatori in uno show da veri brividi. Dopo il successo dello scorso anno, il divertimento è raddoppiato anche nelle Scary Zone – disponibili tutti i venerdì - le aree delimitate ed infestate di zombie, mostri e creature spaventose che hanno il compito di mettere alla prova il coraggio degli Ospiti, un’avventura forte ma in perfetto stile Gardaland Magic Halloween. Ventimila kili di zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature rendono i viali del Parco – durante Gardaland Magic Halloween - un luogo ricco di fascino all’interno del quale scovare le innumerevoli novità a tema: dalla postazione make-up utile per assomigliare al mostro preferito, alla mostro band itinerante fino al “Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto”. A tema Halloween anche il Teatro della fantasia, il Gardaland Theatre e il Cinema 4D.

Il 14 e 15 ottobre andrà in scena Como Fun, l’immensa fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a Lariofiere, tra le province di Como e Lecco, a meno di un’ora da Milano. Tantissimi stand, attività e show dal vivo: compra i tuoi fumetti e gadget preferiti, i migliori manga e le action figures, gioca nelle aree a tema, scopri i migliori videogames e ritrova i grandi classici nella nostra area retrogaming, con più di 50 console vintage e 70 originali cabinati da sala giochi. Non mancheranno cosplay, la città di mattoncini e oltre 30 fumettisti di fama internazionale in artist alley. E poi show con le sigle dei cartoni animati, conferenze e ai workshop.

Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre 2023 si svolge a Erba la tradizionale Sagra del Masigott, quattro giorni di festa in piazza Mercato tra buon cibo, balli, concerti, spettacoli per bambini e danze medievali. Organizzata dal comitato Quei del Masigott, la sagra prevede l'apertura della tradizionale trattoria con piatti tipiciMa cos’è il masigott? Di colore marrone appena venato da lievi sfumature arancio, è un dolce compatto, non lievitato, preparato a Erba, comune della provincia di Como. Originariamente legato alla celebrazione pagana per la chiusura del raccolto, venne poi riutilizzato per onorare Sant'Eufemia dopo che il frate Carlo Borromeo - nel XVI secolo - trasformò la tradizionale sagra agricola in una celebrazione religiosa.

Al Crotto Piazzaga, a Borgo Pizzaga, sopra Torno, il prossimo 15 ottobre grande Festa d'Autunno con salamella, polenta, piatti caldi, dolci fatti in casa, birra e vino. Ma non solo: dalla 14 la classica castagnata e per finire musica dal vivo.

Dal 6 ottobre al 19 novembre, a Cremona, va in scena il Festival della Mostrada, la celebre manifestazione culinaria cremonese con un ventaglio di appuntamenti tra tradizione gastronomica e innovazione. Al centro dell’evento c’è “Il Villaggio della mostarda” lo spazio espositivo presso i Giardini di Piazza Roma che ospiterà, in collaborazione con la Festa del Salame, i produttori di mostarda che esporranno e presenteranno i propri prodotti. L’obiettivo è quello di rafforzare e diffondere la conoscenza della mostarda, e della sua versatilità in cucina attraverso degustazioni e approfondimenti sulla storia e la tradizione di questa specialità gastronomica.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, ci sarà PetFestival a Cremonafiere, Piazza Zelioli Lanzini Ennio 1. Una manifestazione unica nel suo genere, con eventi, spettacoli, laboratori e iniziative coinvolgenti pensate per promuovere la cura e l’amore per gli animali, offrendo a tutti l’importanza di conoscere da vicino la ricchezza della biodiversità. Tra i protagonisti di Petsfestival 2023: cani, gatti, conigli, piccoli roditori, api, furetti, lama e alpaca, asinelli e pony, cavalli, piante e fiori,il magico mondo dell’acquariologia, dolce e marina, e tanto altro.

Sabato 14 e domenica 15 ottobrea, a Palazzo Guazzoni, Corso Pietro Vacchelli 60, appuntamento con l’edizione di ottobre di Ephemera palace vintage market a palazzo Guazzoni Zaccaria. Numerosi stand da diverse città, un percorso tra storia, moda, design, e durante la manifestazione servizio food, drink e caffetteria in collaborazione con Antica Osteria del Fico. Ingresso libero dalle 10 alle 20.

E’ per domenica 15 ottobre l’appuntamento che mixa sport e cultura a Cremona: per la ventiduesima volta la città delle tre T, Turoon, Turàs e Tetàs, ospita la HMC – Mezza Maratona Città di Cremona, diventando così protagonista del panorama nazionale e internazionale per un intero weekend.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 dalle 14,30 alle 18.

Dal 15 settembre al primo novembre, a Galbiate, riapre i battenti il Campo di Zucche, lo you-pick field a ingresso gratuito dove si possono raccogliere zucche da intagliare per Halloween, ma anche da mangiare. Al Campo di Zucche si possono trovare molte varietà dimenticate di zucche mangerecce dal gusto unico e prelibato per squisiti piatti e fantastiche torte, ma anche zucchette ornamentali di tutte le forme e colori per portare in casa per originali centro tavola. Un cornice ideale anche per scattare fotografie suggestive, in particolar modo al tramonto quando il sole si rispecchia sul vicino Lago di Annone. Per i più piccoli sono in programma la caccia alla zucca per scovare zucche decorate a mano con buffe faccine, oltre a tanti laboratori di decoro della zucca dedicati a bambini dai 3 anni (previa prenotazione e al costo di 5 euro più il costo della zucca prescelta a seconda della dimensione). Il Campo di Zucche si trova a Galbiate in località Sala al Barro ed è aperto tutti i giorni dal 15 settembre al primo novembre 2023 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso gratuito senza prenotazione) e dalle 14.30 alle 19 (con obbligo di prenotazione on line); sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 (con prenotazione obbligatoria). L'ingresso è gratuito e le prenotazioni si effettuano via Eventbrite.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

A Lodi da sabato 30 settembre sino al 29 ottobre, va in scena il Festival della fotografia etica. Solo alcuni numeri per spiegarvi di cosa stiamo parlando: 833 fotografi da 40 paesi diversi e 5 continenti, oltre 900 progetti candidati, oltre 13.000 le foto ricevute.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, a Lodi, Raduno del 2° Raggruppamento Alpini. Si tratta di una prima volta per la città di Lodi, pronta a celebrare con elevato spirito democratico un’adunata tanto popolare quanto imponente per numeri e significato. Un appuntamento che spicca, innanzitutto, tra i grandi eventi, quelli di estrema rilevanza, da vivere insieme, uniti e in allegria, facendosi trasportare dall’entusiasmo genuino di migliaia di penne nere pronte a sfilare per le vie e le piazze cittadine, anche nell’intento di rafforzare quello che può essere inteso come un messaggio preciso sul valore autentico della partecipazione.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, nel centro storico di Mantova si svolge la seconda edizione di Sbrisolona&Co, il festival dedicato alla sbrisolona, la torta fatta di briciole che trova la sua origine prima del ‘600 quando arrivò anche alla corte dei Gonzaga. Accanto alla sbrisolona ci sono le eccellenze gastronomiche dolciarie mantovane e lombarde, con una speciale sezione dedicata al comparto cioccolateria artigianale. Il centro storico di Mantova diventa uno scrigno di dolcezza, con un ricco palinsesto di appuntamenti ospitato dal PalaVirgilio, tensostruttura di circa duecento metri allestita in piazza Leon Battista Alberti: qui sono in programma showcooking, degustazioni guidate, laboratori e sfide culinarie, alternati da workshop ed eventi informativi e culturali. Non mancano poi le premiazioni e le interviste condotte da ospiti illustri, durante le quali il pubblico può incontrare ed ascoltare dal vivo grandi nomi dal panorama culinario e della pasticceria, tra cui il critico gastronomico Edoardo Raspelli e pasticcere Luca Perego in arte LuCake. Gli angoli più suggestivi del centro storico di Mantova vengono poi animati da spettacoli e intrattenimenti, come mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni.

Mentre in Europa si agitano gli spettri della guerra, Mantova celebra Rubens, l’interprete più alto della “lingua figurativa europea”, un terreno comune che ha internazionalizzato l’arte del Vecchio continente e lo ha reso unito. "Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà” è il titolo della mostra che dal 6 ottobre e fino al 7 gennaio darà uno spaccato inedito del maestro fiammingo, delle sue radici italiane, e in particolare mantovane. Per l’appuntamento di Palazzo Te, che coinvolge anche Palazzo Ducale e la Galleria Borghese di Roma, sono arrivate a Mantova opere provenienti da 22 istituzioni museali internazionali: tra gli altri, il Louvre, il Prado, il Museo Boijmans di Rotterdam, la Galleria Nazionale di Danimarca, e poi i Musei Capitolini e quelli Reali di Torino.

Tutti i weekend dal 30 settembre al 31 ottobre è aperto al pubblico il campo di zucche u-pick della Brianza: si trova a Ornago, presso l'azienda agricola e florovivaistica Shirin ed è visitabile nei seguenti orari di apertura: 10-19 il venerdì; 9-19 sabato e domenica (anche in caso di pioggia). L'ingresso è a pagamento (biglietto 5 euro, ma i bambini fino a 5 anni entrano gratis) e previa prenotazione obbligatoria: il biglietto di ingresso include l'accesso al campo e uno sconto sulla zucca da acquistare; non sono compresi laboratori e attività di decorazione della zucca.

Monza torna ad essere la capitale della luce. Venerdì 29 e sabato 30 settembre, il cortile del Liceo Artistico Nanni Valentini (via Boccaccio 1) si illumina per la tredicesima edizione del Kernel New Media Light Art Festival, la terza in terra monzese, promossa dall’associazione culturale AreaOdeon in collaborazione con il Comune di Monza e il supporto di Gruppo Acinque. In programma due giorni tra performance live di musica elettronica e visual mapping, installazioni di luce, un convegno e laboratori legati alle nuove tendenze espressive dell’arte contemporanea nell’ambito di luce, suono, immagine e interattività.

Da venerdì 13 a lunedì 16 ottobre 2023 a Lissone, orna il tradizionale appuntamento con la Sagra cittadina, che prevede un lungo fine settimana all'insegna del divertimento. Ci sarà il luna park in piazza degli Umiliati, con giostre per grandi e piccini, bancarelle, degustazioni: l'orario di apertura è ogni giorno dalle 10 alle 23.30.Sabato 14 ottobre alle 21 a Palazzo Terragni (piazza Libertà) si svolge il Concerto della Sagra a cura dell'associazione Consonanza Musicale Aps con Marcello Rosa sul podio (ingresso libero fino a esaurimento posti); lo stesso giorno alle 17 inaugura a Villa Magatti (piazzale Pertini 1) la mostra fotografica Da vicino nessuno è normale a cura di F64 Gruppo Fotografico Imaginaria, visitabile gratuitamente anche domenica 15 e lunedì 16 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Infine, lunedì 16 ottobre, la Sagra di Lissone si conclude dalle 8 alle 14 con il Mercato della Sagra, con bancarelle allestite lungo un percorso cittadino che tocca via Solferino, via San Martino, via Don Minzoni, via Alighieri, via Cavour e via Santi Pietro e Paolo.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, si svolge a Vimercate, la Festa dei Dolci: l'appuntamento è tra piazza Roma e piazza Santo Stefano, dove vengono allestite bancarelle dedicate a golosità dolciarie, torte, biscotti, pasticcini. In entrambe le giornate l'orario di apertura della festa è dalle 8 alle 20, con anche attrazioni e animazioni.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, presso piazza Arese, via Cerasi e via Cozzi a Cesano Maderno, torna l'appuntamento con il Mercato Europeo che ospita oltre 50 espositori di artigianato e street food provenienti da tutta Europa e non solo. L’orario di apertura degli stand è continuato per tutti e tre i giorni dalle 9 alle 23.

Tutti i weekend dal 9 settembre al 12 novembre a San Martino Siccomario, apre al pubblico il Villaggio delle Zucche. Alla sua quarta edizione, l'iniziativa si propone come il Pumpkin Patch del Nord Italia. Al Villaggio delle Zucche sono in programma intrattenimenti a tema e animazioni per bambini (dai laboratori didattici a tema alla possibilità di interagire con

Domenica 15 ottobre, dalle 11, si tiene a Bagnaria, capitale della frutta che si coltiva e si raccoglie in valle Staffora, la quarantesima edizione della Giornata della Mela. La manifestazione prevede la vendita promozionale di mele da parte dei produttori locali nel Mercato Ortofrutticolo di piazza Aldo Moro: ai visitatori che acquistano il prelibato e gustoso frutto presso vengono consegnati i tagliandi per l’estrazione di premi di mele, prevista per le ore 18.00. Oltre agli espositori durante tutto l’arco della giornata i venditori di prodotti tipici enogastronomici locali del territorio e di generi vari animano un mercatino nelle immediate vicinanze del Mercato Ortofrutticolo. La Pro Loco di Bagnaria alle ore 12.30 organizza un punto ristoro, il tutto accompagnato per tutto il pomeriggio dalla musica dal vivo con Ermanno. Nella giornata è anche possibile, grazie alla collaborazione dell’associazione naturalistica Calyx, partecipare alla passeggiata storico- naturalistica Il Tempo delle Mele alla scoperta del territorio di Bagnaria e della sua frutticultura; per i bambini, battesimo della sella con il pony e giochi gonfiabili durante l’arco della giornata.

Domenica 15 ottobre, si svolge a Brallo di Pergola, la ventitreesima edizione della Festa della Castagna e del Pane Casereccio, una giornata di festa tra buon cibo, bancarelle e musica dal vivo. Si inizia con l'apertura in piazza del Municipio del mercatino degli hobbisti e dei produttori locali: tra le specialità torte e dolci di castagne, caldarroste, cioccolata e pane casereccio cotto in forno a legna come una volta. Per pranzo è prevista la polentata degli Alpini con sughi e zola, lenticchie e salamino cotto, e vin brulè a volontà. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, è poi in programma il concerto della band varzese Palinurus, che presenta tra l'altro il suo nuovo singolo Castagne.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

La scia di successo del tour Nocciolata On the Road dello scorso anno arriva oltralpe raggiungendo Lione, Parigi, Nantes, Bordeaux e Marsiglia, per far scoprire il gusto buono della golosa crema di cacao e nocciole 100% bio. La quinta tappa italiana della stagione coinvolgerà Pavia, nota per la rinascimentale Certosa e per la secolare Università, il 14 ottobre. I buongustai pavesi, e non solo, avranno la possibilità di deliziarsi con uno dei fiori all’occhiello dell’azienda veneta, Nocciolata, che li accoglierà nel suggestivo Piazzale Della Minerva. L’inconfondibile truck brandizzato sarà il punto di assaggio e di ritrovo in questa giornata.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, torna a Morbegno, l'atteso appuntamento con la Mostra del Bitto, uno degli eventi autunnali più attesi in Valtellina e in generale una delle sagre di ottobre 2023 da non perdere in Lombardia. Giunta all'edizione numero 116, la Mostra del Bitto 2023 ha come protagonista assoluto il celebre formaggio valtellinese che nasce proprio in questo territorio. La fiera nasce come occasione per giudicare e vendere in Valtellina le migliori forme di Bitto prodotte durante l'estate sugli alpeggi ma si propone anche come un momento per rievocare antiche lavorazioni valtellinesi, prodotti Dop e la memoria di ricette tradizionali. Come sempre, anima dell'ultracentenaria manifestazione è il concorso organizzato dal Consorzio Tutela Formaggi Valtellina Casera e Bitto Dop), che premia le migliori forme di Bitto Dop, Valtellina Casera Dop, Scimudin e formaggio Latteria di varie stagionature. Un concorso che è diventato memoria festosa dei tempi in cui i casari scendevano a valle con le vacche e con il prezioso carico di forme prodotte nella bella stagione per venderle o scambiarle con altri generi alimentari, preparando così le scorte alimentari per il lungo inverno.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, torna ad Arsago Seprio, la festa del paese Terza d’Utubar, storico evento che si festeggia da circa un secolo - come suggerisce il nome - la terza domenica di ottobre. Il programma della Terza d'Utubar 2023 prende il via sabato 14 ottobre con una mini notte bianca per le vie del paese e prosegue domenica 16 con la festa vera e propria. In entrambi i giorni è anche aperto un luna park per i più piccoli.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.