Luna Park a Legnano, tutto pronto per il divertimento: cento attrazioni e tante novità

Legnano 8Milano), 11 ottobre 2023 – Cento attrazioni e sei giostre novità: torna il Luna Park a Legnano. E' tutto pronto per l'avvio del consueto Luna Park a Legnano, a fianco al Castello Visconteo, dove già da alcune settimane si lavora per montare le giostre, in attesa dell'apertura ufficiale del parco di divertimenti tra i più attesi e partecipati ogni anno.

Sabato 14 ottobre è prevista l'apertura con l'avvio di numerose attrazioni, mentre sabato 21 si svolgerà dalle 15.30 l'inaugurazione ufficiale, con la distribuzione dei biglietti omaggio per le giostre ai primi mille visitatori, per un valore totale di 50 euro in buoni.

“Siamo lieti di presentare quest'anno a Legnano ben sei novità, in fatto di giostre. Arriviamo con due novità assolute, uniche in Italia, vale a dire la giostra Moon Racker, un disco volante con tre diversi movimenti, e la giostra Kong. Quindi ci saranno il Top Spin e due attrazioni che rappresentano un felice ritorno nell'area del luna park, vale a dire la giostra a catene, il cosiddetto “calcio in culo”, dopo venticinque anni di assenza, e la pista per i “Go-kart”, che torna dopo vent'anni”. Sesta novità: la Big Tower, una torre panoramica di 40 metri con una giostra alla sommità del tipo a catene, che farà volteggiare i seggiolini nel vuoto.

“Siamo orgogliosi e contenti di trovarci di nuovo a Legnano, dove siamo sempre accolti molto bene dalla città. Da parte nostra ci mettiamo impegno, passione e competenza tecnica, soprattutto per offrire divertimento in totale sicurezza. Nell'area delle giostre ci saranno, come sempre, una squadra di controllo interna, quindi la Protezione civile e la Polizia locale, con anche un'ambulanza, in caso di necessità. La sicurezza è al primo posto sempre”, spiega Salvioli.

Nella giornata del 3 novembre, al mattino si svolgerà il “Luna Park senza barriere”, con le attrazioni gratuite riservate ai disabili, e nel pomeriggio il “Luna Park per le scuole”, per gli studenti delle scuole cittadine. Martedì 31 ottobre “Halloween al Luna Park”, tutti in maschera, giochi e sorprese a tema. Il Luna Park rimarrà a Legnano fino al 12 novembre. Due gli ingressi aperti quest'anno dal viale Toselli, per facilitare l'accesso all'area.