Giornate Fai d’autunno: tutti i 96 beni aperti in Lombardia 2023

Milano, 11 ottobre 2023 – Tornano, per la 12ª edizione, sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 96 luoghi straordinari in oltre 44 città della Lombardia spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati.

La chiesa di Sant'Agostino a Bergamo

Tra le aperture di questa edizione si segnalano in particolare sedi universitarie, come il Politecnico di Milano e l’Università Degli Studi di Bergamo con la Chiesa di Sant’Agostino, e più di 10 luoghi di istruzione, da scuole ad accademie, da centri di ricerca a laboratori per la formazione. Università, licei e istituti tecnici in Italia sono spesso edifici di valore storico e artistico, meritevoli di essere visitati, scoperti e valorizzati. Per due giorni i luoghi aperti lombardi saranno come “classi” a cielo aperto, in cui tornare a imparare, e in cui a insegnare saranno gli studenti, più di 300, nella consueta veste di Apprendisti Ciceroni che si affiancheranno alla Rete dei Volontari del FAI: 17 Delegazioni, 7 Gruppi FAI, 14 Gruppi FAI Giovani e 1 Gruppo FAI Ponte tra culture e a tutti i volontari attivi in Lombardia.

Novantasei proposte in oltre 44 città lombarde, meraviglie da scoprire che raccontano, ognuna a suo modo, la Lombardia. Oltre ai luoghi del sapere, sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, laboratori artigiani e siti produttivi, ricchi di storia e curiosità. E ancora musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche. Sono in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Insomma: archeologia e architettura, arte e artigianato, tradizione e memoria, antico e moderno, città e campagna. Tutto questo è il patrimonio culturale dell’Italia, il “nostro patrimonio”, che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento. A chi desideri partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI. In occasione di Ottobre del FAI, a chi si iscriverà per la prima volta al FAI – sia online sia presso i luoghi aperti – avrà una agevolazione di 10 euro sulla quota.

È importante controllare sul sito i giorni e gli orari di apertura prima della visita, se è necessaria la prenotazione ed eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse. L’elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it.

Palazzo Diotti, sede della prefettura di Milano

Palazzo degli Uffici Finanziari – Agenzia delle Entrate

Palazzo della Banca D’Italia

Palazzo Diotti

Sede storica della Banca Cesare Ponti e mostra di Fabrizio Dusi (Ingresso riservato agli Iscritti FAI)

Teatro Verdi

Piccolo Teatro Grassi e Chiostro Nina Vinchi

Il Politecnico di Milano per Milano: le attività di studio e indagine sul Duomo

La Caserma Centrale Vigili del Fuoco

Le principali aperture in provincia di Milano

Groppello d’Adda: terra d’acqua e d’arte

Binasco: MUMAC - Museo della macchina per caffè

Il Borgo di Binasco e il Castello Chiesa di Santa Maria in Binda a Nosate

La motonave Capitano a Lovere, nella bergamasca

I Beni Fai aperti: Villa e Collezione Panza, Villa Della Porta Bozzolo, Monastero di Torba, Villa Fogazzaro Roi, Villa Necchi Campiglio, Palazzina Appiani, Villa del Balbianello, Palazzo e Giardini Moroni, Castel Grumello, Casa ed Emporio Macchi, Torre Di Velate, Torre Del Soccorso, Alpe Pedroria e Alpe Madera, Mulino “Maurizio Gervasoni”.

Brivio (Lecco) - Palazzo Famiglia Villa - (Ingresso riservato agli Iscritti FAI)

- Palazzo Famiglia Villa - (Ingresso riservato agli Iscritti FAI) Bergamo: Il Monastero di Sant’Agostino, sede dell’Aula Magna e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo

Il Monastero di Sant’Agostino, sede dell’Aula Magna e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo Brescia: La musica e i giovani: il Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone

La musica e i giovani: il Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone Darfo Boario Terme (Brescia): Timo Bortolotti ed Ettore Gian Ferrari al Lago Moro

Timo Bortolotti ed Ettore Gian Ferrari al Lago Moro Predore (Bergamo): Motonave Capitanio 1926

Motonave Capitanio 1926 Cernobbio: (Como): Archivio e Casa Cattaneo

Archivio e Casa Cattaneo Cremona: Palazzo Manna (Ingresso riservato agli Iscritti FAI)

Palazzo Manna (Ingresso riservato agli Iscritti FAI) Lecco: Officina Badoni

Officina Badoni Meleti (Lodi): Villa Gattoni

Villa Gattoni Bozzolo (Mantova): I Gonzaga di Bozzolo: una dinastia, una città (Ingresso riservato agli iscritti FAI)

I Gonzaga di Bozzolo: una dinastia, una città (Ingresso riservato agli iscritti FAI) Monza: Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”

Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” Casteggio (Pavia): Villa Bussolera Branca

Villa Bussolera Branca Cassolnovo (Pavia): Passeggiata Manzoniana

Passeggiata Manzoniana Castellanza (Varese): I.S.I.S. Cipriano Facchinetti

I.S.I.S. Cipriano Facchinetti Piateda (Sondrio): Centrale idroelettrica di Venina

Centrale idroelettrica di Venina Besozzo (Varese): Ex Copertificio Sonnino

Ex Copertificio Sonnino Agrate Brianza (Monza Brianza): Oasi Vasca Volano “Gaetano Nava”

E inoltre: tantissimi altri beni sono previsti in Lombardia per questa edizione, alcuni dedicate all’istruzione come l’Istituto Comprensivo Statale “G. Parini” o il Centro Formazione Professionale Enaip, in provincia di Varese.

Una serie di luoghi particolari apriranno le porte ai visitatori, che ne potranno scoprire la storia come Casa Trainini (BS), il Villaggio Sant’Anna (VA), la Cava di Camerlata (CO), i laboratori di design Hangar Manzoni (riservato agli Iscritti FAI), l’ex Carceri a Bozzolo (MN), l’Autodromo Nazionale Monza (MB), le Terme della Villa Romana (BS) e il Teatro Sociale e Sede Fondazione Zucchi Falcina (CR).

Non mancheranno anche Musei, Musei d’impresa e archivi come il Museo Kartell (MI), il Museo Fratelli Cozzi (MI), l’Archivio Missoni (VA).

Villa Necchi-Campiglio è custode di capolavori d’arte realizzati nei primi anni ‘30 dall’architetto Piero Portaluppi

Si terranno visite anche nei luoghi di culto come l’Antica Chiesa Plebana (BS), la Cappella Bottigella (PV), la Chiesa di San Cristoforo Martire (LO), il Monastero della Visitazione Santa Maria a Soresina (CR), l’ex Monastero di San Faustino (BS) e la Chiesa di San Colombano (MB). Ville, Palazzi e borghi storici apriranno le loro porte in tutta la regione come Palazzo Terzi (BG), Palazzo Odescalchi e Villa Olginati a Como, Villa Crivelli Pusterla e Giardino (MB), Palazzo Pasotelli (MN), Villa Necchi (PV), Villa Gaia Gandini (MI), il Cortile Palazzo Besozzi Adamoli (VA), il Centro Storico di Spriano (BG), Palazzo Fattori e il suo Parco (MN) e il Percorso del Centro Storico e delle Chiese di Mazzo di Valtellina (SO). Queste sono solo alcune delle aperture presenti in Lombardia nel weekend del 14 e del 15 ottobre.