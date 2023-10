Una Giornata Magica con Harry Potter: appuntamento alla Rocca di Lonato del Garda

Lonato del Garda (Brescia) - La rocca di Lonato del Garda con il suo ponte levatoio e le mura merlate ospita domenica 15 e domenica 22 ottobre, la "Giornata Magica con Harry Potter", il tradizionale appuntamento d'autunno dedicato ad uno dei personaggi più amati dai bambini. Qui, guidati dagli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago e di Un mondo di Avventure, potranno conoscere tutti i personaggi che popolano le vicende di Harry Potter, come i professori della Scuola di Magia, e partecipare alle avventure in loro compagnia, diventando per un giorno i protagonisti dell’amata saga.

Tutte le altre postazioni nel castello saranno ad accesso libero in qualunque momento: i personaggi più conosciuti sveleranno trucchi e magie, insegneranno a realizzare incantesimi e pozioni, a difendersi dalle arti oscure e molte altre cose divertenti. Ci saranno spettacoli dedicati alle fantastiche pozioni di Vindictus Viridian e alla magia, photobooth con lo sfondo di location della saga come la capanna di Hagrid, l'aula delle pozioni, la prigione di Azkaban, angoli dedicati al Cappello parlante e alla consegna dei diplomi.

Visto il successo delle precedenti edizioni, per evitare code e lunghe attese, ci saranno due tappe invece con la prenotazione oraria assegnata al momento della prenotazione: le partite di Quidditch e l’animazione "Il ritorno di tu sai chi!".

La novità di questa edizione è l’Escape Box: si tratta di un'attività destinata agli adulti e ai ragazzi over 14. Un innovativo format di gioco durante il quale si dovranno abilmente risolvere enigmi e misteri, seguendo le indicazioni e i consigli segreti di Sirius Black, per riuscire a raggiungere virtualmente l’uscita del castello prima che le sue porte si chiudano per sempre alle loro spalle. Il tutto andrà abilmente svolto nell’arco di 60 minuti. I partecipanti avranno a disposizione come uniche armi, intelligenza e nervi saldi. Nella “Diagon Alley”, il mercato dei maghi, si potranno comprare giochi e gadgets non sempre facilmente reperibili altrove, come le bacchette, le scope volanti, i libri di magia, i cappelli e le sciarpe dedicate alle quattro Case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

La manifestazione può essere l'occasione per visitare, nella cinquecentesca Casa del Capitano, il Museo Ornitologico e la mostra retrospettiva di Mario Giacomelli (Senigallia 1925 – 2000), uno dei maggiori interpreti della fotografia italiana del Novecento. Gli appassionati di arte e storia potranno seguire visita guidata alla Casa del Podestà, la dimora del senatore Ugo Da Como, arredata con mobili, suppellettili, oggetti d’arte antichi e con una meravigliosa biblioteca che con i suoi libri antichi e le preziose legature riporta alla mente la Biblioteca di Hogwarts. A disposizione di tutti gli ospiti anche uno spazio ristorazione con foodtruck a tema a cura di Eatinero. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Biglietto d’ingresso Euro 10,00 adulti e bambini. Prenotazione obbligatoria prenotazioni@fondazioneugodacomo.it