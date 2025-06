Sciopero 20 giugno 2025, a Milano a rischio metro, bus e tram: orari e fasce di garanzia per i mezzi Atm

Milano, 19 giugno 2025 – Venerdì 20 giugno è in programma uno sciopero generale dei trasporti che coinvolgerà treni, metropolitane, autobus, aerei, autostrade e porti in tutta Italia. A Milano e in Lombardia sono previsti disagi su metro, bus e tram, secondo quanto comunicato da ATM. Si tratta della seconda agitazione sindacale in meno di una settimana, dopo quella di lunedì 16 giugno che aveva fermato parte del servizio ferroviario di Trenord. Lo sciopero, proclamato da più sindacati avranno la durata di 24 ore, fuori delle fasce di garanzia, si annunciano disagi per i viaggiatori.

Linee ATM a Milano

ATM ha reso noto che il servizio non sarà garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio. In queste fasce orarie potranno fermarsi metropolitane, autobus e tram. Resta comunque accessibile il ritiro delle auto nei parcheggi di corrispondenza. Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, il servizio sarà sospeso dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30.

Le percentuali di adesione agli scioperi precedenti sono consultabili a questi link: ATM Milano: www.atm.it, Funicolare Como-Brunate: www.funicolarecomo.it

Trenord e Trenitalia

Per quanto riguarda Trenord, l’azienda ha comunicato che il proprio personale non aderisce allo sciopero, ma potrebbero esserci ripercussioni sul servizio a causa dell’adesione da parte del personale del gestore infrastrutturale RFI. Anche in questo caso saranno attive le fasce orarie di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, con servizi minimi garantiti.

Trenitalia ha confermato che lo sciopero inizierà alle 21:00 di giovedì 19 giugno e proseguirà fino alle 21:00 di venerdì 20. Potranno verificarsi cancellazioni o variazioni anche prima e dopo l’orario ufficiale. Saranno comunque garantite alcune corse nelle fasce protette: 6:00-9:00 e 18:00-21:00.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui siti delle compagnie, e i viaggiatori colpiti da cancellazioni avranno diritto al rimborso completo del biglietto.

Voli e aeroporti

Anche il settore aereo (per i voli da e per Malpensa) sarà coinvolto nell’agitazione, dalle 00.00 alle 23.59 di venerdì 20 giugno e coinvolgerà soprattutto il personale addetto a bagagli, navette e servizi di assistenza a terra. L’Enac ha pubblicato online la lista dei voli garantiti, consultabile sul proprio sito. Le fasce orarie protette per i voli sono dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Autostrade

Anche il personale delle principali concessionarie delle autostrade incrocerà le braccia, con sciopero previsto dalle 22:00 di giovedì 19 giugno alle 22:00 di venerdì 20. Sono possibili chiusure di piste manuali ai caselli e rallentamenti nei servizi di assistenza.

Le motivazioni della protesta

Lo sciopero, proclamato dai sindacati USB, SGB e CUB, ha al centro una serie di rivendicazioni che spaziano dall’aumento dei salari alla riduzione dell’orario di lavoro, fino alla richiesta di maggiori investimenti pubblici in sanità, scuola, trasporti e welfare. I sindacati esprimono inoltre un netto dissenso verso la politica estera del governo, denunciando l’aumento delle spese militari e le guerre in corso, e chiedono interventi concreti contro la precarietà e il peggioramento delle condizioni sociali.