Como, il topo d’appartamento viaggia in treno armato di cacciaviti e forbici: fermato dalla polizia

Como, 3 febbraio 2025 – Sabato pomeriggio, armato di cacciavite, intralciava il flusso dei passeggeri che salivano e scendevano dai treni alla stazione Lago delle Ferrovie Nord. Fino a richiedere l’intervento della polizia, che ha denunciato per possesso di arnesi adatti allo scasso e sanzionato amministrativamente per possesso di droga un uomo di 48 anni di origine calabrese e con numerosi precedenti di polizia.

Quando i poliziotti della Squadra Volante sono arrivati, l’uomo era ormai seduto su una panchina e aveva terminato nella sua condotta molesta. Ma procedendo a una ispezione sulla sua persona, hanno trovato mezzo grammo di cocaina, quattro cacciaviti, una pinza e un paio di forbici. Portato in Questura, l’uomo, anche sulla base dei suoi precedenti di polizia specifici e per svariati furti in abitazione, è stato denunciato per il possesso degli arnesi adatti allo scasso, e sanzionato amministrativamente per il possesso della droga.