Incidente sul lavoro, gravissima donna di 53 anni investita da un muletto

Senna Comasco (Como), 31 gennaio 2025 - Infortunio alla Zetacarton di Senna Comasco oggi poco prima delle 14.30. Una donna di 53 anni, è stata investita da un muletto in movimento, guidato da un collega. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: all’interno dell’impianto di via Roma 50, sono stati chiamati i soccorritori del 118, arrivati assieme a vigili del fuoco, carabinieri e personale di Ats Insubria per ricostruire l’accaduto e valutare le condizioni di sicurezza.

Nel frattempo la donna è stata trasportata in codice osso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: la prima diagnosi parla di traumi multipli al volto, al torace, alle gambe e alle braccia. carabinieri che cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica.

E’ il secondo grave incidente sul lavoro avvenuto oggi, venerdì 31 gennaio, in Lombardia. In un’azienda agricola di Marcaria in provincia di Mantova ha perso la vita Sebastiano Torreggiani, 27 anni, rimasto schiacciato da una rotoballa.