Como, minaccia ragazzini con un coltello: denunciato

Como, 3 febbraio 2025 – Armato di coltello, ha minacciato alcuni ragazzini in un parchetto di Albate.

La Squadra Volente, subito intervenuta, ha identificato e denunciato un uomo di 39 anni di origine albanese residente a Como. I fatti risalgono a ieri pomeriggio verso le 16, quando l’uomo avrebbe estratto un coltello puntandolo verso i ragazzini nel parco di via Canturina all’angolo con via Sant’Antonino, dove alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme. I poliziotti hanno ascoltato le testimonianze di quattro minorenni, che hanno anche indicato l’autore delle minacce, ancora seduto poco distante.

Gli agenti lo hanno raggiunto, e trovato in possesso di un coltello lungo circa 20 centimetri con una lama di 8. A sua discolpa, ha detto di essersi rivolto ai ragazzini che stavano fumando e che infastidivano lui e il figlio piccolo che stava giocando a palla nel parco. Portato in Questura, è stato denunciato a piede libero per minacce e detenzione illegale di armi, mentre i ragazzini minorenni che nel frattempo sono stati raggiunti in Questura dai genitori, si sono riservati di formalizzare una querela nei confronti dell’uomo.