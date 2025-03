Nuovo Sinigaglia, pronto uno stadio da 12mila posti: ecco il progetto

Como, 21 marzo 2025 – La matricola Como 1907 fa sognare i tifosi che chiedono più posti per poter assistere alle partite casalinghe. Fino a qualche anno fa diecimila posti sarebbero stati impossibili da riempire, ma adesso la capienza dello stadio Sinigaglia sta stretta anche se è stata aumentata di oltre 3mila posti a sedere dall’inizio della stagione.

Per questo Palazzo Cernezzi, in accordo con la società, sta lavorando a un ulteriore ampliamento che porterà la capienza dello stadio cittadino a salire fino a 12mila posti a partire dalla prossima stagione. Per raggiungere l’obiettivo e crescere di altri 1.200 posti rispetto agli attuali, verrà riaperta al pubblico la parte destra della curva ospiti, a fianco del palco dove si esibiscono gli artisti durante i concerti pre-partita, un’altra delle novità portate dalla promozione in Seria A.

L’obiettivo, da centrare con interventi da realizzare nel corso dell’estate per essere operativo a partire dalla prossima stagione, consentirebbe alla società di evitare la richiesta della deroga per il Sinigaglia alla Lega. I posti in più ricavati dalla sistemazione della curva ospiti andranno ai tifosi del Como 1907, aumentati in maniera considerevole nel corso dell’ultima stagione.

Il progetto al quale sta lavorando il Comune di Como con i tecnici della società c’è già, ma occorrerà prima di tutti adempiere alle richieste in materia di sicurezza avanzate dalla prefettura locale: nuove barriere e recinzioni, oltre a un adeguamento del sistema di videosorveglianza di telecamere interno, per evitare pericolosi incontri ravvicinati tra le tifoserie avversarie ed evitare che una partita di calcio si trasformi in un’occasione che metta a rischio l’ordine pubblico.